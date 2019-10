DGUV: Deutlich weniger Arbeits- und Wegeunfälle

31.10.2019

Zwischen Januar und Juni 2019 ereigneten sich nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) mit knapp 432.700 etwa zwei Prozent weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle als im Vorjahreszeitraum. Das Minus bei den Wegeunfällen fiel mit über fünf Prozent (auf knapp 91.600) mehr als doppelt so groß aus. Die Zahl der neu bewilligten Unfallrenten sank um 1,7 Prozent auf 18.107.

Die Zahl der tödlichen Unfälle erhöhte sich um fast ein Siebtel auf 282. Hier kam den Angaben zufolge ein statistischer Sondereffekt zum Tragen. „Bei 82 der […] Todesfälle handelt es sich um Fälle aus den Jahren 2000 bis 2005. Die Fälle werden bedingt durch den Ablauf von strafprozessualen Verfahren erst jetzt in die Statistik aufgenommen“, wird in der Mitteilung erläutert. Ohne diesen Effekt waren deutlich weniger arbeitsbedingte Todesopfer zu beklagen als in ersten Halbjahr 2018.

Rückläufig war die Zahl der Schul- und Schulwegunfälle auf über 635.200 Versicherte (minus 0,5 Prozent). Hierbei waren 20 Todesopfer zu beklagen, eines weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 384 Kindern, Jugendlichen beziehungsweise Studierenden wurde erstmals eine Unfallrente bewilligt.

Wie aus den DGUV-Daten weiter hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten 2019 mit über 41.700 etwa vier Prozent mehr Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit eingereicht als im Vorjahreszeitraum. Der hatte einen Arbeitstag mehr.