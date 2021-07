Deutschlands beste Finanzdienstleister aus Kundensicht

15.7.2021 – Welche Unternehmen machen im Alltag der Verbraucher den besten Job? Dieser Frage ging Focus Money gemeinsam mit Deutschland Test in einer Studie nach. Aus verschiedenen Bereichen der Versicherungsbranche konnten sich die Hannoversche, die Fonds Finanz, die DBFP, Dittmeier und die LV 1871 den Branchensieg sichern.

Die Redaktion von Focus Money und Deutschland Test, eine Marke der Focus-Money Redaktions-GmbH, zeichneten 2021 wieder deutsche Firmen für ihr Image im Netz aus.

Im Rahmen der Studie „Deutschlands Beste – die Besten im Alltag“ wurden 22.000 Marken und Unternehmen durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH mit wissenschaftlicher Begleitung der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) untersucht.

Zur Methodik

Analysiert wurde in einem Social-Listening, welche Unternehmen bei Nennungen im Netz besonders positiv abschneiden. Insgesamt qualifizierten sich rund 4.300 Firmen und Marken innerhalb der Studie.

Hierzu wurden insgesamt 438 Millionen Onlinequellen wie Blogs, Websites, Foren und Nachrichtenseiten zu 22.000 Unternehmen ausgewertet. Den Untersuchungszeitraum geben die Autoren vom 1. Mai 2020 bis 30. April 2021 an.

Auszeichnungen erhalten Firmen anhand der erreichten Punktzahl pro Branche auf einer Skala von null bis 100. Der jeweilige Sieger erhält 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb des Wirtschaftszweigs. Das Siegel erhalten Firmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

Branchensieger aus der Versicherungsbranche

In der Studienrubrik „Finanzen & Vorsorge“ zeichneten die Initiatoren auch Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft aus. Folgende Bereiche werden hier aufgeführt: Direktversicherung, Finanzdienstleistung, Finanzvertriebe, Versicherungen und Versicherungsmakler.

Bei den Direktanbietern holte die Hannoversche Lebensversicherung AG mit 100 Punkten den ersten Platz. Bei den Finanzdienstleistern ging die Fonds Finanz Maklerservice GmbH als Sieger mit der besten Bewertung vom Platz. Bei den Finanzvertrieben bekam die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH die höchste Punktzahl.

Bei den Versicherungsmaklern platzierten sich zehn Unternehmen und erhielten damit die Auszeichnung. Die Benchmark mit 100 Punkten setzte die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH. Auch in der Studie „Deutschlands beste Berater/Kundenberater“ der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH führte das Unternehmen als Branchensieger (VersicherungsJournal 8.6.2021).

Auf dem zweiten Platz der Vermittlerfirmen liegt die Domcura AG mit 84,6 Punkten, gefolgt von der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG. (71,4 Punkte).

Versicherer: Platz eins für LV 1871

In der Rubrik „Versicherungen“ erreichten 44 Gesellschaften über 60 Punkte und erhielten somit die Auszeichnung von Deutschland Test. Branchensieger mit 100 Punkten ist die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit 100 Punkten, dicht gefolgt von den Stuttgarter Versicherungen auf dem Silber-Rang (99,0) und den Condor Versicherungen (98,1).

Die Gesellschaften sind in den Studienunterlagen teilweise ungenau bezeichnet, mitunter können sich mehrere Unternehmen hinter einer Position verbergen. Folgende Gesellschaften konnten sich hinter den drei genannten Versicherern platzieren:

Weitere Studien zu Qualität und Digitalisierung

Wie Verbraucher Fachwissen und Qualität von Versicherern in verschiedenen Sparten sowie von Vermittlern wahrnehmen, hat die Servicevalue GmbH kürzlich ermittelt. Aus der Versicherungsbranche sind 17 Bereiche und Sparten vertreten (28.5.2021).

Welche Firmen in punkto Digitalisierung am besten aufgestellt sind, analysierten Focus Money und Deutschland Test im März. Drei Unternehmen aus der Assekuranz können sich Branchenprimus nennen: LV 1871, Blau direkt GmbH & Co. KG und Fonds Finanz (11.3.2021).