Deutscher Service-Preis 2026: Das sind die Sieger aus der Assekuranz

20.2.2026 – Mit dem „Deutschen Service-Preis 2026“ haben Disq und NTV in drei Versicherungskategorien neun Unternehmen aus der Assekuranz ausgezeichnet. Dies waren WWK, Münchener Verein und Europa (Versicherer – Generalisten), R+V, LVM und Allianz (Vorsorgeversicherung) sowie Dr. Klein, AVW Versicherungsmakler und die Helmsauer-Gruppe (Vermittler Finanzen & Versicherungen).

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG und die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH haben Unternehmen in 96 Kategorien mit dem „Deutschen Service-Preis 2026“ ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurden pro Segment die drei besten Testkandidaten.

Mehr als 100 Versicherungsunternehmen und Vermittlerhäuser bewertet

Grundlage der Bewertung ist nach Unternehmensangaben „eine umfassende Analyse von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Daten“. Zu den 2.940 bewerteten Testkandidaten, darunter über 100 Versicherungsunternehmen und Vermittlerhäuser, wurden 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge ausgewertet.

„Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter“, wird zur Bewertung erläutert.

Versicherer: WWK, Münchener Verein und Europa ausgezeichnet

Drei der Testsegmente haben einen Assekuranzbezug. Im Bereich „Versicherer – Generalisten – Kundenurteil“ gewannen bei insgesamt 54 Testkandidaten die WWK Versicherungen mit 82,4 von 100 möglichen Punkten. Den Silberrang sicherten sich die Münchener Verein Versicherungen (81,9 Zähler) vor den Europa Versicherungen (74,1).

Für die Bereichswertung haben die Tester „eine Neuauswertung des Servicebereichs der Kundenbefragungen Versicherer (Generalisten), Direktversicherer und Versicherer des Jahres“ (VersicherungsJournal 19.9.2025) vorgenommen. Dabei wurden den Angaben zufolge insgesamt 6.427 Kundenmeinungen zur Servicequalität berücksichtigt. Die Punkte aus den verschiedenen Untersuchungen wurden in nicht bekannter Gewichtung zu einem Gesamtwert verrechnet.

Vorsorge: Preisträger sind R+V, LVM und Allianz

Im Segment „Vorsorgeversicherung – Kundenurteil“ setzten sich aus dem Feld der 30 getesteten Unternehmen die R+V Versicherungen (78,6 Punkte) gegen die Wettbewerber durch. Auf das Siegertreppchen schafften es auch die LVM Versicherungen (78,1) und die Allianz Versicherungen (73,5).

Die Gesamtbewertung beruht nach Unternehmensangaben auf einer Neuauswertung des Servicebereichs der Kundenbefragungen Berufsunfähigkeitsversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Rentenversicherungen und Sterbegeldversicherungen. Basis waren 3.601 Mandantenurteile.

Vermittler: Dr. Klein vor AVW vor Helmsauer

Im Bereich „Vermittler Finanzen & Versicherungen“ setzte sich die Dr. Klein Privatkunden AG mit 78,0 Zählern gegen 24 Wettbewerber durch. Hauchdünn dahinter folgen die AVW Versicherungsmakler GmbH (77,8) sowie die Helmsauer-Gruppe (77,6). Der Auswertung lagen 1.828 Kundenurteile zugrunde.

Im Vorjahr wurden in den seinerzeit zwei Versicherungsrubriken die Cosmos Versicherungen, die Münchener Verein Versicherungen und die Provinzial Versicherungen („Versicherung – Kundenurteil“) sowie die Cosmos, Kraftfahrer-Schutz e.V. / Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und SBK Siemens-BKK ausgezeichnet (19.2.2025).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Berufsunfähigkeit · Direktvertrieb · Rechtsschutz · Rente · Social Media · Strategie · Versicherungsmakler
 
