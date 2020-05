Die besten Erwerbsunfähigkeits-Versicherungen

5.5.2020 – Die von Infinma definierten Marktstandards in der Erwerbsunfähigkeits-Versicherung werden von 24 in Deutschland angebotenen Tarifen von einem knappen Dutzend Anbietern (über-) erfüllt.

WERBUNG

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat erneut untersucht, welche Tarife in der Erwerbsunfähigkeits-Versicherung (EUV) dem von ihr selbst definierten Marktstandard entsprechen. Unter die Lupe genommen hat das Institut insgesamt 68 Produkte von 23 Gesellschaften, die auf dem deutschen und österreichischen Markt angebotenen werden.

Von diesen hat Infinma 31 Angebote von zwölf Anbietern zertifiziert, weil sie in allen 17 Qualitätskriterien des Instituts dem Standard entsprechen oder diesen übertreffen.

Elf Anbieter mit Standard-konformen Tarifen

In der Liste der zertifizierten Produkte (PDF, 524 KB) sind folgende hierzulande erhältlichen selbstständigen EU-Policen und Zusatztarife (EUZ) aufgeführt:

In einigen Fällen sind dies dieselben Offerten, die bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden (VersicherungsJournal 21.8.2019). Bei den Tarifen von Axa (auch DBV), Continentale, Dialog, HDI, Metallrente und Zurich handelt es sich um erneuerte Angebote.

17 Qualitätskriterien für den Marktstandard

Der Marktstandard (PDF, 665 KB) in den von dem Institut untersuchten 17 Kriterien bestimmt sich nach der Gesamtheit der analysierten Tarife. Dabei wurde nicht nach möglicherweise voneinander abweichenden Standards in Österreich und Deutschland unterschieden.

Der Marktstandard in der EU-Versicherung laut Infinma-Analyse, Stand August 2019 Kriterium Marktstandard* Prognosezeitraum Voraussichtlich mindestens sechs Monate Rückwirkende Leistung Nach sechs Monaten, rückwirkende Leistung Spezifikation der Erwerbstätigkeit Alle Tätigkeiten, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt üblich sind, und alle selbstständigen Tätigkeiten Arbeitsumfang Arbeitsumfang von mindestens drei Stunden täglich EU aufgrund von Pflegebedürftigkeit Leistung bei ein oder zwei von vier Pflegepunkten Leistungszeitpunkt Zu Beginn des Folgemonats Meldefristen Kein Hinweis auf eine Meldepflicht Beitragsstundung Zinslose Stundung der Beiträge bis zur Leistungsentscheidung möglich, ratierliche Rückzahlung möglich Zeitlich befristetes Anerkenntnis Verzicht auf befristete Anerkenntnisse Kostenübernahme bei Auslandsaufenthalt Reise- und Unterkunftskosten werden übernommen; nach vorheriger Absprache Geltungsbereich Der Versicherungsschutz gilt weltweit beziehungsweise ist nicht eingeschränkt Mitwirkungspflichten Gesundheit Der Wegfall der Erwerbsunfähigkeit oder eine Besserung des Gesundheitszustandes / Minderung der Erwerbsunfähigkeit müssen unverzüglich gemeldet werden Mitwirkungspflichten Beruf Meldepflicht bei Wiederaufnahme / Änderung des Berufs / der Tätigkeit Einmalzahlungen Keine Einmalzahlungen Nachversicherung ohne Anlass Nachversicherungs-Optionen ohne Anlass Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten Es wird keine Stundung bei Zahlungsschwierigkeiten angeboten BU-Umtausch-Option Keine BU-Umtauschoption

Beispiel Arbeitsumfang

Hinter dem Stichwort Arbeitsumfang zum Beispiel verbirgt sich die Frage, wann eine Person als erwerbsunfähig gilt. Die meisten Versicherer leisten, wenn der oder die Versicherte „außerstande ist, eine Erwerbstätigkeit von mehr als drei Stunden täglich auszuüben“.

Als schlechter als diesen Markstandard bezeichnet Infinma Regelungen, die einen „Arbeitsumfang von mindestens zwei Stunden täglich oder weniger“ nennen, oder die Ausprägung „Arbeitsumfang in gewisser Regelmäßigkeit“.

Als positiver als den Marktstandard nennen die Analysten „Teilleistungen bei Arbeitsumfang zwischen drei und sechs Stunden“.

Definitionen beim Beispiel Arbeitsumfang (Bild: Infinma)

Kein Rating

Die Auszeichnung will das Institut nicht als Rating verstanden wissen. Deshalb werden die Leistungsbestandteile der Versicherungsangebote nicht gewichtet oder gegeneinander aufgerechnet. Die Analysten wollen lediglich darstellen, ob die Regelungen der Versicherer zu den einzelnen Kriterien besser oder schlechter als der Marktstandard sind.

Das sind bei Infinma Regelungen, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet werden.

„Gerade im Hinblick auf ‚Best Advice‘ halten wir es für sehr sinnvoll, die einzelnen Bedingungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind“, erläutert das Institut seine Methodik.

Weitere Untersuchungen in diesem Versicherungszweig

Ein Rating von 15 selbstständigen EU-Versicherungen von 15 Anbietern hat Anfang des Jahres das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) vorgelegt (6.1.2020).

Die Morgen & Morgen GmbH hat in ihrem „M&M Rating Erwerbsunfähigkeit“ 29 Tarife von 18 Anbietern bewertet. Von diesen erhielt nur die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland als Konsortialführer (Tarif „MetallRente.EMI Plus Komfort“) die Höchstnote von fünf Sternen (4.12.2019).