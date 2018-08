Die beliebtesten Riester-Anbieter aus Maklersicht

29.8.2018 – Bei der Vermittlung von Riester-Policen ist der Volkswohl Bund der Favorit der unabhängigen Vermittler, wie die Asscompact Trends II/2018 zeigen. Dahinter folgen die Allianz, die Alte Leipziger und die WWK.

Der von Versicherern, Fondsgesellschaften, Bausparkassen und Banken verwaltete Bestand an Riester-Verträgen ist 2017 laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) netto – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – nur um 23.000 auf 16,593 Millionen Kontrakte gestiegen (VersicherungsJournal 10.4.2018).

Dies entspricht dem mit Abstand niedrigsten Jahreszuwachs in der noch relativ jungen Geschichte dieser staatlich geförderten Altersvorsorgeform.

Seit längerer Zeit Rückgänge

Insbesondere bei der versicherungsförmigen Riester-Variante stehen schon seit längerer Zeit netto Rückgänge zu Buche. Allein im vergangenen Jahr verminderte sich hier der Bestand um knapp 65.000 Policen.

Zwischen Januar und März ist der Bestand – erst zum dritten Mal überhaupt in einem Quartal – über alle Varianten hinweg gesunken. Er fiel netto um 9.000 auf 16.584 Millionen Policen (VersicherungsJournal 3.7.2018). Als Gründe hierfür wird unter anderem auf verstärkte öffentliche Kritik sowie diverse Marktaustritte im Zuge der letzten beiden Absenkungen des Höchstrechnungszinses verwiesen (VersicherungsJournal 20.7.2016).

Die Leser des VersicherungsJournals haben eine ganze Reihe von weiteren Gründen für die Entwicklung bei der Riester-Vorsorge ausgemacht, wie zahlreiche, zum Teil kontroverse Leserzuschriften zeigen (VersicherungsJournal 12.8.2018).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat vor diesem Hintergrund „mutige Veränderungen“ gefordert. Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH hat ebenfalls einige Verbesserungsvorschläge ins Spiel gebracht (VersicherungsJournal 24.4.2018).

Nur im unteren Mittelfeld

Die Absatzflaute ist auch im unabhängigen Vertrieb zu spüren. Dieser Vertriebsweg sorgt zwar nach wie vor für das meiste Neugeschäft in diesem Produktfeld. Allerdings sitzen den Maklern und Mehrfachvertretern die unabhängigen Strukturvertriebe wie die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG oder die OVB Vermögensberatung AG im Nacken (VersicherungsJournal 10.4.2018).

Zudem kommt die Riester-Vorsorge in der Absatzhitparade der Makler und Mehrfachvertreter über einen Platz im meist unteren Mittelfeld nicht hinaus, wie die vergangenen vier Auflagen der quartalsweise erhobenen Studienreihe Asscompact Trends zeigen.

Die Untersuchung wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt und beruht auf einer Onlineumfrage von mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 434 angegeben.

Im Rahmen der Studie werden unter anderem auch die favorisierten Anbieter der unabhängigen Vermittler in fast 40 Produktkategorien ermittelt. Die Vermittler können die aus ihrer Sicht Top-Anbieter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

Die Favoriten der unabhängigen Vermittler

Bei der Riester-Vorsorge liegt in der aktuellen Auflage II/2018 der Studienreihe die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. an der Spitze. Mehr als jede sechste der Favoritennennungen entfiel auf den Maklerversicherer.

Dahinter folgen relativ dicht beieinander die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. sowie die WWK Lebensversicherung a.G. Für die drei Gesellschaften votierte zwischen rund jeder siebte und etwa jeder neunte befragte unabhängige Vermittler.

Auf- und Absteiger

Auf den ersten drei Positionen gab es im Vergleich zum Vorquartal keine Veränderungen. Während der Volkswohl Bund den Spitzenplatz zum fünften Mal verteidigte, landete die Allianz erneut auf dem Silber-Rang. Der Marktführer in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 11.5.2018, 17.8.2018) hatte vor zwei Quartalen noch zum Volkswohl Bund aufgeschlossen.

Die Alte Leipziger, die vor sechs Quartalen noch an der Spitze gelegen hatte, kam zum dritten Mal in Folge auf die dritte Position. Keine Rangveränderungen gab es bei der WWK und der Deutschen Asset Management Investment GmbH (ehemals DWS), die vor zwei Quartalen noch in umgekehrter Reihenfolge platziert waren. Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., verteidigte Rang sechs, auf den sie zwei Quartale zuvor von Platz fünf abgerutscht war.

Um zwei Positionen abwärts (auf neun) ging es für die Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871). Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische) verbesserte sich von acht auf sieben, während es für die Continentale Lebensversicherung a.G. von zehn auf acht aufwärts ging. Gründe für die Favoritennennungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 148-seitige Studie „Asscompact Trends II/2018“ basiert auf einer zwischen Ende März und Mitte April 2018 durchgeführten Onlinebefragung von 434 unabhängigen Vermittlern. Sie kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.