Den Versicherungsverkäufern geht der Kundennachwuchs aus

11.8.2021

Die Bevölkerungsstruktur verändert sich. Die Gruppe der jungen Erwachsenen wird immer kleiner. Aktuell sind von den 83,2 Millionen Menschen, die zum Jahresende 2020 in Deutschland lebten, nur 8,4 Millionen zwischen 15 und 24 Jahre alt. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 10,1 Prozent. Das teilt das Statistische Bundesamt zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August mit.

Damit gab es noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1950 so wenig Menschen – sowohl absolut als auch anteilig an der Gesamtbevölkerung – in dieser Altersgruppe, so die Statistiker. Mit Ausnahme des Jahres 2015 würden beide Werte seit 2005 stetig sinken. Im vergangenen Jahr sei ein neuer Tiefststand erreicht worden.

Zum Vergleich: 1983 lebten rund 4,6 Millionen junge Menschen mehr in Deutschland. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 16,7 Prozent. Dies war auch in den Jahren 1982 und 1984 der Fall. Damals wurden Höchststände erreicht.

Ein aktueller Blick auf die Bundesländer zeigt, dass Bremen mit 11,1 Prozent den höchsten Anteil an 15- bis 24-Jährigen aufweist. Es folgen Baden-Württemberg mit 10,8 Prozent sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 10,6 Prozent. Am niedrigsten ist er in Brandenburg (7,9 Prozent), Sachsen-Anhalt (8,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (8,2 Prozent).