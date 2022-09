Demografischer Wandel: Alterung belastet Bundesländer ungleich

13.9.2022 – Der GDV hat gestern in Berlin sein neues Grünbuch „Alternde Gesellschaft“ vorgestellt. Der Bundesregierung wurde dabei vorgeworfen, sich zu wenig um den demografischen Wandel zu kümmern. Die Finanzlage der Rentenversicherung sieht zurzeit nicht schlecht aus. Besonders für die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg wird aber erwartet, dass bis 2040 die altersabhängigen Ausgaben die Einnahmen übersteigen werden.

Die Koalitionsregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (Ampel) hat derzeit keinen Mangel an heftigen Herausforderungen. Gleichwohl sollte sie nach Einschätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den Blick nicht vor den Herausforderungen des Reformbedarfs in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der privaten Altersvorsorge verschließen.

Nicht vorbereitet auf demografische Wende

„Deutschland steht vor der demografischen Wende und ist nicht vorbereitet“, sagte der stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Schwark am Montag in Berlin bei der Vorstellung des vom Verband geförderten zweiten Grünbuchs „Alternde Gesellschaft“. In der Studie beleuchten fünf Wissenschaftler Herausforderungen für die Gesellschaft aus der anstehenden demografischen Entwicklung.

Schwark räumte zwar ein, dass die Bundesregierung mit dem Ukrainekrieg, explodierenden Gas- und Strompreisen und einer galoppierenden Inflation vor enormen Herausforderungen steht. Der GDV erwartet von der Politik gleichwohl, dass sie sich verstärkt um den demografischen Wandel kümmert, zumal die Babyboomer der 1960er Jahre zunehmend aus dem Erwerbleben ausscheiden werden.

Politik sieht sich nicht unter Handlungsdruck

In der neuen Legislaturperiode hatte es einen Vorstoß der Linksfraktion gegeben mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitsrücklage der Deutschen Rentenversicherung Bund von mindestens 0,2 Monatsausgaben auf 0,3 oder 0,4 Monatsausgaben anzuheben. Damit sollen unterjährige Schwankungen in den Rücklagen besser abfangen werden (VersicherungsJournal 14.1.2022).

Im Prinzip herrschte auch breiter Konsens über eine Rücklagenerhöhung, zumal die Rentenversicherung selbst auf eine Anhebung drängt. Für die Ampelfraktionen war das Thema aber nicht drängend. Die Bundesregierung verwies auf die gute Finanzlage der Rentenversicherung.

Und die sieht trotz der kräftigen Rentenerhöhung zu Ende Juli 2022 nicht schlecht aus. Von Dezember 2021 stieg die Nachhaltigkeitsrücklage von rund 39 Milliarden Euro oder 1,62 Monatsausgaben auf rund 41 Milliarden Euro oder 1,63 Monatsausgaben im Juli.

Grünbuch: Alterung belastet Länderfinanzen ungleich

Im Grünbuch hat sich unter anderen Dr. Fanny Annemarie Kluge vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung mit der Frage befasst, wie sich die demografische Entwicklung in den 16 Bundesländern bis 2040 entwickelt und inwieweit die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse beeinträchtig wird.

Nach ihren Berechnungen werden die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg bis 2040 zu den Verlierern gehören, wobei die altersabhängigen Ausgaben die Einnahmen dann übersteigen werden.

Dagegen würden die Stadtstaaten Hamburg und Berlin zu den Gewinnern gehören, da sie von ihrer relativ jüngeren Bevölkerung profitieren würden. Beide Städte würden als große Universitätsstandorte, die jungen Menschen anzögen, Vorteile haben.