Das sind laut Handelsblatt die besten Anbieter gemanagter Fondspolicen

27.4.2023 – Assekurata hat im Auftrag des Wirtschaftsmagazins gemanagte fondsgebundene Rentenversicherungen unter die Lupe genommen. Testsieger wurde die Bayerische mit einem Durchschnittswert von 91 Punkten. Ihre Pangaea-Fonds führen auch die Hitliste der Produkte an. Die Gesamtnote aller Akteure hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert.

Kunden, die ihr monatliches Sparkapital in aktiv gemanagte Investmentfonds und börsennotierte ETF-Indexfonds investieren, sind damit in der Vergangenheit gut gefahren. Im Jahr 2022 konnten aber auch sie sich dem Negativtrend an den Finanzmärkten nicht entziehen. Dies berichtet Romina Röpke, Analystin bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in einem Beitrag des Handelsblatts.

Das Analysehaus hat im Auftrag des Wirtschaftsmagazins zum vierten Mal gemanagte fondsgebundene Rentenversicherungen geprüft. 19 Versicherungs-Gesellschaften beantworteten Fragen zu insgesamt 92 Produkten.

Nicht mehr dabei waren in diesem Jahr die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Neu hinzugekommen ist hingegen die Württembergische Lebensversicherung AG. Stichtag der Auswertung war der 31. Dezember.

Bewertung in vier Kategorien

Auf Basis der eingereichten Informationen wurde die Qualität der Policen durchleuchtet. In die Beurteilung gingen die erzielten Renditen im Kalenderjahr 2022 sowie auch in den vergangenen drei und fünf Jahren ein. Außerdem wurde ermittelt, wie die Fonds auf Marktveränderungen reagierten, welches Risiko die Fondsmanager eingingen und wie sie dafür entlohnt wurden.

Als Vergleichsmaßstab für die Bewertung nutzten die Analysten alle frei verfügbaren Fonds mit derselben Risikoklasse (SRRI), wird berichtet. Die gemanagten Policen notierten meist in den Risikoklassen vier bis sechs auf einer Skala von eins für „extrem defensiv“ bis sieben „sehr risikoreich“.

Die Prüfer verteilten zwischen 0 und 100 Punkte. Für 60 Punkte oder mehr gab es die Note „sehr gut“ und zwischen 50 und 59 Punkten die Note „gut“. Weitere Angaben zur Notengebung lassen sich dem Bericht nicht entnehmen. Bei mehreren gemanagten Fonds wurde ein Durchschnittswert für den Anbieter errechnet, heißt es.

Absturz der Gesamtnote

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte sich die Gesamtnote deutlich. Der Durchschnittswert lag nur noch bei 56 Punkten (Vorjahr: 69 Punkte).

Lediglich sechs (17) Gesellschaften schafften die Höchstnote. Für „gut“ befunden wurden fünf (zwei) Akteure. Die Note „befriedigend“ erhielten acht (ein) Anbieter. „Die schwierigen Marktbedingungen sorgten vor allem bei den jungen Fondsprodukten für eine schwache Bilanz“, wird Röpke zitiert.

Die Bayerische ist Testsieger

Zu den sechs „sehr guten“ Produktgebern gehören:

Der Spitzenreiter führt auch die Liste der besten gemanagten Fonds an. Mit einer Rendite von 7,98 Prozent über ein Jahr liegt „BL die Bayerische Pangaea Life Blue Living“ (93 Punkte) auf Platz eins. Rang zwei geht an „BL die Bayerische Pangaea Life Blue Energy“ (89). Position drei erreicht „Hansemerkur Strategie chancenreich“ (82 Prozent). Weitere „sehr gute“ Fonds wurden nicht ermittelt.

Nachhaltigkeits-Strategien deutlich stärker vertreten

Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nehme in der Gesellschaft und an der Börse zu, heißt es in dem Beitrag. In diesem Jahr waren unter den 92 geprüften Fonds 44 nachhaltig ausgerichtete Portfolien zu finden, vor drei Jahren waren es erst sechs.

Die überdurchschnittliche Performance in den vergangenen Jahren konnten diese Produkte 2022 jedoch nicht wiederholen. Sie erreichten nur eine Gesamtnote von 52 Punkten, die ohne die beiden Erstplatzierten noch schlechter ausgefallen wäre.

Die Pangaea-Fonds investieren den Analysten zufolge nicht in Aktien oder Anleihen nachhaltiger Unternehmen, sondern als Sachwertefonds in Wohnimmobilien oder Projekte aus dem Sektor der nachhaltigen Energien.

Bezugsquelle

Der Beitrag „Das sind die besten gemanagten Fonds“ ist auf der Homepage des Handelsblatts frei zugänglich. Hier sind unter anderem auch die Ergebnisse zu 20 der insgesamt 92 bewerteten Fonds veröffentlicht.