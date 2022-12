Debatte nach Scholz-Äußerung: Droht der „Rente mit 63“ das Aus?

20.12.2022 – Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit seiner Ankündigung, gegen die Frühverrentung vorgehen zu wollen, für Aufregung gesorgt. Die Grünen betrachten die „Rente mit 63“ als einen schweren Fehler. Die FDP will das Eintrittsalter flexibel gestalten. Die Union zeigt sich überrascht.

Die Baby-Boomer kurz vor dem Start in die Rente, die Zahl der Beitragszahler im Sinkflug – Experten warnen seit Langem vor einem finanziellen Kollaps der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). Allerdings hat die Politik das Heft bislang noch nicht entscheidend in die Hand genommen.

So kritisierte unter anderem Clemens Fuest, Präsident des Ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., im vergangenen Herbst die Pläne der Ampelkoalition scharf: „Die Rentenreform wird offenbar schlicht vertagt" (VersicherungsJournal 19.10.2021).

Ampel in der Zwickmühle

Ein Jahr später unternimmt die Ampelregierung nun erste Versuche, dem Finanzierungsnotstand entgegenzuwirken. Die FDP hat ein „Grundkonzept der Aktienrücklage“ auf den Weg gebracht (7.11.2022). Diese „Aktienrente“ soll einen Beitrag zur Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung leisten und mittel- und langfristig um eine dreistellige Milliardensumme ausgebaut werden (6.12.2022).

Dies reicht aber bei Weitem nicht. Weitere Maßnahmen müssen her. Die Zwickmühle: Die Ampelregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf festgelegt, sowohl „das Mindestrentenniveau von 48 Prozent dauerhaft“ zu sichern, als auch das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht weiter zu erhöhen (25.11.2021).

Scholz möchte weniger Frührentner

Olaf Scholz (Bild: Dominik Butzmann)

Dennoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kürzlich das Renteneintrittsalter in die Diskussion eingebracht (13.12.2022) – allerdings vor einem anderen Hintergrund. Er wolle erreichen, dass künftig mehr Menschen bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten. Zu viele Beschäftigte würden bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden, sagte er gegenüber der Funke Mediengruppe.

Das Problem scheint hausgemacht zu sein. Obwohl das Rentenalter bis 2031 schrittweise von 65 auf 67 angehoben wird, verabschieden sich die Deutschen seit Jahren im Schnitt mit 64 in den Ruhestand. Möglich macht dies die „Rente mit 63“, die offiziell „Altersrente für besonders langjährig Versicherte" heißt.

Diese war 2014 von der damaligen Regierung aus Union und SPD mit dem Ziel eingeführt worden, Arbeitnehmern nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren eine abschlagsfreie Rente zu ermöglichen. Für alle vor 1953 geborene Arbeitnehmer bot sich die Möglichkeit, ohne finanzielle Einbußen mit 63 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Immer mehr nehmen Abschläge in Kauf

Seither hat sich der Anteil der Arbeitnehmer, die vorzeitig in Rente gehen, mehr als verdoppelt, berichtete kürzlich Tagesschau.de. Und das, obwohl nur eine kleiner werdende Gruppe von älteren Jahrgängen überhaupt die „Rente mit 63" abschlagsfrei in Anspruch nehmen könne, hieß es.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neurentner, die Abschläge in Kauf nehmen, nach Abgaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) erneut gestiegen (31.10.2022). Demnach wurden von 858.000 Neuzugängen insgesamt 210.616 Altersrenten gekürzt. Das entspreche jeder vierten Altersrente (24,5 Prozent) und sei damit die höchste Zahl seit 2013.

Reaktionen der Grünen, von FDP und CDU

Friedrich Merz (Bild: Tobias Koch)

Auf Scholz Äußerungen reagierten die Koalitionsparteien in den vergangenen Tagen unterschiedlich. „Die Rente mit 63 war ein schwerer Fehler – sie steht sowohl der Generationen-Gerechtigkeit wie dem Fachkräftemangel entgegen", twitterte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen. Daher sei es gut, wenn der Bundeskanzler den Trend zur Frührente korrigieren wolle.

Die Liberalen forderten dazu auf, das offizielle Renteneintrittsalter komplett zu streichen. „Ich bin überzeugt: Niemand muss den Menschen mehr vorschreiben, wann sie in Rente zu gehen haben – auch weil die Lebensläufe immer unterschiedlicher werden", sagte FDP-Vizechef Johannes Vogel der Deutschen Presse-Agentur.

CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich überrascht. „Die früheren Möglichkeiten für einen Renteneintritt sind das Lieblingsprojekt der SPD in der letzten Wahlperiode gewesen. Das ist Handschrift SPD", zitierte am Wochenende BR.de den Politiker. Er begrüße aber, dass der Kanzler das Problem erkannt habe, dass die Zahl der Frühverrentungen sehr viel höher geworden sei als seinerzeit angenommen, so Merz.