5.2.2024 – 2024 soll für den Immobilienmarkt ein besseres, ruhiges Jahr werden, prognostizieren verschiedene Experten. Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht von „Erholung“ der Preise, Immowelt sieht Chancen für potenzielle Käufer. Vorsorgesparer, die in der Vergangenheit auf Betongeld setzten, können sich entspannt zurücklehnen.

Verschiedene Anzeichen sprechen dafür, dass sich die Lage am Immobilienmarkt in diesem Jahr beruhigt. Die Dynamik ist deutlich schwächer geworden, die Angebotspreise stabilisierten sich im vierten Quartal 2023 (VersicherungsJournal 11.1.2024).

Preise werden sich schrittweise erholen

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) geht in seinem Wohnindex davon aus, dass die Talsohle durchschritten ist. „Der Sinkflug der Immobilienpreise hat ein Ende: Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sind zuletzt wieder gestiegen und stabilisieren sich“, schreiben die Analysten.

Im vierten Quartal waren Eigentumswohnungen im Schnitt 0,8 und Häuser 0,6 Prozent teurer als im Quartal zuvor.

Zwar sei der Markt noch immer weit vom Vor-Krisen-Boom entfernt, die Zahlen dürften sich aber schrittweise erholen. Unter dem Strich beziffern die Experten den Preissturz auf gut acht Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022. Besonders stark sanken die Preise demnach in München (-13,2 Prozent), Stuttgart (-13 Prozent) und Hamburg (minus zwölf Prozent).

„Ursächlich für den Preisverfall war vor allem der Ukrainekrieg, der für hohe Energiekosten und gestiegenen Zinsen sorgte“, schreibt das IW.

WERBUNG

2023: Preiseinbruch in Großstädten

Auch die Immowelt GmbH sieht im Vergleich zu 2022 einen deutlichen Preiseinbruch. Deutschlandweit sei der Quadratmeterpreis aktuell elf Prozent günstiger als zum Höhepunkt des Immobilienbooms im ersten Halbjahr 2022. In Großstädten sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in der Spitze sogar 21 Prozent günstiger.

Das zeigt eine Studie des Portals zur bundesweiten Entwicklung. Zur besseren Vergleichbarkeit dient eine Standardwohnung im Bestand als Basis der Auswertung. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im 1. Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut.

In der Auswertung wurden die mittleren Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den 15 größten Städten über 500.000 Einwohnern mit dem jeweiligen Höchststand verglichen.

München und Hamburg: Quadratmeter kostet deutlich weniger

Laut Immowelt haben die Preise in den beiden teuersten Metropolen deutlich nachgegeben. In München fiel das Preisniveau seit März 2022 von 9.617 Euro pro Quadratmeter um 16 Prozent auf nun 8.032 Euro. In Hamburg liegt seit Februar 2022 mit 6.736 auf 5.951 Euro eine Preiskorrektur von zwölf Prozent vor.

In Berlin hingegen hat der Zinsanstieg für eine vergleichsweise geringfügige Anpassung der Immobilienpreise gesorgt. Seit Juli 2022 ging der mittlere Angebotspreis von 5.256 auf derzeit 5.007 Euro zurück.

In einigen Großstädten ist der Rückgang noch deutlicher. In Hannover wurde der Peak im März 2022 mit 4.051 Euro pro Quadratmeter erreicht. Nun steht die Hauptstadt Niedersachsens bei 3.183 Euro (-21 Prozent). In Frankfurt am Main gipfelte der Anstieg ebenfalls im März 2022 bei 6.575 Euro. Aktuell wird der Quadratmeter in der Bankenstadt für 5.330 Euro (-19 Prozent) angeboten.

„Da die Zinsen wieder sinken, scheint aktuell ein sehr gutes Zeitfenster für den Immobilienkauf, da Käufer noch das derzeitige günstigere Preislevel mitnehmen können“, lässt sich Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch zitieren.

Gute Nachrichten für Vorsorgesparer, die auf Betongold gesetzt haben

Auf dem Immobilienmarkt war 2023 viel Bewegung. Die Preise für Wohnobjekte gingen zwar zurück, konnten den Anstieg der Finanzierungskosten jedoch nicht annähernd kompensieren. Bereits im Sommer veröffentlichte die Stiftung Warentest eine Analyse zu den Kaufpreisen und Mieten in 62 Städten (24.7.2023).

Zum Jahresende legten die Tester noch mal nach und betrachteten die Entwicklung am Markt in den sieben deutschen Großstädten (15.12.2023). Das Ergebnis: Eine Finanzierung von Eigentum in den Metropolen könnten wohl die meisten Haushaltskassen nicht stemmen.

Finanztest meint, dass sich die Lage bei den Bauzinsen im kommenden Jahr entspannt. Die Inflationsrate habe sich zuletzt verringert und nach zehn Zinserhöhungen habe die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause eingelegt. Das werten die Tester als positive Vorzeichen für potenzielle Käufer.

Auch für Sparer, die mit Betongold für den Ruhestand vorgesorgt haben, gibt es trotz Preisrückgängen und Nachfragestopp gute Nachrichten. Denn ein Fünf-Jahresvergleich der durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in 75 ausgewählten deutschen Großstädten zeigt, dass die Objekte an Wert zugelegt haben. Das belegt eine Analyse der Immowelt (19.12.2023).