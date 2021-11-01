WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die besten privaten Krankenversicherer im DFSI-Rating

4.11.2025 – In einer aktuellen Untersuchung beleuchtet DFSI Ratings die Unternehmensqualität von 31 privaten Krankenversicherern. Nur die Allianz erzielte die Höchstnote „exzellent“ (1,0). Dahinter folgen mit jeweils der Note 1,2 die R+V, die Württembergische und die Barmenia vor fünf weiteren „sehr guten“ Akteuren. 22 Gesellschaften wurden mit „gut“ bedacht.

Die DFSI Ratings GmbH hat am Dienstag die Analyse „Unternehmensqualität der Privaten Krankenversicherer 2025/2026“ veröffentlicht. Für die aktuelle Ratingauflage untersuchten die Analysten erneut 31 (Vorjahre: 32; 31; 27) Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV). Dies sind die nach eigenen Angaben „wichtigsten“ aktiven Marktteilnehmer, die etwa 99 Prozent der Vollversicherten repräsentierten.

Substanzkraft, Produktqualität und Service wurden bewertet

In die Gesamtbewertung flossen mit 50 Prozent Gewichtung die Substanzkraft und mit 30 Prozent die Produktqualität ein. Bis zum Vorjahr hatten die Analysten beide Bereiche mit jeweils 40 Prozent gewichtet (VersicherungsJournal 29.10.2024). Dem Service wurde unverändert 20 Prozent Gewichtung beigemessen.

Dabei setzt sich Letzteres den Angaben nach aus den Segmenten Beschwerdestatistik bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dem DFSI-Test zum Thema Gesundheitsservices zusammen. Der letztgenannte Prüfpunkt ging zu 70 Prozent in die Teilnote ein, die Bafin-Beschwerden liegen bei 30 Prozent.

Zur Messung der Produktqualität greifen die Analysten nur auf eigene Tests in den Segmenten Voll-, Zusatz- und Pflegeversicherung zurück. Dieser Bewertungsbereich ist unterteilt in die Produktqualität und die Produkttransparenz mit 70 zu 30 (Vorjahr: jeweils 50) Prozent Gewichtung.

Im Segment „Transparenz“ wird den Angaben zufolge „das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet“. Das heißt, an wie vielen Tests der Anbieter teilgenommen hat.

WERBUNG

Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala überführt

Die Substanzkraft setzt sich aus sechs (Vorjahr: fünf) Kennzahlen zusammen. Dazu gehören

  • der Marktanteil mit fünf (2024: zehn) Prozent Gewichtung,
  • die Entwicklung der Vollversichertenzahl mit zehn (fünf) Prozent,
  • die Solvency-II-Quote (brutto) (neu),
  • die Nettoverzinsung mit weiterhin 15 Prozent,
  • das versicherungstechnische Ergebnis mit unverändert 20 Prozent und
  • die Substanzkraftquote mit 40 (2024: 50) Prozent Gewichtung.

Letztere errechnet sich laut DFSI wie folgt: „Es werden das doppelte Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) sowie ein Drittel der Bewertungsreserven addiert und anschließend ins Verhältnis zu den versicherungstechnischen Rückstellungen gesetzt. Diese Kennzahl beschreibt, wie solide die Kapitalbasis eines Versicherers im Verhältnis zu seinen Verpflichtungen ist.“

Sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Datenbasis der Studie sind neben der Bafin-Beschwerdestatistik und den DFSI-Produktratings die Jahresabschlüsse und die SFCR-Berichte 2024 der privaten Krankenversicherer. Weitere Details zur Bewertungsmethodik und die Ergebnislisten für die einzelnen Teilbereiche sowie die Gesamtwertung können auf dieser DFSI-Internetseite nachgelesen werden.

Nur die Allianz schaffte ein „exzellent“

Den Spitzenplatz in der Gesamtwertung sicherte sich ein weiteres Mal die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Wie in den beiden Vorjahren (26.10.2023) erzielte sie als einziger PKV-Anbieter die Höchstbewertung „exzellent“ (Note: 1,0).

Bereits vor vier Jahren hatte das Unternehmen den Vergleich gewonnen, wenn auch zusammen mit zwei Wettbewerbern mit jeweils einer „sehr guten“ 1,1 (Medienspiegel 27.10.2021).

Aktuell ließ die Allianz alle anderen Testkandidaten auch beim Service mit einer „exzellenten“ Teilnote von 0,6 hinter sich, und das mit rund 99 von 100 möglichen Punkten. Bei der Produktqualität schaffte das Unternehmen ebenfalls einen „exzellenten“ ersten Rang, in Sachen Substanzkraft eine „sehr gute“ sechste Position.

„Sehr gute“ PKV-Anbieter: drei Auf- und ein Absteiger

Die Gruppe der „sehr guten“ Testkandidaten verkleinerte sich von zehn auf acht Marktteilnehmer. Hierzu gehören

Dabei gewann die Signal Iduna mit hauchdünnem Punktvorsprung vor der R+V das Teilrating „Substanzkraft“ (jeweils eine „exzellente“ 1,0).

Axa und Continentale nicht mehr „sehr gut“

Aus der Riege der insgesamt „sehr guten“ Akteure herausgefallen sind die beiden Aufsteiger aus dem Vorjahr Axa Krankenversicherung AG und Continentale Krankenversicherung a.G. Beide verschlechterten sich von 1,5 auf 1,7.

Damit führen sie zusammen mit dem Debeka Krankenversicherungsverein a.G. der LVM Krankenversicherungs-AG und der Inter Krankenversicherung AG das Feld der insgesamt 22 „guten“ Testkandidaten an. Schlechtere Noten wurden aktuell nicht vergeben.

Notenspiegel (Bild: Wichert)

Nicht zu den Testkandidaten gehören neben der noch jungen Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017) auch die DEVK Krankenversicherungs-AG, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Universa Krankenversicherung a.G.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Beschwerde · Geschäftsbericht · Gesundheitsreform · Gewerbeordnung · Marktanteil · Pflegeversicherung · Private Krankenversicherung · Rating · Versicherungsaufsicht
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten privaten Krankenversicherer im DFSI-Rating
29.10.2024 – Die Analysten haben 31 Marktteilnehmer hinsichtlich ihrer finanziellen Substanzkraft, Produkt- sowie Servicequalität unter die Lupe genommen. Nur eine Gesellschaft bekam mit „exzellent“ die Höchstnote. Ein Akteur ist nur „befriedigend“. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten privaten Krankenversicherer im DFSI-Rating
26.10.2023 – Die Analysten haben 32 Marktteilnehmer hinsichtlich ihrer finanziellen Substanzkraft, Produkt- sowie Servicequalität unter die Lupe genommen. Nur eine Gesellschaft bekam mit „exzellent“ die Höchstnote. Ein Akteur ist nur „befriedigend“. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten privaten Krankenversicherer im DFSI-Rating
21.10.2022 – Die Analysten haben 31 Marktteilnehmer hinsichtlich finanzieller Substanzkraft, Produkt- sowie Servicequalität unter die Lupe genommen. Nur eine Gesellschaft bekam mit „exzellent“ die Höchstnote. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die privaten Krankenversicherer mit den größten Beschwerdeproblemen
26.3.2025 – Über welche Anbieter Verbraucher in den letzten Jahren am häufigsten Beanstandungen bei der Aufsicht und beim PKV-Ombudsmann eingereicht haben, berichtet der Map-Report. Ein Versicherer kann in Sachen Bafin-Eingaben mit einer weißen Weste glänzen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
PKV-Rating: Map-Report vergibt dreimal die Höchstnote
3.12.2024 – Im aktuellen PKV-Rating haben die Analysten etwa ein Dutzend Anbieter in den Bereichen Bilanz, Service und Bestandsbeiträge unter die Lupe genommen. Der neue Gesamtsieger setzte sich in einem der drei Teilbereiche durch. Ebenso der Seriensieger der Vorjahre und der dritte Top-Akteur. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Dies sind die privaten Krankenversicherer mit den größten Beschwerdeproblemen
14.2.2024 – Über welche Anbieter sich Verbraucher in den letzten Jahren am häufigsten Beanstandungen bei der Bafin und beim PKV-Ombudsmann eingereicht haben, wurde im aktuellen Map-Report ermittelt. Ein Akteur konnte mit einer weißen Weste glänzen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die privaten Krankenversicherer mit den größten Beschwerdeproblemen
23.2.2023 – Über welche PKV-Anbieter sich Verbraucher in den letzten Jahren am häufigsten Beanstandungen bei der Bafin und beim PKV-Ombudsmann eingereicht haben, wurde im aktuellen Map-Report ermittelt. Mit einer weißen Weste konnte kein Akteur glänzen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die PKV-Anbieter mit den größten Beschwerdeproblemen
1.11.2021 – Über welche privaten Krankenversicherer sich Verbraucher in den letzten Jahren am häufigsten bei der Bafin und beim PKV-Ombudsmann beschwert haben, wurde im aktuellen Map-Report ermittelt. Mit einer weißen Weste bei der Aufsicht konnte nur ein Akteur glänzen. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG