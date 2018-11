Die beste Lebensqualität finden Senioren im Saarland

13.11.2018

Die Sozialwissenschaftler Professor Dr. Jürgen Bauknecht und Uwe Remer-Bollow haben im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) für deren Initiative „7 Jahre länger“ untersucht, in welchem Bundesland Senioren die beste Lebensqualität vorfinden und erleben.

In dem so genannten „Good Aging Index“ wurden 30 Faktoren aus den Bereichen „gesundes Altern/Wohlbefinden“, „finanzielle Sicherheit“ und „soziale Teilhabe“ bewertet. Sie umfassen objektiv messbare Kriterien und Selbsteinschätzungen der Befragten. Eingang in die Berechnung fanden auch die so genannte fernere Lebenserwartung der 60-jährigen Menschen, die Qualität der Pflegeheime, das verfügbare Einkommen oder der Kontakt zu Freunden und zur Familie.

Insgesamt schneidet das Saarland am besten ab. Es folgen Bremen und Niedersachsen. Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt. Bei der finanziellen Lage liegt Baden-Württemberg vorn.