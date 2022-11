Die besten Krankenvoll-Tarife im DFSI-Urteil

28.11.2022 – In einem DFSI-Vergleich des Grund-, Standard- und Premium-Schutzes der privaten Krankenversicherer haben Arag, Continentale, Hallesche und Hansemerkur die Höchstnote „exzellent“ erreicht. Es wurden bis zu 20 Offerten nach Leistungen, Beiträgen und Substanzkraft bewertet.

Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat auf ihrer Internetseite die Untersuchung „Die besten PKV-Vollkostentarife 2022“ veröffentlicht.

In den Vergleich wurden nach Angaben des Instituts die nicht nur für spezielle Zielgruppen offenen Tarife einbezogen, die diese Vorausaussetzungen erfüllen:

„Grundschutz: Selbstbehalt zwischen 100-500 Euro, Mehrbettzimmer, mind. 80 Prozent Zahnbehandlung und mind. 60 Prozent Zahnersatz, Leistung über Regelhöchstsätze GOÄ (amb.)

Standardschutz: Selbstbehalt zwischen 100-500 Euro, mind. Privat 2-Bettzimmer, mind. 90 Prozent Zahnbehandlung und mind. 75 Prozent Zahnersatz, Leistung über Regelhöchstsätze GOÄ (amb.), inklusive Heilpraktikerleistungen, offener Hilfsmittelkatalog, 100 Prozent bei Direktkonsultation Facharzt

Premiumschutz: Selbstbehalt zwischen 0-350 Euro, mind. Privat 1-Bettzimmer, mind. 90 Prozent Zahnbehandlung und mind. 80 Prozent Zahnersatz, Leistung über Höchstsätze GOÄ (amb./stat./Zahn), inklusive Heilpraktikerleistungen, offener Hilfsmittelkatalog, 100 Prozent bei Direktkonsultation Facharzt“.

Für diese drei Wertungskategorien haben von allen am Markt tätigen Versicherern zwischen 15 und 20 Gesellschaften geantwortet und den Fragebogen der Analysten ausgefüllt.

So wurde bewertet

Bewertet wurden die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) in 13 Bereichen mit unterschiedlicher Gewichtung. Insgesamt wurden 151 Tarifmerkmale verglichen. Welche das waren, wurde nur beispielhaft abgebildet. Welcher Tarif für welche Klausel mit welcher Punktzahl beurteilt wurde, lässt sich der Internetseite nicht entnehmen.

Die Beitragshöhe wurde für drei Musterkunden im Eintrittsalter von 30, 35 und 40 Jahren herangezogen. Dabei wurden auch die Selbstbehalte berücksichtigt.

Daneben wurde auch die „Substanzkraft“ der Unternehmen bewertet. Dabei stützt sich das Institut auf die Kennziffern „Substanzkraftquote und Kundenperformance“, die im Rahmen der Untersuchung „Unternehmensqualität der Privaten Krankenversicherer 2022/23“ (VersicherungsJournal 21.10.2022) berechnet worden waren.

Am Gesamturteil haben die Leistungen einen Anteil von 60 Prozent, der Preis 25 Prozent und die Substanzkraft 15 Prozent.

Bester Grundschutz bei Hansemerkur und Hallescher

Als besten Grundschutz (Note: „exzellente“ 0,9) hat das DFSI die Kombination „KVS1, PSV“ der Hansemerkur Krankenversicherung AG errechnet. Die übrigen 16 bewerteten Produkte wurden zwischen „sehr gut“ und „gut“ benotet.

Die Einzelbewertungen reichen von „exzellent“ (0,5) bei den AVB für „einsA prima1“ der Barmenia Krankenversicherung AG bis zu „befriedigend“ (3,0) in der Prämienbewertung von „Inter QualiMed Basis (QMB 300 U)) der Inter Krankenversicherung AG.

Ergebnisse Grundschutz. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: DFSI)

Bester Standardschutz bei Arag, Continentale und R+V

Beim Standardschutz liegen mit einer jeweils „sehr guten“ Note von 1,2 „MedExtra“ der Arag Krankenversicherungs-AG, „COMFORT + SP“ + KS-U/150 + AV-P1“ der Continentalen Krankenversicherung a.G. und „AGIL comfort mit 480 EUR Selbstbehalt (MP1U)“ der R+V Krankenversicherung AG vorn.

Die übrigen elf bewerteten Offerten erhielten Noten zwischen einer „sehr guter“ 1,3 und „guter“ 1,8. Die Einzelbewertungen reichen von „exzellent“ (0,5) bei der Prämienbewertung von Arag und Continentale sowie bei den AVB für „einsA expert1“ der Barmenia Krankenversicherung AG „bis zu „ausreichend“ (3,6) in der Prämienbewertung von vorgenanntem Barmenia-Angebot.

Ergebnisse Standardschutz. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: DFSI)

Drei Mal „exzellenter“ Premiumschutz

In der Kategorie Premiumschutz erhielten drei Angebote ein „exzellent“. Am besten schnitt „NK select XL Bonus“ der Halleschen Krankenversicherung a.G. mit der Note 0,8 ab. Dahinter folgen die Kombination „Premium + SP1 + KS-U/150 + AV-P1“ der Continentalen (0,9) und das Arag-Angebot „MedBest“ (1,0). Elf Offerten bekamen ein „sehr gut“, fünf weitere Produkte ein „gut“.

Die besten Teilbewertungen (jeweils „exzellente“ 0,5) vergaben die Analysten für die AVB der Barmenia („einsA expert1+“) sowie für die Prämien der drei vorgenannten „exzellenten“ Tarife. Nur 3,3 („befriedigend“) lautete das Urteil für die Prämien der Offerte „Prime + PIT“ der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. (Marke Deutscher-Ring).

Ergebnisse Premiumschutz. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: DFSI)

Viele Marktteilnehmer fehlen in dem Vergleich

In der Untersuchung wurden zahlreiche Versicherer nicht berücksichtigt. So sind etwa von den zwölf größten Akteuren (mindestens 200.000 Vollversicherte) die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG nicht in dem Vergleich vertreten. Ebenfalls fehlen:

Kritik am Test des Vorjahres

Der DFSI-Test aus dem Vorjahr (11.11.2021) war in der Fachöffentlichkeit auf Kritik gestoßen. So hatte der Versicherungsmakler Sven Hennig in seinem „PKV BU Blog“ unter anderem „fehlerhafte Methodik, falsche ‚Testsieger‛, fragwürdige Analyse“ moniert (Medienspiegel 11.11.2021).

Das wollten die DFSI-Analysten so nicht stehen lassen und verteidigten sich in dem Branchenmedium Das Investment gegen die Kritik (Medienspiegel 23.11.2021).