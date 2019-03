Die bekanntesten Assistanceanbieter

11.3.2019 – Über 60 Prozent der Bevölkerung halten Assistanceleistungen für wichtig. Mehrheitlich erwarten die Verbraucher dies allerdings als kostenlosen Bestandteil eines Versicherungsprodukts. Und nur zwei von drei Zahlungswilligen würden mehr als 15 Euro dafür investieren. Dies zeigt das Assistance Barometer 2019 von Europ Assistance. Weitere Ergebnisse: Europ Assistance ist in der Bevölkerung am bekanntesten, in der Vermittlerschaft die Allianz Global Assistance.

Fast zwei Drittel der privaten Haushalte beurteilen Service- und Assistanceleistungen ganz allgemein als „(sehr) wichtig“. Dies zeigt das „Assistance Barometer 2019“ von der Europ Assistance Versicherungs-AG unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Rhein-Main. Für die Studie wurden unter anderem 502 private Haushalte und 302 Versicherungsvermittler telefonisch befragt.

Zwar gab es im Vergleich zum Vorjahr erneut einen deutlichen Anstieg. Der aktuelle Wert liegt jedoch um fast zehn Punkte unter dem langjährigen Mittelwert. In der Spitze waren es sogar fast 90 Prozent.

In welchen Bereichen Assistance erwartet wird

Die Bundesbürger erwarten insbesondere von der privaten Versicherungswirtschaft Service- und Hilfsleistungen. In etwa zwei Drittel gaben dies in gestützter Abfrage an. Eine höhere Serviceerwartung legen die Verbraucher lediglich Krankenkassen (weit über 80 Prozent) gegenüber an den Tag.

Auf Ebene der einzelnen Versicherungszweige wird Assistance am häufigsten in der Krankenversicherung (gesetzlich und privat) erwartet, gefolgt von der Pflege- und der Kfz-Versicherung. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landete die Reiseversicherung.

Allerdings sind lediglich 40 Prozent der Verbraucher bereit, für die gewünschten Serviceleistungen einen Aufpreis zu bezahlen. Besonders tief würde der Großteil davon nicht in die eigene Tasche greifen.

So sind diese Hilfeleistungen 70 Prozent der Zahlungswilligen weniger als 15 Euro pro Jahr wert. Dabei ist in den Altersgruppen der 14- bis 19-Jährigen sowie ab 65 Jahren die größte Zahlungsbereitschaft zu beobachten.

Bekanntheit aus Verbrauchersicht

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch der Bekanntheitsgrad verschiedener Assistancemarken. Die größte Chance, bei einer Internetrecherche (Namenssuche) gefunden zu werden, hätte dem Barometer zufolge die Europ Assistance. Diese ist der einzige Anbieter, dessen gestützte Markenbekanntheit bei über 50 Prozent liegt.

Dahinter folgen die Generali Global Assistance und die Allianz Global Assistance, die gut vier von zehn beziehungsweise drei von zehn Verbrauchern bekannt sind. Auf Platz vier liegt die Ara Assistance, für die ein Bekanntheitswert von einem knappen Viertel ermittelt wurde.

Auf der anderen Seite konnte aber auch fast jeder sechste Befragte bei keinem der genannten Namen einen Assisteur erkennen.

Bekanntheit aus Vermittlersicht

Unter den Versicherungs-Vermittlern zeigt sich eine andere Reihenfolge beim Bekanntheitsgrad. Hier setzte sich die Allianz Global Assistance knapp gegen die Axa Assistance durch – mit einer gestützten Markenbekanntheit von jeweils über 80 Prozent.

Platz drei geht an die Generali Global Assistance, die hauchdünn vor der Roland Assistance liegt. Die Bekanntheitswerte der beiden vorgenannten Marken liegen bei jeweils rund drei Vierteln. Die Europe Assistance ist gut vier von zehn befragten Vermittlern bekannt.

