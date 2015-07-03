DFSI kürt die besten Lebensversicherer

11.11.2025 – In einer aktuellen Untersuchung hat DFSI Ratings die Qualität von 34 Marktteilnehmern in der Lebensversicherung durchleuchtet. Nur die WWK erzielte die Höchstnote „exzellent“. „Sehr gut“ sind Europa, Ergo Vorsorge, Hannoversche, Continentale und LV 1871. Nur ein „befriedigend“ schafften Zurich Deutscher Herold, Debeka und Cosmos.

Die DFSI Ratings GmbH hat die „Unternehmensqualität der deutschen Lebensversicherer 2025/2026“ bewertet und die Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht. Für die aktuelle Ratingauflage untersuchten die Analysten 34 (Vorjahr: 36) nach eigenen Angaben marktrelevante Gesellschaften.

Die Akteure decken rund drei Viertel des Marktes ab, heißt es weiter. Untersucht wurden Marktteilnehmer „mit einer Mindest-Deckungsrückstellung von 500 Millionen Euro“, wird als Auswahlkriterium genannt. Nicht mit in die Untersuchung einbezogen wurden Run-off-Gesellschaften.

Nur wenige Veränderungen bei den Testkandidaten

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 23.10.2024) gehören neben der Barmenia Lebensversicherung AG, deren Bestand auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen wurde (4.9.2024), auch die Targo Lebensversicherung AG und die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK) nicht mehr zu den Testkandidaten.

Nicht berücksichtigt wurden neben den Run-off-Unternehmen auch die öffentlichen Versicherer. Nicht dabei ist mit der Generali Deutschland Lebensversicherung AG auch die Nummer drei im Markt nach Prämienaufkommen (2.9.2025).

Neuerdings zu den Testkandidaten gehört die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG).

So wurde bewertet

In die Gesamtbewertung flossen mit jeweils 40 Prozent Gewichtung die Segmente Substanzkraft und Produktqualität ein. Der Service wurde mit 20 Prozent gewichtet. Dabei wird Letzteres anhand der Kennzahlen Früh- und Spät-Stornoquote sowie der Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ermittelt. Zusatzpunkte konnten durch überdurchschnittliche Ergebnisse in unabhängigen Servicestudien geholt werden.

Zur Messung der Produktqualität griffen die Analysten auf eigene Studien zur Qualität unterschiedlicher Produkte aus den Bereichen Biometrie sowie Lebens- und Rentenversicherungen aus den vergangenen zwölf Monaten zurück. Dieser Bewertungsbereich ist unterteilt in die Produktqualität und die Produkttransparenz mit 70 zu 30 (Vorjahr: jeweils 50) Prozent Gewichtung.

Die Substanzkraft setzt sich aus den Kennzahlen „Gewinndeklaration für 2025“ (20 Prozent Gewichtung), Nettorendite (30 Prozent), Substanzkraftquote (40 nach 50 Prozent im Vorjahr) und neuerdings Solvency-II-Quote (zehn Prozent) zusammen.

Um Letztere zu ermitteln, werden laut DFSI „das doppelte Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) sowie ein Drittel der Bewertungsreserven addiert und anschließend ins Verhältnis zur Deckungsrückstellung gesetzt“.

Weitere Angaben zur Methodik

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Datenbasis der Studie sind neben der Bafin-Beschwerdestatistik und den DFSI-Produktratings die Jahresabschlüsse der Anbieter. Weitere Details zur Bewertungsmethodik und die Ergebnislisten für die einzelnen Teilbereiche sowie die Gesamtwertung können auf dieser DFSI-Internetseite nachgelesen werden.

Sieger und Verlierer im Ranking

Die Bestnote „exzellent“ erreichte im aktuellen Gesamtranking ein weiteres Mal (20.10.2023, 25.10.2022) nur die WWK Lebensversicherung a.G. mit erneut 0,9 (Vorvorjahr: 1,0). Aktuell schaffte es das Unternehmen mit der Maximalpunktzahl von 100 auf den mehrfach geteilten Spitzenrang beim Service. In den beiden anderen Prüfkategorien landete die WWK mit jeweils „exzellenten“ gut 90 Zählern an zweiter Stelle.

Dahinter folgen fünf (2024: sechs; 2023: acht; 2022: 14) „sehr gute“ Akteure. Dazu zählen

Aus der Gruppe der „sehr guten“ in die der „guten“ Anbieter abgerutscht ist die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (1,6 nach 1,3 im Vorjahr). Sie ließ zwar im Kriterium Substanzkraft alle Wettbewerber hinter sich, kam in den beiden anderen Kategorien aber über ein „gut“ nicht hinaus.

Drei Lebensversicherer schafften nur ein „befriedigend“

Insgesamt 25 (2024: 27; 2023: 23; 2022: 15) Testkandidaten gehören zu den „guten“ Lebensversicherern. Nur mit „befriedigend“ schnitten neuerdings die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und weiterhin der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. und die Cosmos Lebensversicherungs-AG ab.

Schlechtere Noten als „befriedigend“ wurden erneut nicht vergeben.