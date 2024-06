Deutschland hat viel weniger Einwohner als gedacht

26.6.2024 – Im Mai 2022 war die Bevölkerungszahl in Deutschland nach neuesten Angaben des Statistischen Bundesamts um rund 1,4 Millionen geringer als nach den seit 2011 fortgeschriebenen Daten der letzten Volkszählung. Gravierende Abweichungen zeigen sich insbesondere bei der Zahl der erfassten Ausländer.

Zum Stichtag 15. Mai 2022 zählte die Bundesrepublik Deutschland rund 82,72 Millionen Einwohner. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis der jetzt vorliegenden Ergebnisse des Zensus 2022 bekannt.

Bevölkerung um 1,4 Millionen Einwohner niedriger als angenommen

Damit lebten gegenüber der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung (auf Basis des Zensus 2011, Stand 30. Juni 2022) knapp 1,4 Millionen Menschen weniger in Deutschland als bislang angenommen, so Destatis-Präsidentin Ruth Brand in der Mitteilung.

Das entspreche einem Minus im Bundessschnitt von 1,6 Prozent. Im Vergleich zum Zensus 2011 sei die Zahl gleichwohl um 2,5 Millionen gestiegen, wird weiter hervorgehoben.

Deutliche regionale Unterschiede

Die Statistiker berichten ferner von sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den Bundesländern. So wurde die Einwohnerzahl in zwei Ländern nach oben korrigiert – im Saarland um 1,8 Prozent und in Bremen um 1,9 Prozent.

In den übrigen 14 Bundesländern blieb der Wert hinter der Bevölkerungsfortschreibung nach dem Zensus 2022 zurück. Am deutlichsten war dies mit jeweils 3,5 Prozent in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg der Fall. In Thüringen und Schleswig-Holstein waren es „nur“ minus 0,6 Prozent.

Abweichung bei den Bevölkerungszahlen (Bild: Destatis)

Den Angaben zufolge war zum Stichtag 15. Mai 2022 die Zahl der Bewohner in 5.989 der 10.786 Gemeinden Deutschlands um mindestens ein Prozent geringer als angenommen. Das entspricht einem Anteil von 56 Prozent.

In 3.163 Gemeinden (29 Prozent Anteil) betrug die Abweichung nach oben oder unten weniger als ein Prozent. In den verbleibenden 1.634 Gemeinden (15 Prozent) fiel die Zahl um mindestens ein Prozent höher aus als nach amtlichen Bevölkerungsfortschreibung.

Überdurchschnittliche Abweichung bei ausländischer Bevölkerung

Die deutlich niedrigere Einwohnerzahl ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass mit etwa 10,9 Millionen um nahezu eine Million beziehungsweise ein Zwölftel weniger Ausländer erfasst wurden als bislang angenommen. Damit seien etwa 71 Prozent der Abweichung auf die nicht deutsche Bevölkerung zurückzuführen.

Gründe hierfür sind laut Destatis „vermutlich einerseits die Einflüsse von Fluchtbewegungen auf die melderechtliche Erfassung von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern. So können Personen, die beim Zuzug nach Deutschland melderechtlich erfasst wurden, bereits wieder weggezogen sein, beispielsweise in ihre Herkunftsländer, ohne dass dies melderechtlich erfasst worden ist.

Diese häufig ausbleibende Abmeldung von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern bei Rückzug in ihre Herkunftsländer ist ein bereits aus früheren Bevölkerungsuntersuchungen bekanntes Phänomen. Umgekehrt waren Schutzsuchende, die am Zensus-Stichtag in einer Gemeinde gewohnt haben, vielleicht noch nicht melderechtlich als Einwohnerin oder Einwohner erfasst.“