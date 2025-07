Das sind die Spar-Champions aus der Assekuranz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

1.11.2022 – Das IT-Fachmagazin Chip ließ Endkunden bewerten, welche Versicherer und Assekuradeure die besten Offerten online bieten. Zwei große Marktteilnehmer konnten in verschiedenen Sparten überzeugen. (Bild: Tumisu, Pixabay CC0) Das IT-Fachmagazin Chip ließ Endkunden bewerten, welche Versicherer und Assekuradeure die besten Offerten online bieten. Zwei große Marktteilnehmer konnten in verschiedenen Sparten überzeugen. (Bild: Tumisu, Pixabay CC0) mehr ...

2.8.2024 – In einer aktuellen Untersuchung hat das Disq untersucht, welche Unternehmen in puncto Preis und Kosten top sind. In den 15 Kategorien mit Versicherungsbezug gab es elf verschiedene Sieger. Ein Akteur schaffte es gleich dreimal auf die Spitzenposition. (Bild: Trainjason Picsome CC by 20) In einer aktuellen Untersuchung hat das Disq untersucht, welche Unternehmen in puncto Preis und Kosten top sind. In den 15 Kategorien mit Versicherungsbezug gab es elf verschiedene Sieger. Ein Akteur schaffte es gleich dreimal auf die Spitzenposition. (Bild: Trainjason Picsome CC by 20) mehr ...

4.10.2023 – Das IT-Fachmagazin Chip ließ Endkunden bewerten, welche Versicherer die besten Offerten online bieten. Zwei große Marktteilnehmer konnten in verschiedenen Geschäftsfeldern die Klientel überzeugen. (Bild: Pixabay, CC0) Das IT-Fachmagazin Chip ließ Endkunden bewerten, welche Versicherer die besten Offerten online bieten. Zwei große Marktteilnehmer konnten in verschiedenen Geschäftsfeldern die Klientel überzeugen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

27.3.2025 – Die Marktforscher und das SZ Institut haben ermittelt, welche Anbieter ihrer Kundschaft im Ernstfall besonders verlässlich zur Seite stehen. Dabei konnte sich ein gutes Dutzend der 69 Testkandidaten vom Markt absetzen, darunter auch einige Versicherertöchter. (Bild: Pixabay CC0) Die Marktforscher und das SZ Institut haben ermittelt, welche Anbieter ihrer Kundschaft im Ernstfall besonders verlässlich zur Seite stehen. Dabei konnte sich ein gutes Dutzend der 69 Testkandidaten vom Markt absetzen, darunter auch einige Versicherertöchter. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

26.6.2024 – In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 20 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 19 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Ein Produktgeber schaffte dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay CC0) In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 20 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 19 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Ein Produktgeber schaffte dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

22.12.2023 – Verbraucher überprüfen zum Ende des Jahres gerne ihre privaten Finanzen. Das Vergleichsportal will dabei helfen, Einsparmöglichkeiten zu finden. Welche Versicherungs-Unternehmen vergleichsweise günstige Tarife in den wichtigsten Sparten bieten. (Bild: Pixabay CC0) Verbraucher überprüfen zum Ende des Jahres gerne ihre privaten Finanzen. Das Vergleichsportal will dabei helfen, Einsparmöglichkeiten zu finden. Welche Versicherungs-Unternehmen vergleichsweise günstige Tarife in den wichtigsten Sparten bieten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...