Deutsche fühlen sich weltweit am sichersten, aber…

7.11.2022 – Die Bundesbürger schätzen weder die Behörden in Bezug auf eine Energieversorgungskrise als wesentlich kompetent ein, noch trauen sie ihren Mitmenschen zu in einer Krise besonders besonnen und sinnhaft zu handeln. Zu diesem Ergebnis kommt der Axa Future Risks Report, der die Sorgen der Zukunft erfasst und bewertet.

Finanzsysteme, Krankenversorgung, Straßenbahnen – ausgefallen. Oder im Kleinen: Instagram, Kaffeemaschine, Playstation. Die Deutschen fürchten einen zukünftigen Blackout, also den großflächigen Stromausfall.

Er rangiert beim „Axa Future Risks Report 2022“ hinter dem Klimawandel (54 Prozent der Angaben) auf Platz zwei der Zukunftsrisiken. Für ganze 41 Prozent der Deutschen ist der Blackout eine Gefahr auf Sicht.

Der Report, der von der Axa Versicherung AG herausgegeben wird, geht dieses Jahr in die neunte Runde. Er ermittelt in einer Umfrage bei Experten und in der Öffentlichkeit international die Zukunftssorgen. Im Juni wurden dazu rund 4.500 Risikoexperten auf 58 Ländern online interviewt. Zeitgleich befragte der Marktforscher Ipsos SA in 15 Ländern rund 20.000 Personen online.

Klimawandel und Energieversorgung sind größte Risiken

Im Gegensatz zu den aktuellen Ängsten der Deutschen (VersicherungsJournal 14.10.2022), bei denen gestiegene Lebenshaltungskosten und eine schlechte Wirtschaftslage dominierten und bei dem der Klimawandel noch auf Platz acht lag, belegt er bei den Risiken der Zukunft Platz eins.

Die Deutschen liegen mit ihrer Sorge vor mangelnder Energieversorgung weit über dem internationalen Durchschnitt. Weltweit schätzen nur knapp 30 Prozent einen Blackout als hohes Zukunftsrisiko ein.

Im Hinblick auf eine Energiekrise sprechen die Deutschen den öffentlichen Behörden eine gute Vorbereitung ab. 74 Prozent der befragten Bundesbürger glauben nicht, dass die Behörden für das Energieversorgungs-Risiko gut gerüstet sind. International sehen das 64 Prozent so.

Axa Future Risks Report - Enegiekrise (Bild: Axa)

Weitere Zukunftssorgen

Einzig die Briten haben laut Report mit 46 Prozent noch mehr Sorge vor ausbleibender Energieversorgung als die Deutschen. Auf Platz drei sehen die Deutschen gesellschaftliche Spannungen und Bewegungen als Top-Zukunftsrisiko.

Weitere Zukunftssorgen sind:

Umweltverschmutzung

Pandemien und Infektionskrankheiten

Risiken in der Fiskalpolitik

Geopolitische Instabilität

Natürliche Ressourcen und Biodiversität

Neue Sicherheitsgefahren und Terrorismus

Finanzielle Risiken

Wo die Versicherungsbranche den Risiken begegnet

Thilo Schumacher (Bild: Axa)

Laut Axa können Versicherer ihren Beitrag leisten. So könnten Risiken ermittelt, bewertet und mit Lösungen versehen werden, erklärt Dr. Thilo Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Axa Konzern AG.

Gerade bei Sorgenthema Nummer zwei, der Energieversorgung, sieht die Gruppe Möglichkeiten der Versicherungs-Unternehmen, positiv mitzuwirken.

„Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir sind einer der wichtigsten Anbieter für die Absicherung erneuerbarer Energien, etwa von Windparks oder Photovoltaikanlagen“, lässt sich Schumacher in einer Unternehmensmeldung zitieren.

Windenergie ist momentan im Auftrieb: N-TV berichtet, dass neue Offshore-Anlagen auf See errichtet werden sollen.

Wenig Vertrauen, aber hohes Sicherheitsgefühl

Trotz Lösungssuchen und alternativen Energien: Die Bundesbürger trauen ihren Mitmenschen nur wenig Krisenkompetenz zu. Besonders die eigenen Mitbürger genießen in den Augen der Befragten nur wenig Vertrauen in Bezug auf kompetentes Handeln während einer Krisensituation. Nur 36 Prozent der Teilnehmer sehen ihre Mitmenschen gut gerüstet. Das ist der niedrigste Wert in Europa.

Axa Future Risks Report - Sicherheitsgefühl (Bild: Axa)

Etwas mehr Vertrauen haben die Bürger in Polizei und Bundeswehr. Gut 55 Prozent der Befragten sprechen den Beamten und der Armee Krisenkompetenz zu. Weltweit gesehen ist das allerdings ein niedrigerer Wert – hier glauben gut 64 Prozent an ihr Militär und die eigene Polizei.

Jedoch fühlen sich die Bürger keines anderen Landes in der Befragung so sichern, wie die Deutschen. Auf die Frage nach dem Sicherheitsgefühl gaben nur 24 Prozent der hierzulande an, sich in ihrem alltäglichen Leben verwundbar zu fühlen. Weltweit liegt der Durchschnittswert bei 47 Prozent.