Destatis: Die „Versorgungslast“ für Erwerbstätige wächst

28.6.2019 – Die Bevölkerung in Deutschland ist nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr erstmals auf gut 83 Millionen Personen angestiegen. Dafür sorgten vor allem Wanderungsgewinne, die das Geburtendefizit mehr als ausglichen. Im vergangenen Jahr mussten bereits 100 Personen im Erwerbsalter (20 bis 66 Jahre alt) 60 potenzielle Leistungsempfänger auffangen. Im Jahr 2038 könnte diese Quote auf 80 ansteigen.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) präsentierte gestern vor der Presse in Berlin ihre neuesten Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung. Diese ist nach vorläufigen Berechnungen im vergangenen Jahr um rund 227.00 erstmals auf gut 83 Millionen Personen angestiegen. 100 Personen im Erwerbsalter (20 bis 66 Jahre alt) 60 mussten potenzielle Leistungsempfänger auffangen

Sabine Bechthold (Bild: Brüss)

Daneben wurden die zentralen Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungs-Vorausberechnung bis zum Jahr 2060 in Form von insgesamt 30 Varianten- und Modellrechnungen vorgelegt.

Das Kernstück bilden dabei neun Hauptvarianten, die auf unterschiedlichen Annahmen zur Entwicklung der Geburtenzahl, der Lebenserwartung, der demografischen Entwicklung und den Wanderungsgewinnen abstellen. Hier handele es sich keineswegs um Prognosen, unterstrich die zuständige Destatis-Abteilungsleiterin Dr. Sabine Bechthold.

Die Baby-Boomer-Generation bestimmt maßgeblich den Alterungsprozess in Deutschland. Die demografische Entwicklung in Deutschland ist nach Angaben der Statistikerin weit vorangeschritten.

Im Vereinigungsjahr 1990 habe das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 39 Jahren gelegen. Bis 2018 sei dieses um fünf Jahre auf 44 Jahre angestiegen. „Derzeit sind 50 Prozent aller Menschen im Erwerbsalter 45 Jahre und älter“, erklärte Bechthold.

Wanderungsgewinne dämpfen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen

Die Wanderungsgewinne haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen. Zudem sind nach Angaben von Destatis rund 90 Prozent jünger als 40 Jahre. „Die Zuwanderung hat aber auch die jungen Jahrgänge gestärkt und zur Verjüngung des Erwerbspersonen-Potenzials beigetragen.“

Allerdings habe dies kaum Einfluss auf die Alterung der Gesamtbevölkerung durch den Aufstieg der Baby-Bommer-Generation ins höhere Alter.

Die Statistiker rechnen mindestens bis zum Jahr 2024 dank der Wanderungsgewinne mit einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahl auf 83,7 Millionen. Sie glauben aber nicht, dass der Zustrom wie in 2018 (Saldo plus 386.000) in dieser Größenordnung weiter anhalten wird.

In der Variante, die einen dauerhaften, sehr hohen Wanderungssaldo von 311.000 unterstellt, könnte die Bevölkerungszahl bis Anfang der 30er Jahre auf 84,4 Millionen ansteigen. Das würde die „Versorgungslast“ deutlich mildern.

Ohne zusätzliche Altersvorsorge werden die Erwerbstätigen überfordert

Derzeit will die Politik die Quote der Sozialabgaben unterhalb der Marke von 40 Prozent halten. Wenn aber die „Versorgungslast“ der Erwerbstätigen weiter ansteigt, dürfte diese Marke ohne Gegensteuern des Staates gerissen werden.

Für die älteren Menschen wird sich noch klarer als heute abzeichnen, dass sich ohne eine eigene zusätzliche Altersvorsorge, etwa über die betriebliche Altersversorgung (bAV) oder die private und staatlich geförderte Altersvorsorge, keine auskömmlichen Alstereinkünfte werden erzielen lassen.

Mit viel Glück könnte man es bis zum Jahr 2060 schaffen, dass das Verhältnis von 100 Erwerbstätigen zu potenziellen Leitungsempfängern bei 80 gehalten werden kann. Bei nicht so günstigen Rahmenbedingungen könnte die Zahl aber auch auf 83 und bei einer relativ alten Bevölkerungsstruktur auf 88 klettern.