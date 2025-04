Das sind die wachstumsschwächsten Wohngebäudeversicherer

7.4.2025 – Die Bayerische Landesbrand hatte von 2018 auf 2023 in der verbundenen Wohngebäudeversicherung Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Klar unterdurchschnittlich wuchsen neben der Hamburger Feuerkasse auch SV, Lippische Landesbrand und Baloise. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer bauten das Prämienvolumen von 2018 auf 2023 um fast 55 Prozent auf über 11,8 Milliarden Euro aus.

Laut dem „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ wuchsen etwa 60 Prozent der Anbieter überdurchschnittlich. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure in der verbundenen Wohngebäudeversicherung, die auf etwa 95 Prozent Marktanteil kommen.

Bayerische Landesbrand mit Prämienrückgang

Acht Gesellschaften schafften es, das Prämienvolumen auf Sechsjahressicht mehr als zu verdoppeln. Der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und der Provinzial Versicherung AG gelang sogar mehr als eine Verdreifachung (VersicherungsJournal 27.3.2025).

Allerdings hatte auch einer der aufgelisteten Anbieter einen Rückgang zu verzeichnen. Dies war die Bayerische Landesbrandversicherung AG, bei der sich der Umsatz um 6,6 Prozent verminderte (auf 163 Millionen Euro). Die Bayerische Landesbrand war die einzige Gesellschaft, für die zwischen 2018 und 2023 mehr als nur ein Mal gesunkene Beitragseinnahmen zu Buche standen.

Einnahmerückgänge auch bei der Alten Leipziger und der Dialog

Im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 3,9 MB) hatte das Unternehmen als Hintergrund „die Umstellung der Bestände auf das neue Produkt in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung, welches im Risikoträger der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG geführt wird“, angeführt (21.3.2024).

Nach vier Verlustjahren ging es im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums – nach eigenen Angaben aufgrund von Indexanpassungen – erstmals wieder aufwärts, und zwar um 6,7 Prozent.

Weitere Einnahmerückgänge waren bei allen anderen der 50 größten Akteure die große Ausnahme. Dies war lediglich bei der Alten Leipziger Versicherung AG 2019 und bei der Dialog Versicherung AG 2020 und 2021 der Fall.

Anbieter mit stark unterdurchschnittlichen Wachstumsraten

Einige weitere Anbieter blieben deutlich hinter dem Branchenschnitt zurück. So legte die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG nur um ein gutes Viertel (auf 120 Millionen Euro) und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG lediglich um etwa 30 Prozent (auf 739 Millionen Euro) zu.

Vergleichsweise niedrige Zuwachsraten von jeweils um die 40 Prozent hatten die Lippische Landesbrandversicherung AG (auf 33 Millionen Euro), die Baloise Sachversicherung AG Deutschland (auf 148 Millionen Euro), die VHV Allgemeine Versicherung AG (auf 67 Millionen Euro) und die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland (auf 132 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Sondereffekt bei der Hamburger Feuerkasse

Bei der Hamburger Feuerkasse fiel das Plus im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums mit drei Prozent am niedrigsten aus. Zuvor war es zwischen vier und sechs Prozent nach oben gegangen. Dies ist nach Unternehmensangaben auf einen Sondereffekt in der Beitragsfälligkeit zurückzuführen. Laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 3,5 MB) zeigte sich die „signifikante Beitragssteigerung“ insbesondere bei den verdienten Beiträgen.

So erhöhte sich das Volumen der gebuchten Bruttobeiträge um 3,2 Prozent auf 120,5 (116,8) Millionen Euro, während die periodengerecht auf das Geschäftsjahr abgegrenzten verdienten Beiträge deutlich stärker um 13,8 Prozent auf 131,9 (115,9) Millionen Euro zunahmen. Das wird vor allem auf inflationsbedingte Indexanpassung und die Sanierung mehrerer Großkundenverbindungen zurückgeführt.

Bei der Lippischen Landesbrand, der Baloise und der SV fiel die Zuwachsrate 2023 nicht nur zweistellig, sondern auch deutlich höher aus als in den Jahren zuvor.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die Branchenschwergewichte mit mehr als 350 Millionen Euro Prämienvolumen agierten mehrheitlich besser als der Markt (7.4.2025).

Der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.