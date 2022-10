Das unterschätzte Risiko: Was Pflege kosten kann

13.10.2022 – Nur eine Minderheit der Deutschen beschäftigt sich ernsthaft mit dem Thema. Verschiedene Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Familienstand spielen eine Rolle, wie das Risiko Pflege bewertet wird. Das zeigt eine Umfrage der Axa.

Das Thema „Absicherung des Pflegefalls“ fand in den vergangenen zwei Jahren wohl aufgrund der Coronakrise in der öffentlichen Diskussion nur am Rande statt. Ein Drittel der Deutschen will sich auch in naher Zukunft nicht mit der Problematik auseinandersetzen.

Allerdings gibt es geschlechterspezifische Unterschiede: Während sich fast jede zweite Frau (49 Prozent) schon einmal mit der eigenen Pflegebedürftigkeit beschäftigt hat, ist es unter Männern nur etwa jeder Dritte (37 Prozent).

Zu diesem Ergebnis kommt die Pflegestudie der Axa Konzern AG. Für die Umfrage hat das Meinungs-Forschungsinstitut Yougov GmbH im Auftrag der Gesellschaft 2.047 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Den Erhebungszeitraum gibt der Versicherer mit Juni 2022 an.

Kosten sind immer noch eine unbekannte Größe

2021 bekamen hierzulande rund 4,88 Millionen Pflegebedürftige Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Dies geht aus veröffentlichten Zahlen zur Pflegeversicherung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) hervor. Das entspricht einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 25.7.2022).

Die Kosten für die Versorgung werden laut Axa häufig unterschätzt. Aktuell zahlen Pflegebedürftige im ersten Jahr im Pflegeheim im Schnitt 2.245 Euro pro Monat selbst zu. Dieser Betrag müsse zusätzlich zu den Leistungen der gesetzlichen Pflege-Pflichtversicherung aufgebracht werden, so der Versicherer in einer Meldung zu seiner Auswertung.

Der Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK) beziffert den durchschnittlichen Eigenanteil der Pflegebedürftigen für die Heimbetreuung auf durchschnittlich 2.133 Euro monatlich (14.3.2022).

Eltern beschäftigen sich seltener mit dem Thema Pflege

Entscheidend für das Risikobewusstsein ist laut Axa-Umfrage der Familienstand. 45 Prozent der Kinderlosen haben sich schon einmal mit der eigenen Pflege auseinandergesetzt. Nur 39 Prozent der Befragten mit einem Kind, 36 Prozent der Eltern von zwei und 32 Prozent der Eltern von drei Kindern haben sich bisher damit beschäftigt.

Nur sechs Prozent der Befragten geben an, im Ernstfall gerne in einem Pflegeheim zu leben. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) hängt am eigenen Zuhause.

Am gefragtesten ist die Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst (27 Prozent) oder direkte Angehörige (21 Prozent). Männer (23 Prozent) möchten noch häufiger als Frauen (19 Prozent) von der eigenen Partnerin oder Verwandten in den eigenen vier Wänden versorgt werden.

Das Risiko wird verdrängt

Neben dem Familienstand ist auch das Lebensalter entscheidend für die Auseinandersetzung mit dem Thema Pflege. Fast Dreiviertel der 25- bis 34-Jährigen (63 Prozent) haben sich noch nie mit dem Risiko der eigenen Bedürftigkeit auseinandergesetzt.

Mit zunehmendem Alter sinkt diese Zahl laut der Auswertung zwar, doch selbst unter den über 55-Jährigen hat sich mehr als ein Drittel (35 Prozent) noch keine Gedanken dazu gemacht.

Weiterführende Informationen wie Checklisten, Kontaktdaten von Beratungsstellen und Erklärungen zu den unterschiedlichen Pflegegraden stellt die Axa auf ihrem Pflegewelt-Portal zur Verfügung.