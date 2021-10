Die Autoversicherer mit der besten Kundenorientierung

5.10.2021 – Unter den Serviceversicherer bietet die Provinzial laut dem „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2021“ von Servicevalue die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen der LVM und die Huk-Coburg. Bei den Direktversicherern setzte sich die Cosmos gegen die R+V24, die Huk24 und die Europa durch.

Bereits zum zwölften Mal hat die Servicevalue GmbH die Servicequalität und Kundenorientierung der Kfz-Versicherer unter die Lupe genommen. Der „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2021“ basiert auf einer im August und September 2021 durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Die Befragten konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Im Rahmen der Umfrage kamen 3.726 Urteile zu 31 Kfz-Serviceversicherern und 983 Urteile zu elf Kfz-Direktversicherern zu Stande.

Kriterien der Bewertung der Autoversicherer und Notenskala

Zur Bewertung standen 35 Servicemerkmale aus den folgenden sieben Leistungsdimensionen zur Verfügung:

Produkte (Tarifauswahl/ Tarifvielfalt; Transparenz der Tarife und Angebote, Qualität der Produkte, Deckungs-/ Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten (Wenigfahrer, Single/ Partner, Garage), Flexibilität der Produkte (Wahlmöglichkeit von Zusatzleistungen));

Kundenberatung (Beratungsqualität, Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Verbindlichkeit von Aussagen, Abfrage aller relevanten Kriterien, Passgenauigkeit des Angebotes);

Kundenkommunikation (Kontaktmöglichkeit mit Mitarbeitern, schriftliche Unterlagen/ Werbung/ Flyer, Verständlichkeit der Kommunikation (Rechnungen, Schadenformulare), Internetauftritt, Übersichtlichkeit der Website (Navigation und Suchfunktion));

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz);

Schadenregulierung (Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall, Einhalten von Zusagen im Schadenfall, Unkompliziertheit der Schadenabwicklung, Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung, Regulierungsumfang im Schadenfall, aktives Schadenmanagement (Werkstattservice über Versicherung));

Kundenservice (Freundlichkeit und Höflichkeit, Eigeninitiative sowie Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Qualität der allgemeinen Anliegenbearbeitung, Schnelligkeit bei der Abwicklung allgemeiner Anliegen, angebotene (Service-) Zusatzleistungen, Fehlerfreiheit, Umgang mit allgemeinen Beschwerden und Reklamationen);

Kundenbetreuung (Belohnung von Kundentreue, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote zu günstigeren Tarifen, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen).

Die Beurteilung erfolgte auf einer fünfstufigen Antwortskala (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit:

„Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […]. Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Serviceversicherer: Provinzial an der Spitze

In der Gesamtwertung der Serviceversicherer erhielten wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 5.10.2020) acht Anbieter ein „sehr gut“. Erneuter Spitzenreiter ist die Provinzial Versicherungsgruppe. Im vergangen Jahr (vor der Fusion, 5.10.2020) waren noch Provinzial Rheinland (Platz eins) und Westfälische Provinzial (Rang sieben) separat aufgeführt.

Wiederum den Silberrang sicherte sich der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. vor den Huk-Coburg Versicherungen, für die es von vier auf drei nach oben ging. Neu in der Spitzengruppe an vierter Stelle ist die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH).

Position fünf (Vorjahr: drei) belegt die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die ADAC Versicherungen und die Allianz Versicherungs-AG.

Nur der LVM ist in allen Dimensionen „sehr gut“

Dabei gehört nur der LVM in allen sieben Kategorien zu den „sehr guten“ Anbietern. Jeweils sechs Mal gelang dies der Provinzial (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis) sowie der Huk-Coburg (bis auf Kundenbetreuung).

Der Gesamtsieger Provinzial liegt in den drei Qualitätsdimensionen „Kundenkommunikation“, „Schadenregulierung“, und „Kundenservice“ an der Spitze. Der LVM setzte sich in Sachen „Kundenberatung“ gegen die Wettbewerber durch, die SV in der Rubrik „Produkte“. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat die WGV-Versicherung AG die Nase vorn, bei der Kundenbetreuung der ADAC.

Überraschend gute Noten für Reaktions-Geschwindigkeit bei Schäden

Ein Blick auf die einzelnen Service- und Leistungsmerkmale zeigt die Stärken und Schwächen der Branche. Mit Abstand am besten kamen die Kfz-Serviceversicherer hinsichtlich der Merkmale „Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall“ (Mittelwert: 1,91) sowie „Freundlichkeit der Mitarbeiter“ (1,9“) weg.

Am schlechtesten fielen die Kundenurteile im Servicemerkmal „Belohnung von Kundentreue“ (2,61) aus. Hier gab jeder vierte Umfrageteilnehmer eine „mittelmäßige“ oder gar „schlechte“ Bewertung ab. Nur unwesentlich besser wurden die anderen Kriterien in der Dimension „Kundenbetreuung“ beurteilt.

Die Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall gehört den Kundenurteilen zufolge auch zu den größten Stärken der Direktversicherer (Mittelwert: 1,94), gefolgt vom Preis-Leistungs-Verhältnis (2,09). Die Schwächen sind im Wesentlichen die gleichen wie bei den Serviceversicherern, auch wenn es für die Direktversicherer noch schlechtere Note gab.

Direktversicherer: Cosmos gewinnt erneut

Im Vergleich der Direktanbieter setzte sich ein weiteres Mal die Cosmos Versicherung AG an die Spitze. Die R+V Direktversicherung AG (R+V24) kletterte vom „guten“ fünften auf den „sehr guten“ zweiten Platz nach oben. Dabei zog das Unternehmen an der Huk24 AG vorbei, die sich nur noch an dritter Stelle wiederfindet.

Position vier belegt die Europa Versicherung AG, die den Aufstieg in die Spitzengruppe schaffte. Aus dieser herausgefallen ist die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt), für die es vom vierten auf den nur noch „guten“ siebten Rang abwärts ging.

Dabei fuhr die Cosmos sechs Einzelsiege ein. Lediglich in Sachen Kundenbetreuung musste sie der Europa Versicherung AG den Vortritt lassen. Sechs Mal zu den Topanbietern zählt die Huk24 (bis auf Kundenbetreuung). Die übrigen Akteure schaffte dies bestenfalls fünf Mal.

Informationen zu weiteren Studieninhalten sowie zum Preis und zu Bezugsmöglichkeiten zum „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2021“ können in diesem Studienflyer (PDF, 1,2 MB) nachgelesen werden.