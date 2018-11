Die besten Pflegetagegeld-Anbieter

27.11.2018 – In Kooperation mit Franke und Bornberg analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität die Anbieter von Pflegetagegeld-Versicherungen. Die besten Offerten für diesen Produktbereich lieferte das Trio Hansemerkur, Concordia und Barmenia. Fünf Versicherer lagen unter dem Mittelwert der Branche: Vigo, Universa, Alte Oldenburger, VGH und Münchener Verein.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) analysierte im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV 31 Versicherer für Pflegetagegeld-Versicherungen. Die Marktforscher führten die Studie in Kooperation mit dem Ratingunternehmen Franke und Bornberg GmbH durch.

Das Ziel der Untersuchung war es, den Versicherer mit dem insgesamt besten Angebot im Produktbereich „Pflegetagegeld-Versicherungen ohne staatliche Zulagen“ zu identifizieren. Die Studie umfasste den Zeitraum von März bis Oktober 2018.

Hintergrund zur Studie

Der Fokus der Auswertung lag auf diesem Produktbereich, „da die Pflegetagegeld-Versicherung die am häufigsten abgeschlossene Versicherung in der privaten Pflegeversicherung ist“, erklären die Autoren in den Studienunterlagen.

„Grundlage für eine Vorauswahl der zu testenden Versicherer bildete die Unternehmensdatenbank für die Kategorie Krankenversicherer der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Die finale Unternehmensauswahl erfolgte vor dem Hintergrund des aktuellen Datenbestands des Versicherungsanalysten Franke und Bornberg“, so Disq.

Methodik zur Vorgehensweise

Kernfrage der Analyse war, wie attraktiv die angebotenen Produkte hinsichtlich der Leistungen und der monatlichen Beitragshöhe für die Kunden sind. Die Leistungsbewertung floss mit 50 Prozent in die Bewertung der Gesellschaften ein, die ausgezahlten Leistungen machten 25 Prozent aus und die monatlichen Beiträge oder Kosten ebenfalls 25 Prozent.

Die Erhebung der Daten „beruhte auf verbindlichen Angaben der Unternehmen, wie den gedruckten Versicherungs-Bedingungen oder dem Versicherungsschein. Unberücksichtigt blieben geschäftsplanmäßige oder sonstige Erklärungen, Leistungsaussagen und Auslegungen der Versicherer sowie werbliche Veröffentlichungen“, wird in den Studienunterlagen erklärt.

Drei Modellkunden für Pflegetagegeld-Angebote

Die Analyse der Pflegetagegeld-Versicherungen basierte auf drei Musterfällen für einen Einzelvertrag eines ledigen Versicherten, in denen das Alter der versicherten Person variierte: von 30, 45 und 60 Jahren. Der Versicherungsnehmer ist gesund und hat keine prämienrelevanten Vorerkrankungen.

Sonderaktionen oder Aktionstarife wurden nicht berücksichtigt. Die Analysten ermittelten die Höhe der monatlichen Leistungen in Euro sowie die Höhe der erforderlichen Beiträge pro Monat. Dabei berücksichtigten sie die Leistungen für die Pflegegrade 1 bis 5 bei ambulanter sowie stationärer Pflege. Versicherungsbeginn war der 1. Juli 2018 bei einer lebenslangen Zahlung der Beiträge sowie einer monatlichen Beitrags- und Rentenzahlweise.

So funktionierte die Auswertung

Die Leistungsanalyse der Tarife führte die Ratingagentur Franke und Bornberg nach eigener Aussage anhand eines Kriterienkataloges durch, der folgende Hauptkriterien umfasste:

Definition der Pflegebedürftigkeit,

Assistanceleistungen,

Dynamik,

Beitragsbefreiung im Leistungsfall,

Einmalzahlung,

Geltungsbereich,

Karenz- und Wartezeiten,

Kündigung,

Leistungsausschlüsse,

Nachversicherungs-Garantie sowie

Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Die volle Punktzahl erhielten Versicherer, die mindestens 70 Prozent der maximalen Punktzahl (2.650 = 100 Punkte) erreichten. Unternehmen, die weniger als die Hälfte der maximalen Leistungspunkte erlangten, wurden mit 50 Punkten bewertet. Die Bewertung der ausgezahlten Leistungen erfolgte in Abhängigkeit von deren Höhe.

Die Gewinner beim Pflegetagegeld

Insgesamt erzielte die Branche bei der Pflegetagegeld-Versicherung ein gutes Ergebnis. Über die Hälfte der Versicherer schnitt mit „gut“ oder sogar „sehr gut“ ab, lediglich fünf der 31 Anbieter kamen nicht über ein „ausreichendes“ Gesamtresultat hinaus. Sechs Unternehmen konnten sich mit einer „sehr guten“ Bewertung im vorderen Feld platzieren.

Zur Top-Drei gehörten die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Barmenia Krankenversicherung a.G.

Der Gewinner Hansemerkur überzeugte die Analysten mit niedrigen Monatsbeiträgen: Das Einsparpotenzial gegenüber dem jeweils teuersten Tarif lag nach Aussage der Studienunterlagen bei bis zu 61,1 Prozent (Profil: 30-jährige Person). Hinsichtlich der ausgezahlten Leistungen punktete die Hansemerkur in der stationären Pflege in den Pflegegraden 2, 3 und 4 mit jeweils 1.500 Euro pro Monat.

Punktwert in der Leistungsbewertung

Die Concordia erreichte den besten Punktwert in der Leistungsbewertung. Bei der Analyse der ausgezahlten Leistungen erlangte das Unternehmen eine Top-Drei-Platzierung. Ab Pflegegrad 2 wurden sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege stets 1.500 Euro pro Monat an den Pflegebedürftigen ausgezahlt.

Bei der Barmenia fanden die Analysten „die Tarife preislich attraktiv“, heißt es in der Auswertung. Das galt für alle drei untersuchten Kundenprofile. Zudem zählte der Versicherer in der Leistungsbewertung von Franke und Bornberg mit zu den besten Anbietern.

Die Verlierer

Ein „ausreichend“ erhielten Versicherer ab einer Punktzahl von 59,9 bis 40 Punkten. Die hinteren Plätze in der Gesamtauswertung nahmen folgende Gesellschaften ein:

Als Mittelwert der Branche gaben die Autoren der Studie 70,9 Punkte an.

Die Gesamtdokumentation zur Studie „Test: Pflegeversicherungen 2018“ kann per Mail direkt bei Disq zum Preis von 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer bestellt werden.