DFSI kürt die besten Lebensversicherer

23.10.2020 – In einer aktuellen Untersuchung beleuchtet die DFSI Ratings die Qualität von 36 Lebensversicherern. Bei den etablierten Gesellschaften holt sich nur die WWK ein „exzellent“ ab. Bei den Direktanbietern liegt die Europa auf dem ersten Platz.

Die DFSI Ratings GmbH hat „die Unternehmensqualität der deutschen Lebensversicherer 2020/21“ bewertet. Für das aktuelle Rating untersuchten die Analysten 36 marktrelevante Gesellschaften, darunter 33 Service-Versicherer und drei Direktanbieter.

Nach Angaben des DFSI decken die untersuchten Unternehmen „75 Prozent des deutschen Lebensversicherungs-Marktes“ ab.

Das Institut will nach eigener Aussage mit seiner Auswertung für Vermittler und Kunden folgende Frage klären: „Wie sicher scheint es, dass mein Versicherer in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit meinen Beiträgen so gut wirtschaftet, dass sich meine Police auch tatsächlich rentiert?“.

Angaben zur Bewertung

Die aktuelle Auswertung basiert nach Angaben des Instituts auf folgenden Kriterien mit der genannten Gewichtung:

Die Finanzstärke setzt sich aus der Substanzkraft (Eigenkapital-Quote, freie RfB-Quote, Bewertungsreserven-Quote, Finanzkraft und SCR-Quote), der Gewinndeklaration für 2020 und der Nettorendite zusammen. Die Gewichtung im Gesamtergebnis beträgt 40 Prozent.

Die Produktqualität und die Produktvielfalt; die Gewichtung im Gesamtergebnis beträgt 40 Prozent.

Der Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zusammen. Die Gewichtung im Gesamtergebnis beträgt 40 Prozent.

Wie die einzelnen Versicherer in den verschiedenen Kriterien abgeschnitten haben, zeigen die Analysten auf ihrer Webseite. Welche Werte die Anbieter jeweils erreicht haben und teilweise, mit wie vielen Punkten diese bewertet wurden, ist ebenfalls ersichtlich.

Sieger und Verlierer im Ranking

Im aktuellen Qualitätsranking erreichte von den 33 Service-Versicherern nur die WWK Lebensversicherung a.G. die Bestnote 1,0 und damit die Bewertung „exzellent“. Acht Gesellschaften holten sich ein „sehr gut“ ab. Die Mehrheit der Unternehmen, 19 Anbieter, erhielten die Endnote „gut“. Fünf Versicherer bekamen nur ein „befriedigend“.

Am schlechtesten schnitten unter den 33 Anbietern der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. mit der Gesamtbewertung 3,1 und die PB Lebensversicherung AG mit der Note 3,2 ab.

Bei Direktanbieter liegt die Europa auf Platz eins

Bei den drei bewerteten Direktversicherern erzielten die Europa Lebensversicherung AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG die Note „sehr gut“. Die Europa setzte sich mit der Bewertung 1,1 vor den Wettbewerber aus Niedersachsen (1,5). Die Cosmos Lebensversicherungs-AG erhielt im DFSI-Qualitätsrating nur ein „befriedigend“ (2,6).

Im Januar dieses Jahres hatten die Analysten ihre Studie „Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer 2020“ vorgelegt. Hier schnitt die Europa mit „exzellent“ ab, die Hannoversche, die WWK, die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. erhielten ein „sehr gut“. Alle anderen der 60 größten deutschen Lebensversicherer stellen sich nach Ansicht der DFSI als nicht zukunftssicher dar (22.1.2020).