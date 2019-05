Der Gabelstapler und der beschädigte Jeep

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

17.7.2013 –

Immer wieder müssen Gerichte klären, wann genau ein Wegeunfall vorliegt. So auch in einem aktuellen Fall, in dem ein Beschäftigter auf dem direkten Weg von der Arbeit noch ein paar frische Erdbeeren einkaufen wollte und dabei verunfallte. mehr ...