17.12.2021 – Die durchschnittliche Höhe der Altersrente unterscheidet sich nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen den Bundesländern. Das zeigen Statistiken der Deutschen Rentenversicherung. Über alle Altersrenten hinweg sind im Schnitt die Rentenhöhen der Ruheständler in den neuen Bundesländern höher als die der Rentenbezieher in den alten Bundesländern. Gegenteilig verhält es sich jedoch bei den Versicherten, die bis zum Rentenbeginn mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren.

Der Statistikbericht „Rente 2020“ der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zeigt die Unterschiede je Bundesland bei der durchschnittlichen Höhe der Altersrente bei Neurentnern – also bei Rentnern, die 2020 erstmalig eine Altersrente erhalten haben – und bei allen Altersrentnern auf.

Die hier angegebenen Werte sind die ausgezahlte Rentenbeträge – also die Rentenhöhe abzüglich der von den Rentenbeziehern zu zahlenden Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Der ebenfalls vom DRV veröffentlichte Faktenbericht „Rentenatlas 2020“ benennt die durchschnittliche Bruttorentenhöhe der langjährig Versicherten je Bundesland. Langjährig Versicherte sind Rentenbezieher, die bis zum Rentenbeginn mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) versichert waren.

Altersrente im Schnitt bei allen Versicherten in Ostdeutschland höher

Ende letzten Jahres erhielten fast 18,46 Millionen Personen eine gesetzliche Altersrente. Die durchschnittlich ausgezahlte Rentenhöhe betrug monatlich 989 Euro vor Steuern.

Wie bereits letztes Jahr (VersicherungsJournal 6.10.2020) sind die sechs Länder mit den höchsten Durchschnittsrenten die fünf ostdeutschen Bundesländer und Berlin. Die Regionen mit einer deutschlandweit unterdurchschnittlichen Rentenhöhe lagen dagegen alle in Westdeutschland.

Betrachtet man Ost- und Westberlin getrennt, zeigt sich auch hier die Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostberlin lag die Rentenhöhe bei den Bestandsrentner im Schnitt bei 1.256 Euro, in Westberlin dagegen bei knapp 996 Euro.

Das Bundesland, in welchem die Rentner, die höchste Durchschnittsrente hatten, nämlich Brandenburg, hatte im Schnitt eine um 219 Euro beziehungsweise fast 23 Prozent höhere Altersrente als Schlusslicht Rheinland-Pfalz.

Bestandsrentner: Durchschnittlicher Zahlbetrag* aller gesetzlichen Altersrenten Ende 2020 in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Brandenburg 1.180 1.303 1.085 Sachsen 1.172 1.310 1.068 Thüringen 1.157 1.285 1.059 Sachsen-Anhalt 1.155 1.293 1.051 Mecklenburg-Vorpommern 1.152 1.259 1.071 Berlin 1.099 1.228 1.005 Baden-Württemberg 1.037 1.349 797 Hamburg 1.029 1.258 864 Hessen 1.009 1.311 774 Nordrhein-Westfalen 1.001 1.360 724 Bundesdurchschnitt 989 1.227 800 Schleswig-Holstein 983 1.269 767 Bayern 981 1.265 766 Bremen 977 1.249 778 Niedersachsen 970 1.278 734 Saarland 969 1.369 643 Rheinland-Pfalz 962 1.284 707

Auch die Neurenten sind in Ostdeutschland höher

Fast ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei den Neurentnern. Hier lagen die Zahlungen an die mehr als 829.000 Rentner, die erstmals 2020 eine Altersrente ausbezahlt bekamen, insgesamt bei knapp 989 Euro.

Die ersten sechs Plätze mit der höchsten Durchschnittsversorgung belegten hier die fünf ostdeutschen Bundesländer sowie Baden-Württemberg. Betrachtet man Ost- und Westberlin getrennt, hat Ostberlin bei den Neu- und Bestandsrentnern die höchste Durchschnittsrente – bei den Neurentnern sind das 1.142 Euro.

Die Region mit der höchsten mittleren Altersrente war wie bei den Bestandsrentnern Brandenburg. Hier erhielten die Versicherten im Schnitt eine um 157 Euro beziehungsweise fast 17 Prozent höhere Leistung als im hinten liegenden Saarland.

Neurentner: Durchschnittlicher Zahlbetrag* aller gesetzlichen Altersrenten Ende 2020 in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Brandenburg 1.103 1.137 1.071 Sachsen-Anhalt 1.084 1.124 1.049 Sachsen 1.083 1.122 1.047 Thüringen 1.075 1.123 1.031 Mecklenburg-Vorpommern 1.073 1.090 1.058 Baden-Württemberg 1.044 1.288 823 Berlin 1.007 1.039 979 Hessen 1.003 1.221 814 Nordrhein-Westfalen 997 1.242 786 Bayern 996 1.224 794 Bundesdurchschnitt 989 1.171 827 Niedersachsen 984 1.222 779 Rheinland-Pfalz 978 1.228 763 Schleswig-Holstein 973 1.167 802 Bremen 968 1.158 807 Hamburg 957 1.070 858 Saarland 946 1.236 714

Bei den langjährig Versicherten ist das Gegenteil der Fall

Vergleicht man die im Faktenbericht „Rentenatlas 2020“ veröffentlichten durchschnittlichen Bruttorentenhöhen aller langjährig versicherten Altersrentner je Bundesland – Berlin wurde dabei in Ost- und Westberlin unterteilt – zeigt sich ein anderes Ranking.

Allerdings haben weit weniger als ein Drittel aller Altersrentner auch tatsächlich eine Rentenart, für die mindestens 35 Versicherungsjahre (Wartezeit) notwendig sind. Konkret waren es in 2020 nur rund 5,59 Millionen Rentner im Vergleich zu allen knapp 18,46 Millionen Beziehern insgesamt.

Die Höhe der durchschnittlichen Bruttorente aller langjährig versicherten Altersrentner, die in den neuen Bundesländern leben, ist laut den DRV-Daten niedriger als bei den entsprechenden Rentnern in den alten Bundesländern.

Die höchsten Renten werden in Nordrhein-Westfalen gezahlt

Im DRV-Bericht steht auch: „Im Rentenbestand Ende 2020 lagen die durchschnittlichen Renten nach mindestens 35 Versicherungsjahren für Männer am höchsten in Nordrhein-Westfalen mit 1.752 Euro und im Saarland mit 1.742 Euro. Hier arbeiteten viele Männer früher in gut bezahlten Jobs im Bergbau und erhalten heute daraus vergleichsweise hohe Renten.“

Warum die Altersrenten im Schnitt in Ostberlin deutlich höher waren als in den neuen Bundesländern, erklärt der DRV durch „den relativ hohen Anteil von Rentnern mit Ansprüchen aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungs-Systemen der DDR. Auch Frauen bekamen im Durchschnitt im Ostteil Berlins mit 1.398 Euro die höchsten Renten.“

Durchschnittliche Bruttorente* in 2020 für langjährig Versicherte** in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Saarland 1.598 1.742 1.220 Nordrhein-Westfalen 1.572 1.752 1.236 Hamburg 1.536 1.700 1.312 Hessen 1.525 1.685 1.240 Baden-Württemberg 1.519 1.722 1.206 Berlin-Ost 1.509 1.616 1.398 Rheinland-Pfalz 1.493 1.642 1.190 Schleswig-Holstein 1.486 1.640 1.212 Niedersachsen 1.473 1.629 1.181 Bremen 1.470 1.630 1.208 Bundesdurchschnitt 1.466 1.632 1.225 Bayern 1.455 1.624 1.190 Berlin-West 1.427 1.579 1.267 Brandenburg 1.395 1.511 1.273 Sachsen 1.358 1.494 1.222 Mecklenburg-Vorpommern 1.357 1.453 1.254 Sachsen-Anhalt 1.347 1.473 1.219 Thüringen 1.340 1.465 1.213

Männer haben auch regional höhere Renten als Frauen

Betrachtet man die geschlechter-spezifischen Unterschiede, zeigt sich zudem, dass in allen der hier aufgeführten DRV-Statistiken die Männer durchschnittlich eine höhere Rente bekamen als die Frauen.

Insgesamt unterschied sich die Versorgung nach Geschlecht bei den Bestandsrentnern in den ostdeutschen Bundesländern und in Berlin im Schnitt zwischen 15 und 19 Prozent und war damit deutlich kleiner ist als in Westdeutschland. In den alten Bundesländern hatten nämlich die weiblichen Bestandsrentner zwischen 38 bis 53 Prozent geringere Bezüge als die männlichen.

Am gravierendsten war der Unterschied bei den Bestandsrentnern im Saarland. Hier war die Altersrente der Frauen mit im Schnitt 643 Euro um mehr als die Hälfte, nämlich um 53 Prozent, kleiner als die der Männer mit 1.369 Euro.

Auch bei den Neurentnern und den langjährig versicherten Rentenbeziehern ist der geschlechter-spezifische Unterschied in den neuen Bundesländern deutlich geringer als in den alten Bundesländern. Ein Hauptgrund dafür ist nach Angaben des DRV, dass die Frauen in Ostdeutschland weniger teilzeitbeschäftigt waren als in den alten Bundesländern, dadurch seien „auch die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen geringer als im Westen“.