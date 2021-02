DFSI kürt die zukunftssichersten Lebensversicherer

26.2.2021 – In einer aktuellen Untersuchung von DFSI Ratings schneiden Hannoversche, Europa, WWK und Ergo Vorsorge mit der Höchstnote „exzellent“ ab. Huk-Coburg, Ideal, LV 1871, Continentale und Alte Leipziger erhielten ein „sehr gut“. Alle anderen der 60 größten deutschen Lebensversicherer sind nach Ansicht der Analysten nicht zukunftssicher.

Für ihre am Donnerstag veröffentlichte Studie „Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer 2021“ hat die DFSI Ratings GmbH die 60 größten in Deutschland aktiven Anbieter untersucht. Die Analysten wollen mit der Untersuchung angesichts des Dauerzinstiefs folgende Fragen klären:

„Können die Lebensversicherer überhaupt überleben? Welche Lebensversicherer haben ihr Geschäft trotz anhaltendem Dauerzinstief zukunftsfest aufgestellt? Und welche nicht?“

Untersuchung von 18 Kriterien in fünf Bereichen

Die Untersuchung umfasst die fünf Bereiche:

Substanzkraft (Eigenkapitalquote, freie RfB- und Bewertungsreserven-Quote, Finanzkraft und SCR-Quote), Gewichtung im Gesamtergebnis 35 Prozent,

Ertragsstärke (Rohüberschussmarge, Nettoverzinsung 2017 bis 2019, Überschussbeteiligung 2021, Abschlusskosten- und Verwaltungskosten-Quote), 20 Prozent,

Kundenzufriedenheit (Frühstorno- und Beschwerdequote), zehn Prozent,

Bestandssicherheit (Verträge 2019, Wachstumsquote, Spätstornoquote, sonstige Verträge), 20 Prozent,

Kundenperformance (Partizipationsquote, ohne Bewertung: Return on Equity (RoE)), 15 Prozent.

Wie die einzelnen Versicherer (ab der Note „befriedigend“) bei den 18 verschiedenen Kriterien abgeschnitten haben, zeigen die Analysten auf ihrer Internetseite auf. Dort ist ebenfalls ersichtlich, welche Werte die Anbieter jeweils erreicht haben und mit wie vielen Punkten diese bewertet wurden. Weitere Detailergebnisse sind in diesem 20-seitigen PDF-Dokument (518 KB) zusammengefasst.

WERBUNG

Vier „exzellente“ und fünf „sehr gute“ Anbieter

Insgesamt erreichten vier Testteilnehmer die Gesamtnote „exzellent“. Im Vorjahr war dies nur einem Akteur gelungen (VersicherungsJournal 22.1.2020). Zum aktuellen Spitzenquartett zählen die Hannoversche Lebensversicherung AG (94,16 von 100 möglichen Punkten), wie im Vorjahr die Europa Lebensversicherung AG (92,90), die WWK Lebensversicherung a.G. (91,51) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (91,19).

Mit „sehr gut“ schnitten ab: erneut die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. sowie neuerdings die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Continentale Lebensversicherung AG und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

An 41 weitere Marktteilnehmer wurde die Gesamtnote „gut“ vergeben. Darunter befinden sich mit der Allianz Lebensversicherungs-AG, der R+V Lebensversicherung AG, der Generali Deutschland Lebensversicherung AG und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG auch vier der fünf Branchenschwergewichte. Für den Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., Nummer vier im Markt (11.1.2021), reichte es nur zu einem „befriedigend“.

Marktteilnehmer in drei Gruppen einsortiert

In den oben erwähnten Studienunterlagen sind die Gesellschaften nach „Serviceversicherern“, „Direkt- und Biometrieversicherern“ sowie „Run-off-Versicherern“ gruppiert. Begründet wird dies folgendermaßen: „Man kann nicht alle Versicherer über einen Kamm scheren.“

Direktversicherer könnten günstiger wirtschaften als Serviceversicherer. Zu dieser Gruppe zählen die Analysten auch die im Maklervertrieb aktiven Anbieter Europa und Hannoversche (12.2.2021).

Gesellschaften, die hauptsächlich biometrische Risiken absicherten, seien vom Niedrigzins weniger stark betroffen. Bei den Run-offs wirke sich das fehlende Neugeschäft „erheblich“ auf Abschlusskosten, Stornoquoten und Bestandssicherheit aus.

Nur neun Anbieter gelten als „zukunftssicher“

Von den getesteten Unternehmen sieht die DFSI lediglich die neun „exzellenten“ beziehungsweise „sehr guten“ als „zukunftssicher“ an.

Die deutschen Lebensversicherer kommen nach Ansicht der Studienautoren einfach nicht in ruhiges Fahrwasser. Erst seien die Zinsen in Folge der Finanz- und Staatsschuldenkrise in bis dahin unbekanntem Ausmaß gesunken. Und nun sorge Corona dafür, dass die Zinsen auf Jahre hinaus niedrig bleiben.

Daraus schließt DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke: „Die bereits lange Zeit extrem niedrigen Zinsen gefährden das bisherige Geschäftsmodell der Lebensversicherer stark. […] Und die Corona-Pandemie lässt eine nachhaltige Zinswende in noch weitere Ferne rücken.“ DFSI-Senior-Analyst Sebastian Ewy ergänzt: „Die Krise der Lebensversicherer verschärft sich damit nochmals.“

Weitere Untersuchungen der Lebensversicherungs-Unternehmen

Unternehmensratings der Lebensversicherer werden auch von anderen Analysten durchgeführt. Mitte Dezember veröffentlichte die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) die aktuelle Auflage ihres „LV-Rating Unternehmensqualität“. Darin wurden 75 Versicherer aus Verbrauchersicht beleuchtet (15.12.2020).

Ende November publizierte die Map-Report-Redaktion die Premieren-Auflage ihres „Bilanzratings deutscher Lebensversicherer 2019“. Berücksichtigt wurden 58 Gesellschaften (30.11.2020).

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) nahm für ihr „M&M Rating LV-Unternehmen“ 63 Marktteilnehmer (10.11.2020) und für den ergänzenden „M&M Belastungstest“ 51 Anbieter (12.11.2020) unter die Lupe. Die Ascore Das Scoring GmbH unterzog 65 LV-Akteure einem Scoring (27.10.2020).