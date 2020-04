Deutlich weniger privat Krankenversicherte im Notlagentarif

30.4.2020

Per Ende 2019 ist die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) um fast 5.000 (etwa fünf Prozent) zurückgegangen. Das teilte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Mittwoch mit. Nur im Jahr der Einführung (27.5.2013, 14.6.2013) fiel die Zahl niedriger aus. In der Spitze waren es 114.400.

Die privaten Krankenversicherer müssen diese Zahlen in ihren Geschäftsberichten nicht nennen, einige tun dies freiwillig. So berichtet die Allianz Private Krankenversicherungs-AG von einem Rückgang um 309 auf 7.453 Personen (minus vier Prozent). Bei der Halleschen Krankenversicherung a.G. ging es um unter ein Prozent beziehungsweise 23 auf 3.082 Personen nach oben.

Der PKV-Verband publizierte darüber hinaus aus Daten zu den weiteren Sozialtarifen. Demnach waren Ende 2019 mit 51.400 rund 100 Menschen mehr im Standardtarif versichert als ein Jahr zuvor. Im Basistarif wurde eine Steigerung um 400 auf 32.400 Versicherten verzeichnet.

Die Organisation hob hervor, dass sich damit in den beiden letztgenannten Sozialtarifen weniger als ein Prozent aller Privatversicherten befinde.