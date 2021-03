Die Autoversicherer mit dem stärksten Wachstum

8.3.2021 – Auf Sechsjahressicht haben 38 der 50 größten Anbieter in der Kfz-Versicherung ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Huk-Coburg-Allgemeine, während die Axa Easy prozentual gesehen am deutlichsten zulegte. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Bei rund jedem fünften der 50 größten Anbieter ist der Bestand an versicherten Kraftfahrt-Risiken zwischen 2014 und 2019 gesunken. Das größte Minus stand sowohl nach absoluten Zahlen als auch prozentual für die HDI Versicherung AG zu Buche, wie aus dem „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ hervorgeht (VersicherungsJournal 1.3.2021).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der Sparte mit einer Marktabdeckung von rund 88 Prozent.

Diese Kfz-Versicherer bauten den Bestand am stärksten aus

Auf der anderen Seite konnten 38 Gesellschaften ihren Bestand ausbauen. Das größte Plus stand dabei mit fast 2,4 Millionen Risiken für die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG zu Buche. Um knapp 1,6 Millionen Stück wuchs die Generali Deutschland Versicherung AG, um jeweils über 1,3 Millionen die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Huk24 AG.

Auf Zuwächse von mehr als einer halben Million kamen ferner der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die WGV-Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Huk-Gesellschaften trotz starkem Wachstum meist profitabel

Der Wachstumssieger Huk-Coburg-Allgemeine legte im schlechtesten Fall um etwa 340.000 Risiken zu. In der Spitze waren es circa 585.000. Das Unternehmen gehört übrigens auch in Unfall (17.2.2021), in Haftpflicht (9.2.2021) und in Hausrat (12.1.2021) zu den besonders stark wachsenden Marktteilnehmern.

Von einem „Wachstum um jeden Preis“ kann hier allerdings nicht die Rede sein. Denn die kombinierte Schaden-Kosten-Quote betrug im Betrachtungszeitraum mit einer Ausnahme immer zwischen 94 und 98 Prozent. Lediglich in dem von den schweren Sturmereignissen „Elvira“ und „Friederike“ geprägten Jahr (6.6.2016, 17.6.2016) lag die Combined Ratio über 100 Prozent.

Auch bei der Schwestergesellschaft Huk24 ging der starke Zuwachs nicht zulasten der Profitabilität. Das Unternehmen, das jährlich zwischen 215.000 und 350.000 Risiken hinzugewann, landete versicherungstechnisch ohne Ausnahme in der Gewinnzone. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag zwischen 88 und 96 Prozent (16.11.2020).

Fusionen steigern Zuwachs

Der ebenfalls kontinuierliche Bestandsausbau der Generali Deutschland geht zu etwa drei Vierteln auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Auch bei der VHV beeinflusste eine Fusion die kontinuierlich zu beobachtende Steigerung. Die Verschmelzung der schwerpunktmäßig in Kraftfahrt tätigen Hannoverschen Direktversicherung AG auf die VHV Allgemeine (18.12.2017) war allerdings nur für einen kleinen Teil des Gesamtzuwachses verantwortlich.

Der LVM wuchs mit jeweils um die 230.000 Risiken in den letzten drei Jahren des Betrachtungszeitraums etwa doppelt so stark wie zu dessen Beginn.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Plus bei der Axa Easy Versicherung AG mit Abstand am größten aus. Der noch recht junge Direktversicherer (4.10.2011), der seit einigen Jahren fast ausschließlich im Kfz-Geschäft unterwegs ist (14.8.2018), wuchs zu Beginn des Beobachtungszeitraums mit 60 bis 75 Prozent deutlich stärker als in den beiden Jahren danach.

2019 ging es sogar um etwa ein Sechstel bergab. Als Hintergrund hierfür führt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,3 MB) die über alle Vertriebskanäle hinweg gestiegene Wettbewerbsintensität im Kfz-Versicherungsmarkt an.

Vergleichsweise hohe Wachstumsraten zwischen 80 und 70 Prozent hatten auch die ebenfalls noch recht junge Volkswagen Autoversicherung AG (27.9.2012), die BGV-Versicherung AG und die Generali Deutschland zu verzeichnen.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.