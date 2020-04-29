Die besten Krankenkassen 2026 laut Servicevalue

27.3.2026 – Wer sind aus Kundensicht die besten und servicestärksten Krankenkassen? Das hat erneut Servicevalue untersucht. Unverändert zu den Vorjahren setzt sich die Techniker an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Rang zwei und drei gehen diesmal mit der BKK Pfalz und der BKK Gildemeister an zwei Betriebskrankenkassen.
Die Servicevalue GmbH hat bereits zum 16. Mal danach gefragt, welche Krankenkassen bei ihren Mitgliedern punkten können. Für die aktuelle Wettbewerbsstudie „Serviceatlas Krankenkassen 2026“ haben sich online 4.807 Versicherte zu 42 Krankenkassen geäußert.
Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten die Befragten bei dem jeweiligen Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert sein. Die Umfrage fand im Februar und März 2026 statt.
Das Gesamtergebnis errechnet sich aus acht Teildimensionen, zu denen verschiedene Fragen beantwortet werden mussten. Diese wurden unterschiedlich gewichtet:
Die befragten Mitglieder konnten ihre Einschätzung auf einer fünfstufigen Skala abgeben: „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ oder „schlecht“.
Für die Auswertung kam das sogenannte Top-Box-Verfahren zum Einsatz. Dabei werden nur die beiden höchsten Bewertungsstufen „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ prozentual berücksichtigt.
Unternehmen, die über dem Mittelwert lagen, erhielten die Note „gut“. Kassen, die wiederum über dem Durchschnitt der als „gut“ bewerteten Unternehmen lagen, wurden mit „sehr gut“ ausgezeichnet, so die Studienunterlagen.
Wie genau sich aus diesen Bewertungen das Gesamtergebnis ergibt und welche Punktzahl die einzelnen Krankenkassen erreicht haben, gibt Servicevalue allerdings nicht bekannt.
Exakt wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 26.3.2025, 22.3.2024) wurden 13 Krankenkassen mit der höchsten Bewertung „sehr gut“ ausgezeichnet. Auch auf dem Siegertreppchen gibt es keine Veränderung: Bei den letzten Untersuchungen konnte stets die Techniker Krankenkasse den Spitzenplatz belegen.
Bewegung gibt es allerdings auf den Folgerängen. Die BKK Pfalz rückt vom vierten auf den zweiten Rang vor und verbessert sich damit zum zweiten Mal in Folge. Im Jahr 2024 hatte der Anbieter aus Ludwigshafen am Rhein noch auf dem achten Rang gelegen. Die Viactiv Krankenkasse verliert hingegen ihren Silberrang und platziert sich nun auf dem vierten Platz.
Unverändert Drittplatzierte ist die BKK Gildemeister Seidensticker, die 2024 noch den vierten Rang innehatte. Grundsätzlich zeigt sich das Spitzenfeld sehr stabil: Elf der Krankenkassen mit Höchstwertung waren in den letzten drei Jahren stets unter den 13 Bestplatzierten.
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Krankenkasse
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2026
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2025
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2024
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Quelle: Serviceatlas Krankenkassen 2026, Servicevalue GmbH, Stand: März 2026, Die Krankenkassen sind in der Reihenfolge ihrer Platzierung aufgeführt.
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Techniker
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sehr gut
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sehr gut
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sehr gut
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BKK Pfalz
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sehr gut
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sehr gut
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sehr gut
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BKK Gildemeister Seidensticker
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sehr gut
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sehr gut
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Viactiv
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sehr gut
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sehr gut
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gut
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sehr gut
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sehr gut
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sehr gut
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sehr gut
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sehr gut
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gut
Zusätzlich weist Servicevalue die Bestplatzierten in den einzelnen Teilkategorien aus. Hier können die Viactiv und die BKK Gildemeister mit gleich zwei Sieger-Platzierungen glänzen. In der Studie finden sich umfangreiche Rankings auch in den einzelnen Teilkategorien, die aber nicht öffentlich einsehbar sind. Die Sieger sind:
„Die eigene Gesundheit ist für viele Menschen ein sehr sensibles Thema“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der Servicevalue GmbH, und führt aus: „Entsprechend kommt es bei der Wahl der Krankenkasse nicht ausschließlich auf harte Faktoren wie Kosten oder Wahltarife an, sondern auch auf weniger greifbare Werte wie Kundenorientierung, Service und Vertrauen.“
Der „Serviceatlas Krankenkassen 2026“ kann kostenpflichtig über Servicevalue bezogen werden. Die Wettbewerbsstudie enthält Rankings sowie Einzelprofile zu den 42 Krankenkassen. Der aktuelle Studienflyer sowie weitere Informationen zur Auswertung stehen hier zur Verfügung.
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