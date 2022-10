Die besten gewerblichen Inhaltsversicherungen

17.10.2022 – Das Analysehaus Franke und Bornberg hat sein erstes Rating in der Sparte vorgelegt. Allianz, Generali Deutschland, Inter, Münchener Verein und Württembergische erhielten für mindestens eine Lösung die Höchstnote.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat erstmals ein Rating von gewerblichen Inhaltsversicherungen veröffentlicht. Untersucht wurden dafür 67 Tarife und 234 Tarifvarianten von 41 Gewerbeversicherern.

Rating nach dem „Marktplatz-Prinzip“

Als Ratingansatz haben die Analysten das „Marktplatz-Prinzip“ gewählt. Damit werde die „riesige“ Vielfalt der Branchen und Geschäftsmodelle abgebildet. Denn Kleinstbetriebe wie Kioske hätten andere Anforderungen an eine Inhaltsversicherung als das produzierende Gewerbe, Hotels oder Supermärkte.

FuB-Geschäftsführer Michael Franke erläutert: „Wir berücksichtigen, welchen Versicherungsschutz Betriebe brauchen, die rund um einen beliebigen Marktplatz in Deutschland zu finden sind“. Das Rating konzentriere sich auf die wesentlichen grundlegenden Anforderungen beim Bedarf. Das Ergebnis sei ein einheitlicher Anforderungskatalog über alle Branchen hinweg.

„Auf diese Weise reduzieren wir Komplexität und erleichtern Vermittelnden den Überblick“, so Franke. Hilfreich sei gewesen, dass Leistungen der Inhaltsversicherung je nach Branche nicht so unterschiedlich ausfielen wie beispielweise in der Betriebshaftpflicht-Versicherung. Dort hatte das Analysehaus einen anderen Ratingansatz gewählt (VersicherungsJournal 2.10.2019).

62 Leistungskriterien

Die Analysten haben nach eigenen Angaben aus 209 Leistungsaspekten, in denen sich die Produkte unterscheiden, die wichtigsten 62 Bewertungskriterien herausgefiltert. Dabei wurden „vor allem jene Kriterien herangezogen, die für die meisten Betriebe wichtig sind. Das betrifft die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl und Sturm, aber auch Erweiterte Deckung (Extended Coverage) und Elementarschäden.

Für alle Betriebe relevante Leistungen werden zudem höher gewichtet. Branchenspezifische Leistungen – zum Beispiel die Versicherung von Gefrier- und Kühlgut für Supermärkte – bleiben hingegen außer Ansatz“, teilte FuB zum Hintergrund mit.

Somit würden alle Tarife nach demselben Maßstab bewertet, auch wenn sie für eine bestimmte Branche konzipiert worden seien. Als Ausgangsbasis für Sublimits nennt Franke und Bornberg eine Versicherungssumme von 100.000 Euro.

„Dieser Basiswert ermöglicht den Vergleich von Leistungen unterschiedlicher Bezugsgrößen. Sind in einem Tarif beispielsweise Überspannungsschäden bis 25 Prozent der Versicherungssumme versichert, entspricht dies einer Bewertung von 25.000 Euro“, wird weiter erläutert. Weitere Details zum Ratingverfahren bietet das Analysehaus in dem Dokument Bewertungsrichtlinie „Gewerbliche Inhaltsversicherung“ (PDF, ein MB) zum Herunterladen an.

So wurden die Tarife bewertet

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bewertung von null bis 100 und Mindeststandards

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ (sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden.

Die besten Tarife

Von den untersuchten 67 Tarifen schnitt nur etwa jeder zehnte mit der Höchstnote „FFF+“ ab. Jeweils ein knappes Drittel erhielt die Noten „FFF“ beziehungsweise „FF+“, ein gutes Fünftel ein „FF“ und etwa ein Zweiundzwanzigstel ein „F+“. Schlechter als „ausreichend“ wurden nur drei Produkte bewertet.

„Hervorragend“ sind laut der laufend aktualisierten Ergebnisübersicht im FuB-Internetangebot (Stand: 14. Oktober 2022) elf Offerten der Inter Allgemeine Versicherung AG, sechs Angebote der Allianz Versicherungs-AG und jeweils vier Varianten der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG sowie der Württembergischen Versicherung AG. Gleiches gilt auch für eine Lösung der Generali Deutschland Versicherung AG.