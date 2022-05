DAV: Corona kein Ablehnungsgrund bei Kranken- und Lebensversicherern

31.5.2022 – Während die Corona-Pandemie für die Lebens- und Krankenversicherer und ihre Kunden weitgehend finanziell folgenlos bleibt, schlagen sich Inflation und Zinserhöhung vielfältig nieder. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat die jüngsten Entwicklungen analysiert.

„Sollte sich das aktuelle Zinsniveau verstetigen, wird die Zinszusatzreserve im Branchenschnitt Ende 2021 mit knapp 100 Milliarden Euro wohl ihren Höchststand erreicht haben und wird in den kommenden Jahren sogar leicht fallen“, sagte Dr. Guido Bader am Montag in seiner Eigenschaft als Vorstand der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV während eines Pressegesprächs der Aktuare.

Guido Bader (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Für klassisches Garantiegeschäft müssen die Lebensversicherer seit 2011 diesen Puffer aufbauen.

Mittel zur Reduktion der stillen Lasten nutzen

Nach Einschätzung der DAV dürfte die Zinszusatzreserve (ZZR) mit der Zinserholung bei vielen Unternehmen komplett ausfinanziert sein. Die Kunden dürfen jedoch nicht auf eine kurzfristige Anhebung der Überschussbeteiligung hoffen. Aus „aktuarieller Vorsicht“ sollten die Unternehmen freiwerdenden Mittel aus der ZZR nutzen, um die Aktivseite zu stärken. Sprich: zur Reduktion der stillen Lasten.

Der Anstieg der Marktzinsen bei den festverzinslichen Wertpapieren in der HGB-Bilanz mindere die Bewertungsreserven beziehungsweise führe zu stillen Lasten. Diese seien für Versicherer als Langfristinvestoren laut DAV „grundsätzlich unproblematisch“. Denn in der Regel hielten sie die durch die Zinserhöhung im Marktwert gefallenen Papiere bis zur Endfälligkeit. Dann aber lösten sich die negativen Bewertungsreserven automatisch auf.

„Erst mittel- bis langfristig werden die Auflösung der Zinszusatzreserve sowie die höheren Zinsen bei der Neu- und Wiederanlage der Versichertenbeiträge den Versicherungsnehmenden unseres Erachtens in Form höherer Kapitalerträge zugutekommen“, so Bader. Eine generelle Prognose sei aber nicht möglich, da der Zeitpunkt und die Ausgestaltung von Unternehmensspezifika abhingen.

Realzins wird noch eine Zeit negativ sein

Infolge wieder höherer laufender Kapitalerträge dürften sich auch die Solvenzquoten der Lebensversicherer weiter verbessern. Bader geht für Ende des ersten Quartal 2022 von einem Branchen-Durchschnittswert von über 300 Prozent (ohne Übergangsmaßnahmen) aus (VersicherungsJournal 20.5.2022).

Angesichts der Inflation erwarten die Aktuare, dass der Realzins noch eine Zeit negativ sein wird. „Es muss also mehr gespart werden, nicht weniger“, so DAV-Vorstand Dr. Maximilian Happacher.

Um dem Zangengriff aus hoher Inflation und niedrigen Kapitalmarktzinsen zu entkommen, plädierte die DAV für Erleichterungen bei Investitionen – etwa die Abschaffung des vollständigen Beitragserhalts bei Riester-Produkten beziehungsweise in Teilen der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Häufigere Beitragsanpassungen wegen Inflation

Für die private Krankenversicherung (PKV) entfällt mit der Zinsentwicklung der Druck, bei Beitragsanpassungen (BAP) auch beim kalkulatorischen Zins nachzubessern. Insofern geht die DAV von häufigeren BAPs infolge der Inflation aus, die aber wegen des fehlenden Zinsdrucks geringer als in der Vergangenheit ausfallen.

Aufgrund des komplexen Prämienanpassungs-Verfahrens zeigten sich die inflationsbedingten Kostensteigerungen nach DAV-Prognosen flächendeckend frühestens in den BAPs für 2024.

Grundsätzlich würden sich die Folgen der massiv angestiegenen Inflation kurz- bis mittelfristig in nahezu allen Sparten niederschlagen, sagte Happacher. Die Inflation wird höhere Effekte im Geldbeutel haben als Corona.

Corona-Infektion: Angeben, aber nicht ablehnen

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Der DAV-Vorstandsvorsitzende Dr. Herbert Schneidemann sagte: „Die Corona-Pandemie hat bislang keine gravierenden Auswirkungen auf die Verträge der Kundinnen und Kunden deutscher Kranken- und Lebensversicherer“ (19.5.2022).

Die vom Statistischen Bundesamt (Destatis) für die vergangenen beiden Jahre angegebenen leicht überdurchschnittlichen Todesfallzahlen bewegten sich noch immer im Rahmen der bereits in den Policen berücksichtigten Schwankungsbreiten.

Corona per se kein Ablehnungsgrund

„Sicher ist aus heutiger Sicht: Die Pandemie wird 2023 keinen Einfluss auf die für die Kalkulation der Prämien wichtigen Sterbetafeln der Lebensversicherer haben.“ Auch die PKV-Sterbetafeln könnten weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Mit Blick auf die anstehenden PKV-Beitragsanpassungen für 2023 wird die Corona-Pandemie nach DAV-Analysen noch keine Auswirkungen haben.

Laut Schneidemann ist eine Corona-Erkrankung per se kein Ablehnungsgrund für eine PKV- oder Berufsunfähigkeits-Versicherung. Sie müsse aber wie alle Vorerkrankungen im Antragsprozess angegeben werden und kann gegebenenfalls zu Prämienaufschlägen oder Leistungsausschlüssen führen. Nach Beobachtung der DAV gibt es für Corona im Markt keinen generellen Ausschluss.