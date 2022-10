Die besten Nachwuchsmakler Deutschlands 2022

28.10.2022 – Auf der Finanz- und Versicherungsmesse DKM wurden wieder die Jungmakler des Jahres ausgezeichnet. Der erste Platz ging an Robin Lerch. Er erhielt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Auf den Rängen zwei und drei folgten Andreas Reiter und Kai Buczinski.

Zum mittlerweile zwölften Mal hat die BBG Betriebsberatungs GmbH den Jungmakler-Award für Nachwuchskräfte im Alter unter 40 Jahren ausgeschrieben. Der Wettbewerb wird aktuell von 45 (Vorjahr: 46) Förderern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft unterstützt.

Die von BBG-Geschäftsführer und Messechef Konrad Schmidt moderierte Preisverleihung fand am zweiten Tag der Messe DKM in Dortmund statt.

Robin Lerch ist Jungmakler des Jahres

Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis ging an Robin Lerch, der sich mit der Marke Grenzenlos sicher seiner Four-Quarters Finanz- & Versicherungsmakler GmbH auf Auswanderer und Expatriats konzentriert.

Die Entscheidung begründete Oliver Brüß, Vertriebsvorstand der Gothaer Versicherungen wie folgt: Lerch habe sich nicht nur auf eine Zielgruppe eingestellt, sondern sein Konzept passe zu einhundert Prozent in diese Zeit. Das neue Denken kombiniere New Work und Reisen.

Der Jungmakler habe mittlerweile ein achtköpfiges Beraterteam aufgebaut und schaffe es sehr geschickt, über digitale Kommunikation, über Ökosysteme und Plattformen genau seine Zielgruppe zu erreichen. Dieses digitale Modell der Absicherung gebe Menschen die Möglichkeit, an den schönsten Orten der Welt zu arbeiten – wirklich gut abgesichert und versichert, so Brüß.

Oliver Brüß (links) und Robin Lerch (Bild: Meyer)

WERBUNG

Zweiter Platz für Andreas Reiter

Den zweiten Platz und damit ein Preisgeld von 5.000 Euro erhielt Andreas Reiter, Mitgesellschafter der Ofelos GmbH. Laudatorin Zeliha Hanning, Vorstandsvorsitzende der Württembergischen Versicherung AG und Vorstand der Württembergischen Lebensversicherung AG, lobte, Reiter habe eine Antwort auf die Frage, wie es Unternehmen gelingen kann, Personal zu halten und Fachwissen nicht ohne weiteres abwandern zu lassen.

Mit seiner bKV-Lösung habe er der Bürokratie den Kampf angesagt. Gerade für große Unternehmen werde der Verwaltungsaufwand minimiert und gleichzeitig eine sehr starke Unternehmensmarke kreiert.

Kai Buczinski (links) und Jawed Barda (Bild: Backhaus)

Kai Buczinski auf dem dritten Rang

Mit dem mit 3.000 Euro dotierten dritten Rang wurde der als Finanzcop auftretende Kai Buczinski ausgezeichnet. „Früher war er der sprichwörtliche Freund und Helfer, heute ist er der Freund und Helfer all jener, die für unsere Sicherheit sorgen“, sagte Jurymitglied Jawed Barna, Vorstand der Zürich Gruppe Deutschland.

Buczinski beweise ganz besonders das Gegenteil von Umfragen, in denen der Beruf des Versicherungsmaklers nicht als erste Priorität für jungen Menschen genannt wird, so Barna. Der ausgebildete Polizist habe aus Ärger über die schlechte Beratung von Kollegen seinen Beruf an den Nagel gehängt, um dies zu ändern. So sei aus etwas Schlechtem noch etwas Gutes geworden.

Andreas Reiter und Zeliha Hanning (Bild: Backhaus)

In diesem Jahr wieder 14 Finalisten

Im Vorjahr hatte die Jury nur aus zwölf Finalisten die Gewinner ausgewählt (VersicherungsJournal 29.10.2021). In diesem Jahr war die Zahl wieder auf 14 angewachsen. Zu ihnen gehörten neben den drei Erstplatzierten außerdem:

Die Finalisten werden durch regionale Vorausscheidungen ermittelt. Zu den Auswahlkriterien gehören ein möglichst einzigartiges Unternehmenskonzept, eine Zielgruppen-Fokussierung, eine erfolgversprechende Strategie sowie ein systematischer Vertriebs- und Serviceplan.

Der Jungmakler Award biete neben Sach- und Geldpreisen die Chance, das eigene Geschäftskonzept mit Top-Managern der Branche zu diskutieren, hieß es seitens des Veranstalters. Hierzu habe man in diesem Jahr auch ein Mentoren-Programm ins Leben gerufen.

Sonderpreis für Baufinanzierer

Insgesamt beteiligten sich mehr als 50 Nachwuchsmakler an dem Wettbewerb. 2021 waren es etwa 100 Kandidaten, 2019 nur 50 (25.10.2019) und 2018 genau 67 (26.10.2018).

Alle Bewerber, die eine Erlaubnis nach § 34i GewO besitzen und im vergangenen Jahr mindestens eine Million Euro Umsatz im Baufinanzierungs-Geschäft erwirtschafteten, nahmen automatisch auch an einem Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro teil, gefördert von der ING-Diba AG. Gewinner ist Kai Senfleben.

Qualität der Maklerschaft hat sich positiv verändert

Messechef Schmidt blickte im Rahmen der Preisverleihung „sehr zufrieden“ auf eine „sehr erfolgreiche“ DKM 2022 zurück, an der sich 276 Aussteller beteiligt haben.

Feedbacks hätten gezeigt, dass das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen sei, so Schmidt, bezugnehmend auf die zwei vergangenen Pandemiejahre.

Zudem stellte er fest: „Werbegeschenke haben an Bedeutung verloren. Jetzt ist noch einmal eine ganz andere, bessere Qualität von Seiten der Maklerschaft sichtbar geworden – darüber freuen wir uns, darüber freut sich der Aussteller, und das tut uns als Branche insgesamt sehr gut.“