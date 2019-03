Deutsche Insurtechs: Wer bei Investoren punkten konnte

6.3.2019 – Der Glauben an die Geschäftsmodelle der deutschen Insurtechs ist ungebrochen. Mehr als 150 Millionen Euro waren die Ideen der Startups Geldgebern 2018 wert. Das meiste Geld sammelten Direkt-Versicherer wie Coya und Element ein. Das zeigt eine aktuelle Insurtech-Studie von Finanzchef24.

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die deutschen Insurtechs 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 88,3 Millionen Euro) mehr von Investoren einsammeln, als im Vorjahr (VersicherungsJournal 5.2.2018).

Insgesamt flossen 173 Millionen Dollar (knapp 153 Millionen Euro) an die Startups der digitalen Versicherungswirtschaft, so das Ergebnis einer Analyse der Finanzchef24 GmbH. Bereits zum vierten Mal legte der Versicherungsmakler seine Auswertung unter dem Titel „Insurtech-Funding-Studie“ vor.

Digitale Direktversicherer haben Nase vorne

Besonders deutsche, digitale Direktversicherer weckten das Interesse der Kapitalgeber. Fünf der insgesamt zwölf Finanzierungen mit einer Gesamtsumme von mindestens 92 Millionen Dollar (über 81 Millionen Euro) gingen an Startups mit diesem Geschäftsmodell („Direct Insurer/Tied Agent“).

Damit setzte sich der Trend aus dem Jahr 2017 fort, in dem bereits 64 Millionen US-Dollar in diesen Sektor flossen. Die höchste öffentlich bekannte Einzelfinanzierung mit guten 30 Millionen US-Dollar (26,5 Millionen Euro) erhielt dabei der Versicherer Coya AG.

Das Insurtech erhielt im Juni 2018 die Bafin-Lizenz. Es bietet den Abschluss einer Hausratversicherung per Smartphone-App an (VersicherungsJournal 25.9.2018, 13.8.2018, 25.6.2018). Als weitere Beispiele nennt die Studie hier die Element Insurance AG sowie den Versicherungsmakler Getsurance GmbH.

Technologie-Anbieter: Lieblinge der Investoren

„Die Euphorie über digitale Versicherungsordner zeigte sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr merklich abgeschwächt“, so die Studie von Finanzchef24. Nur jene Unternehmen aus dem Bereich Versicherungsverwaltung („Insurance Management“), die es verstanden hätten, ihr Geschäftsmodell nachhaltig anzupassen, konnten sich im Markt behaupten.

„Ihre Zukunft sehen diese Insurtechs in der Entwicklung innovativer Technologien wie Vergleichsplattformen oder Software für Makler und Versicherer“, so die Auswertung. Als Beispiel wird hier die Clark Germany GmbH aufgeführt. Das Unternehmen kündigte bereits an, weiter über Zukäufe wachsen zu wollen (VersicherungsJournal 8.2.2018).

Spannend für Investoren waren 2018 Anbieter neuer technologischer Produkte. Hier führt die Studie als Beispiel den Service- und Technologie-Anbieter Xbav AG auf, der 2018 von Geldgebern 21 Millionen Euro einsammeln konnte (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.10.2018).

Deutsche Insurtechs sehen im Vergleich arm aus

Im internationalen Vergleich sehen die Finanzierungen in Deutschland für Insurtechs allerdings mager aus. Ein Beispiel: der US-amerikanische digitale Krankenversicherer Oscar Health mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.5.2018) sammelte für sein Startkonzept 2013 rund 893 Millionen US-Dollar (über 790 Millionen Euro) ein.

2018 realisierte das Unternehmen laut Finanzchef24-Studie noch mal eine Finanzierungsrunde von 560 Millionen US-Dollar (knapp 496 Millionen Euro).

Nach Angaben des Insurtech-Briefings der Willis Towers Watson GmbH stieg das Gesamtvolumen der weltweiten Investitionen in Startups allein im dritten Quartal 2018 auf knapp 1,3 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,14 Milliarden Euro).

Die absolute Zahl der Transaktionen ging in diesem Zeitraum zwar um 20 Prozent auf 57 Finanzierungen zurück, wobei die Investitionssummen der einzelnen Finanzierungsrunden aber zunahmen (VersicherungsJournal 18.1.2019).