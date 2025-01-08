Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Autoversicherer mit den größten Bestandsgewinnen

26.2.2026 (€) – Über drei Dutzend der 50 größten Kfz-Versicherer haben zwischen 2019 und 2024 ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Huk24. Nach Veränderungsraten fiel das Plus bei der Rhion am größten aus. Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Direktversicherung · Geschäftsbericht · Kfz-Versicherung · Marktanteil · Senioren
