Deutschland liegt bei den Cyber-Gesamtschadenkosten auf Platz eins

17.5.2022 – Eine Studie von Hiscox zeigt, dass fast die Hälfte der befragten Entscheider Cyberangriffe als die größte Bedrohung für ihr Unternehmen einstufen. Im internationalen Vergleich hat Deutschland nach wie vor die höchsten mittleren Kosten pro Schadenfall. Die Zahlen sinken jedoch. Unternehmen investieren immer mehr in Absicherungsmaßnahmen, gleichzeitig sind sie hinsichtlich ihrer Cyberexpertise stark verunsichert.

„Zwar nehmen wir eine steigende Sensibilität für Cyber-Schutzmaßnahmen in Unternehmen war. Die vergangenen Wochen und Monate haben jedoch gezeigt, wie anspruchsvoll es ist und bleiben wird, dieses Risiko kontrollierbar zu halten“, sagt Markus Niederreiner, CEO der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland.

Der Spezialversicherer hat die sechste Ausgabe seines Cyber Readiness Reports vorgelegt. Die Auswertung beruht auf einer Befragung von 5.181 Unternehmens-Entscheidern aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Irland, Belgien und den Niederlanden. Durchgeführt wurde sie von Forrester Research, Inc. Weitere Angaben zum Studiendesign werden nicht gemacht.

Virtuelle Attacken sind Unternehmensrisiko Nummer eins

Das Ergebnis: Deutsche Unternehmen sehen in Cyberangriffen die größte Bedrohung. Dies geben 44 Prozent der Befragten an. Knapp dahinter folgt der Fachkräftemangel (43 Prozent). Platz drei teilen sich die Pandemie und Verluste aufgrund von wirtschaftlichen Problemen (jeweils 41 Prozent).

Unverändert hoch ist die Bedrohungslage: Fast jeder zweite Betrieb (46 Prozent) ist im vergangenen Jahr mindestens einmal von einer virtuellen Attacke betroffen gewesen. Im Vorjahr (VersicherungsJournal 20.4.2021) waren es ebenso viele, zwei Jahre zuvor (22.6.2020) 41 Prozent.

Der Cloud-Server (42 Prozent) wird mittlerweile als größte Schwachstelle angesehen und verdrängt den unternehmenseigenen Server auf Rang zwei (39 Prozent). Zu den häufigsten Eintrittspunkten werden außerdem geschäftliche E-Mails (35 Prozent), mitarbeitereigene mobile Geräte (33 Prozent) und erstmals Fernzugriffsdienste wie VPN (32 Prozent) gezählt.

Quelle: Forrester Consulting im Auftrag von Hiscox, 2021/2022; n = 5.181

(Bild: Hiscox)

Cybersicherheit nimmt einen immer größeren Stellenwert ein

Nach wie vor verzeichnet Deutschland die höchsten mittleren Kosten pro Schadenfall. Die Cyber-Gesamtschadenkosten liegen aktuell bei durchschnittlich 18.712 Euro (Vorjahr: 21.818 Euro). Auf internationaler Ebene betragen sie derzeit 15.255 Euro (11.944 Euro).

Die deutschen Unternehmen investieren immer mehr in Absicherungsmaßnahmen. Ein Viertel (24 Prozent) des IT-Budgets fließt mittlerweile in die Cybersicherheit – das sind vier Prozent mehr als 2021. Der Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht worden. 2017 lag er noch bei neun Prozent.

Bereits 67 Prozent verfügen über eine Cyberversicherung. Lediglich elf Prozent besitzen weder eine solche Police, noch planen sie einen Abschluss. Vor zwei Jahren war ein Viertel ohne Schutz.

Quelle: Forrester Consulting im Auftrag von Hiscox, 2021/2022; n = 5.181

(Bild: Hiscox)

Verunsicherung nimmt dramatisch zu

Nur noch drei Prozent bezeichnen sich gegenwärtig als „Cyberexperten“ – ein Absturz um 18 Prozentpunkte im Vergleich zum vergangenen Jahr (21 Prozent). Selbst in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist die Verunsicherung groß. Hier sehen sich nur noch fünf Prozent (23 Prozent) als Profi auf diesem Gebiet.

Grund für die stark zurückgegangene Selbsteinschätzung sei unter anderem die große Zahl an Kumul-Attacken, heißt es im Bericht. Diese Angriffe würden die Bewertung der eigenen Cybersicherheit erschweren und für Unsicherheiten sorgen.

„Cyberkriminelle werden immer professioneller, sie arbeiten immer vernetzter und internationaler zusammen. Außerdem verschärfen die aktuellen politischen Rahmenbedingungen die Situation weiter. Das ist eine Entwicklung, die erst am Anfang steht und bei der wir auch als Versicherer Schritt halten müssen“, wird Niederreiner zitiert.

Der „Hiscox Cyber Readiness Report 2022“ und weitere Informationen zur Studie sind auf der Homepage des Spezialversicherers verfügbar.