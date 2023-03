Das sind die zwölf besten Krankenkassen aus 73 Kandidaten

16.3.2023 – Krankenkassennetz.de hat in einer Untersuchung mehr als 70 Krankenkassen unter die Lupe genommen und insgesamt zwölf von ihnen eine Eins vor dem Komma gegeben. Vier Akteure, die Energie BKK, die HEK – Hanseatische Krankenkasse, die Securvita BKK und die Techniker Krankenkasse, konnten besonders überzeugen.

Die Krankenkassennetz.de GmbH hat 73 Krankenkassen unter die Lupe genommen und die Ergebnisse auf der Webseite ihres Vergleichsportals Krankenkasseninfo.de veröffentlicht.

Der Test berücksichtigt laut Untersuchung „alle geöffneten Anbieter von gesetzlichen Krankenversicherungen [GKV]. Das bedeutet, alle Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Innungskrankenkassen (IKK) und geöffneten Betriebskrankenkassen (BKK), die Ersatzkassen Barmer, DAK, HEK, Hkk, KKH und Techniker Krankenkasse, sowie die Knappschaft“.

Tarifmerkmale der GKV auf dem Prüfstand

Bewertet wurden der Beitragssatz, Zusatzleistungen und der Service sowie Bonusprogramme und mögliche Wahltarife und Extras, wie es in einer Meldung von Krankenkassennetz.de heißt.

So wurde beispielsweise bewertet, ob eine Krankenkasse bei einer geplanten Reise in Länder, in denen eine besondere Schutzimpfung nötig ist, die Kosten für zum Beispiel Gelbfieber, Cholera oder eine Malaria-Prophylaxe übernimmt.

Auch die Frage, inwieweit sich die Kasse an präventiven Sportangeboten beteiligt beziehungsweise wie sie Prävention fördert, wurde untersucht.

Die besten vier Krankenkassen laut Testern

Die Höchstnote 1,0 erreichten insgesamt vier Krankenkassen, die alle bundesweit vertreten sind. Damit hat sich die Anzahl der Akteure mit dieser Note im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung verdoppelt (VersicherungsJournal 23.3.2022).

Die AOK Plus, die im Vorjahr noch mit als Erstplatzierte galt, ist um eine Nachkommastelle von 1,0 auf 1,1 gefallen. Die Ortskrankenkasse ist nur in Sachsen und Thüringen geöffnet.

Mit Beitragssatz sparen

Den untersten Rang mit einer Testnote von 2,4 belegte die BKK Werra-Meissner.

„Allein beim Beitragssatz können Versicherte bis zu einem Prozent ihres Bruttoverdienstes sparen, wenn sie sich für eine besonders günstige Kasse entscheiden. Sie können aber auch durch mehr und bessere Zusatzleistungen oder ein umfangreicheres Serviceangebot profitieren“, lässt sich Jürgen Kunze, Geschäftsführer der Krankenkassennetz zitieren.