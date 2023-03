Deutschland: keine gesunde Nation

31.3.2023 – Mittels Prävention und frühzeitiger Behandlung ließen sich viele Todesfälle vermeiden. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Ottonova. Sie zeigt auch auf, dass die Bundesbürger mehr Geld als der EU-Durchschnitt in Medikamente investieren, dort aber auch keine Versorgungslücke feststellen müssen. Deutschland rangiert im EU-Gesundheits-Vergleich auf Platz 18 von 31.

Die Deutschen legen zwar Wert auf ihre Gesundheit, haben gleichzeitig aber ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Vorsorge. Das zeigt eine Untersuchung der Ottonova Krankenversicherung AG. Obwohl Deutschland in manchen Punkten bessere Werte als der EU-Durchschnitt vorweist, belegt die Bundesrepublik im Gesamtranking nur Platz 18 von 31.

Die Untersuchung basiert auf Daten des statistischen Amtes der Europäischen Union, der Webseite Our World in Data.org, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO). Mittels dieser Daten wurden elf Kriterien miteinander verglichen, darunter Lebenserwartung, Atemwegserkrankungen, sportliche Aktivitäten und mehr.

Jedes der Kriterien wurde mit einem bis 31 Punkte bewertet. Je mehr Punkte, desto besser.

Bundesbürger sind bereit, viel für Medikamente zu zahlen

Vergleicht man die Ausgaben für Medikamente, so liegt Deutschland weit vorne. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben betragen 984 Euro im Durchschnitt. Damit liegt Deutschland weit über dem EU-Durchschnitt von 600 Euro.

Auch die Ausgaben für die ambulanten Behandlungen liegen mit 1.221 Euro pro Kopf wesentlich über der EU-Zahl von 1.022. Und auch die stationären Behandlungen sind in Deutschland mit 1.212 Euro pro Kopf höher als in der EU mit 1.010 Euro.

Trotzdem kann man bei Deutschland nicht von einer gesunden Nation sprechen. Diesen Titel kann sich Norwegen auf die Fahne schreiben, gefolgt von Schweden, der Schweiz und Island. So liegt die Lebenswartung in Deutschland mit 81,1 Jahren minimal höher als im EU-Schnitt (80,9 Jahre). Verglichen mit Spanien (83,4 Jahre), Italien (83,1 Jahre) oder Frankreich (82,7 Jahre) ist die Bundesrepublik aber eher im Mittelfeld.

Medizinische Versorgung gesichert

Wer ein mittleres oder hohes Einkommen bezieht, braucht sich laut Studie keine Gedanken um die Versorgung mit Medikamenten zu machen. Die Quote derjenigen, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf meldeten, liegt hier bei null Prozent. Leute mit niedrigem Einkommen wiederum gaben zu 0,7 Prozent eine Versorgungslücke an.

Trotz der guten medizinischen Versorgung ist beim Thema Prävention noch Luft nach oben. Laut der Untersuchung ließen sich durch Prävention und frühzeitige Behandlungen über 230 Todesfälle pro 100.000 Einwohner vermeiden.

Zum Thema Prävention gehören auch eine gute Ernährung und Bewegung. Immerhin 67,3 Prozent der Untersuchten treiben einmal pro Woche Sport. Das ist zwar über dem EU-Durchschnitt (44,3 Prozent), aber weit unter den Skandinaviern (Norwegen: 84,2 Prozent, Dänemark: 75,8 Prozent, Schweden: 75,3 Prozent).

Risikofaktoren für die Gesundheit (Bild: Ottonova)

Todesursachen: Alkohol, Rauchen und ungesunde Ernährung

Im vergangenen Jahr waren Herz-/Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache, gefolgt von Krebserkrankungen (VersicherungsJournal 16.12.2022). Das deckt sich mit den Daten der Ottonova, nach denen Erstere mit 35,3 Prozent die häufigste Todesursache in Deutschland sind. Insgesamt sind im vergangenen Jahr mehr Menschen in Deutschland gestorben als jemals zuvor (10.1.2023).

Gut 14 Prozent der Todesfälle in Deutschland sind auf ungesundes Essen und Trinken zurückzuführen. Auch Rauchen gehört zu den Risiken, wie die Untersuchung darstellt. Demnach rauchen 28,4 Prozent der Deutschen täglich oder gelegentlich. Zudem lassen sich statistisch 5,5 Tote pro 100.000 Einwohner auf Alkoholmissbrauch zurückführen. Im EU-Durchschnitt sind es 3,57 statistische Todesfälle.