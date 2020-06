Die Autoversicherer mit dem größten Policenschwund

24.6.2020 – Die Huk-Coburg-Allgemeine hat ihren Kraftfahrt-Vertragsbestand zwischen 2013 und 2018 am stärksten ausgebaut (plus weit über zwei Millionen). Der HDI und die Generali büßten hingegen am stärksten ein, und zwar im hohen sechsstelligen Bereich. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2013-2018: Kraftfahrtversicherung“.

WERBUNG

Zwischen 2013 und 2018 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Kraftfahrtversicherer den Bestand um fast zehn Millionen auf 118,6 Millionen Verträge ausgebaut. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von etwa neun Prozent.

Dabei ist das Geschäft in diesem Segment bis auf das erste Jahr des Betrachtungszeitraums gewinnbringend für die Branche gewesen. Zuletzt hatten nur noch 13 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu verzeichnen.

Dies zeigen der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2013-2018“ (VersicherungsJournal 20.11.2019) und die Auflagen der Vorjahre (26.11.2018, 15.1.2018). Die Studie wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der Sparte mit 89 Prozent Marktanteil.

HDI und Generali mit den größten Verlusten

Die Vertragsbestände auf Ebene der einzelnen Gesellschaften betrachtet entwickelten sich dem Monitor zufolge höchst unterschiedlich. So erlitten zwölf der aufgeführten Unternehmen Einbußen.

Der größte – und kontinuierlich zu beobachtende – Policenschwund stand mit über 840.000 für die HDI Versicherung AG zu Buche. Hintergrund sind mehrjährige Sanierungsmaßnahmen und die nach eigenen Angaben „geplante“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (11.2.2019).

Vergleichsweise hohe Einbußen hatte auch die Generali Versicherung AG zu verzeichnen. Die Gesellschaft wurde inzwischen mit der Aachenmünchener Versicherung AG fusioniert und firmiert jetzt als Generali Deutschland Versicherung AG (11.10.2019). Besonders stark büßte sie in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums ein. Ursächlich für den Abrieb waren unter anderem „Portfolio-Pflegemaßnahmen“ (20.3.2018).

Auch Allianz verliert viele Verträge

Geschrumpft ist darüber hinaus auch die Allianz Versicherungs-AG, Marktführer unter den Gesellschaften (16.9.2019). Das Minus belief sich auf fast 270.000 Kontrakte. Dabei verlor das Unternehmen in den ersten drei Jahren des Betrachtungszeitraums. Dies war unter anderem durch das in die Volkswagen Autoversicherung AG ausgelagerte Geschäft bedingt (24.1.2017).

Zuletzt konnte die Allianz das Wachstumstempo deutlich steigern und 2017 und 2018 um jeweils über 200.000 Verträge zulegen. Hintergrund dürfte sein, dass das Unternehmen vor einiger Zeit in den Angriffsmodus geschaltet hat.

Verlorene Marktanteile sollten dabei zurückgewonnen werden durch neue Produktausgestaltungen und nicht durch Preiszugeständnisse (20.9.2017). Auf diesem Kurs fährt die Gesellschaft in dieser Sparte auch weiterhin (25.10.2019, 25.10.2019, Medienspiegel 7.11.2019).

Weitere Anbieter mit sechsstelligen Verlusten

Verluste im niedrigen sechsstelligen Bereich waren ferner bei der Ergo Versicherung AG, der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt), der Garanta Versicherungs-AG, der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH) sowie der Basler Sachversicherungs-AG zu beobachten

Dabei büßten die Garanta und die Ergo kontinuierlich ein. Bei der VGH drehte die Kurve nach leichtem Wachstum zu Beginn des Betrachtungszeitraums nach unten. Die DA Direkt verlor erst ab 2016.

Die Basler führte in den Jahren 2013 und 2014 nach Unternehmensangaben „Bestandsmaßnahmen“ durch und kündigte ihre Flottenbestände. Zuletzt ging es wieder um 5.000 bis 7.000 Kontrakte bergauf.

Huk-Coburg-Allgemeine wuchs am stärksten

Auf der anderen Seite konnten 38 Anbieter zulegen. Am stärksten wuchs dabei die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG (plus über 2,4 Millionen Kontrakte). Im schlechtesten Fall betrug die jährliche Steigerung rund 340.000 Verträge. In der Spitze waren es rund 585.000. Das Unternehmen legte übrigens auch in Haftpflicht (3.3.2020) und Hausrat (4.5.2020) am stärksten zu.

Von einem „Wachstum um jeden Preis“ kann hier allerdings nicht die Rede sein. Denn die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag mit einer Ausnahme immer zwischen 94 und 97 Prozent.

Weitere Wachstumsgewinner

Zuwächse im siebenstelligen Bereich waren ferner bei der Huk24 AG sowie der VHV Allgemeine Versicherung AG zu beobachten. Bei Letzterer spielte die Verschmelzung der schwerpunktmäßig in Kraftfahrt tätigen Hannoverschen Direktversicherung AG auf die VHV Allgemeine (18.12.2017) mit hinein.

Der Bestandsausbau ging bei den beiden Unternehmen nicht zulasten der Versicherungstechnik. Denn die VHV Allgemeine wies zuletzt die niedrigste kombinierte Schaden-Kosten-Quote. Die Huk24 landete immerhin an fünfter Stelle (20.11.2019).

Hinsichtlich der Durchschnittsprämien belegt die VHV einen Platz im oberen Mittelfeld. Sie lag 2018 mit 254 Euro nur um drei Euro über dem Branchenschnitt. Dieser wird von der Huk-Coburg-Allgemeinen mit unter 202 Euro deutlich und von der Huk24 mit unter 190 Euro sehr deutlich unterboten.

Der „Branchenmonitor 2013-2018: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.291,15 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail bestellt werden.