Die Aussichten für die Rente sind deutlich besser als erwartet

5.12.2023

Die Prognosen für die gesetzliche Rentenversicherung fielen in den vergangenen Jahren düster aus. Jetzt spricht die Bild-Zeitung in ihrer Montagsausgabe von einem „Renten-Wunder“. Der von vielen Experten vorhergesagte Alters-Kollaps falle aus. Das Blatt führt dazu die neueste Bevölkerungs-Vorausberechnung des Statistischen Bundesamt (Destatis) an.

Demnach steigt der Anteil der Älteren an der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten nicht so stark wie zunächst prognostiziert. Aktuell kommen 34,8 Senioren auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. Bis 2060 klettert den Statistikern zufolge diese Zahl auf 44,7. Zuvor war man von einem Anstieg auf 55 Ältere bis zu diesem Zeitpunkt ausgegangen, wird berichtet.

Kürzlich hatte bereits die Bundesregierung in ihrem Rentenversicherungs-Bericht 2023 von einer stabilen Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung gesprochen (VersicherungsJournal 23.11.2023). Verantwortlich dafür sei vor allem die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, hieß es. Unter anderem erhöhe sich die Nachhaltigkeitsrücklage voraussichtlich auf 44,5 Milliarden Euro. Damit wäre die befürchtete Lücke in Höhe von einer Milliarde Euro abgewendet.

Der Beitragssatz soll laut der Mitteilung des Kabinetts bis einschließlich 2027 bei 18,6 Prozent verharren. Der Bild-Zeitung zufolge hat sich der Wert damit seit sieben Jahren nicht verändert. Zudem habe die sogenannte Eckrente von 2009 bis heute nicht auf prognostizierte 1.533 Euro, sondern auf 1.692 Euro zugelegt – ein Plus von 38 Prozent statt kalkulierten 25 Prozent. Ruheständler hätten mehr im Portemonnaie als erwartet, heißt es.