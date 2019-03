Der Kunde – eine gigantische Unbekannte?

20.3.2019

Die Chefs von Versicherungs-Gesellschaften sehen Daten über die Kundenbedürfnisse fast ausnahmslos als wichtig für unternehmerische Entscheidungen und Langzeiterfolge im Versicherungssektor an. In der Praxis zeigt sich ein eher erschreckendes Bild: Gerade einmal jeder Zehnte gab an, dass die im eigenen Unternehmen verfügbaren Daten über Kundenbedürfnisse umfassend sind. Das besagt der jetzt veröffentlichte „PWC Global CEO Survey 2019“ (PDF, 1,8 MB). Für die mittlerweile 22. Auflage der Untersuchung hat die Unternehmensberatung Pricewaterhousecoopers AG (PWC) Interviews mit 1.378 CEOs in 91 Ländern geführt, darunter 140 aus der Versicherungsbranche.

Weitere Ergebnisse: Global gesehen rechnet aktuell fast jeder dritte (2018: jeder achte) Befragte für das laufende Jahr mit sinkendem Wachstum. Stärkeres Wachstum erwarten nur noch 40 (50) Prozent. Wichtigste Wachstumsregionen sind die USA, Großbritannien und China (zwischen 16 und 13 Prozent der Nennungen). Massiv abgefallen ist das Votum für Deutschland als wichtige Wachstumsregion: Nur noch jeder 25. äußerte sich entsprechend – im Vorjahr war es noch jeder Vierte.

Ein anders Bild zeigt sich bei den Umsatzerwartungen für das eigene Unternehmen: 84 (82) Prozent gehen von einer Steigerung aus. Ausschlaggebend hierfür sind in erster Linie organisches Wachstum, Effizienzsteigerungen sowie neue Produkte und Services, wie jeweils etwa sieben von zehn CEOs angaben. Kooperationen mit Start-ups nannte nur jeder Dritte.