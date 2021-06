Die Autoversicherer mit dem größten Beitragsschwund

16.6.2021 – Die Kfz-Versicherer haben die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 um etwa ein Sechstel ausgebaut. Sieben Gesellschaften aus der Top 50 nach Prämien hatten jedoch Einnahmerückgänge zu verzeichnen. Die größten Einbußen gab es bei HDI, DA Direkt und Garanta. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Beitragsaufkommen in der Kraftfahrtversicherung (gesamt) ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht über 40 Prozent.

Der stärkste Zuwachs war dabei im Geschäftsjahr 2013 zu verzeichnen (plus 5,8 Prozent). Zuletzt stand mit 2,3 Prozent (auf 28,6 Milliarden Euro) das schwächste Plus zu Buche. Von 2014 auf 2019 baute die Branche das Prämienvolumen um rund ein Sechstel aus.

Große Unterschiede beim Prämienaufkommen

Bei der Entwicklung des Prämienaufkommens sind auf der Unternehmensebene riesige Unterschiede zu beobachten. Bei sieben Akteuren gingen die Beitragseinnahmen zwischen 2014 und 2019 gar zurück.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von etwa 88 Prozent.

HDI mit dem stärksten Rückgang in der Kfz-Versicherung

Bei HDI Versicherung AG, DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und Garanta Versicherungs-AG reduzierte sich das Prämienaufkommen auf Sechsjahressicht im zweistelligen Prozentbereich.

Beim HDI nahm das Volumen im Beobachtungszeitraum mit einer Ausnahme kontinuierlich ab. Das Unternehmen führt das Plus in 2018 auf „den erfolgreichen Ausbau des Direktvertriebs und den höheren Durchschnittsbeitrag“ zurück.

Die Schrumpfungsraten von bis zu fünf Prozent in den übrigen Jahren begründete die Gesellschaft mit Sanierungsmaßnahmen und der nach eigenen Angaben „geplanten“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (VersicherungsJournal 11.2.2019).

Die Maßnahmen schlugen sich auch in der Versicherungstechnik nieder. So lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote zuletzt fünf Mal in Folge unter der Marke von 100 Prozent. Zum Vergleich: 2013 waren es noch fast 109 Prozent, was dem zweithöchsten Wert unter den Branchengrößen entsprach (16.12.2014).

Auch DA Direkt und Garanta mit vergleichsweise hohen Einbußen

Bei der DA Direkt nahmen die Beiträge nach anfänglichem Zuwachs vier Mal in Folge ab – in der Spitze um über zehn Prozent. Die rückläufige Entwicklung führt der Anbieter im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,1 MB) auf die „konsequente Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ zurück.

Diese schien zwischenzeitlich Früchte zu tragen. Denn die Combined Ratio, die im Betrachtungszeitraum bei bis zu fast 108 Prozent lag, konnte 2017 und 2018 unter 100 Prozent gehalten werden (27.4.2020).

Zuletzt rutschte das Unternehmen aber wegen höherer Geschäftsjahresschäden und einem rückläufigen positiven Abwicklungsergebnis wieder in den versicherungs-technischen Verlustbereich (16.11.2020).

Die Garanta kehrte nach geringer werdenden Beitragsverlusten zuletzt sogar wieder in die Wachstumsspur zurück. Die Combined Ratio der Gesellschaft lag in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich unter 100 Prozent. Zuletzt stand mit 92 Prozent der drittbeste Wert unter den 50 im Branchenmonitor aufgelisteten Anbieter zu Buche (18.1.2021).

Weitere Anbieter mit sinkenden Umsätzen

Geschrumpft ist darüber hinaus auch das Beitragsvolumen bei der Basler Sachversicherungs-AG. Die Gesellschaft hatte in den Jahren 2013 und 2014 nach eigenen Angaben „Bestandsmaßnahmen“ durchgeführt und ihre Flottenbestände gekündigt. In der Folge hatten sich die Einnahmen um fast 30 Prozent reduziert.

In den letzten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums lag das Prämienaufkommen bei jeweils über 89 Millionen Euro. Unter dem Strich verbleibt von 2013 auf 2019 aber ein Minus von circa 27 Millionen Euro beziehungsweise knapp einem Viertel. Die Schrumpfungsrate von 2014 auf 2019 betrug etwa vier Prozent.

Das Unternehmen, das von 2014 bis 2017 auf kombinierte Schaden-Kosten-Quoten zwischen knapp 103 und über 120 Prozent kam, konnte sich 2018 und 2019 bei um die 90 Prozent stabilisieren.

Ansonsten verminderte sich das Beitragsvolumen nur noch bei der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig, der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH) sowie der Oldenburgischen Landesbrandkasse.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.