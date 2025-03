Das sind die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten

19.3.2025 – Die Schadenaufwendungen der 25 größten Marktteilnehmer in Rechtsschutz nahmen 2023 um über sechs Prozent zu. Acht von ihnen hatten dagegen Verminderungen von bis zu einem Sechstel (Itzehoer) zu verzeichnen. Am stärksten nach oben ging es bei der VGH mit fast einem Viertel. Die Schadenquoten lagen zwischen 48 (Itzehoer) und 86 Prozent (Huk24). Das zeigt der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 25 umsatzstärksten Rechtsschutzversicherer sind 2023 um 6,2 Prozent auf fast 3,2 Milliarden Euro gestiegen.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Darin werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Acht Rechtsschutzversicherer mit gesunkenem Aufwand

Entgegen dem Branchentrend sank der Schadenaufwand bei acht Marktteilnehmern. Am stärksten nach unten zeigte die Kurve mit minus 16 Prozent (auf unter 35,5 Millionen Euro) bei der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Bei der Württembergische Versicherung AG sank der Betrag um etwa ein Dreizehntel (auf 91,4 Millionen Euro),

Verminderungen zwischen knapp drei und über einem Prozent hatten die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV; auf fast 49 Millionen Euro), die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (auf 91,4 Millionen Euro), die R+V Allgemeine Versicherung AG (auf 107,5 Millionen Euro) und die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 86,7 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Um jeweils weniger als ein Prozent verbesserte sich der Aufwand bei der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 147,1 Millionen Euro) und der Ergo Versicherung AG (auf 255,2 Millionen Euro).

Der Aufwand stieg bei der VGH am stärksten

Bei den übrigen gut zwei Dritteln der aufgelisteten Akteure nahm der Schadenaufwand zu, bei zehn von ihnen sogar im zweistelligen Prozentbereich. Die größte Steigerung war mit fast einem Viertel bei der Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH; auf über 33 Millionen Euro) zu beobachten.

Um jeweils rund ein Fünftel wuchs der Aufwand bei der Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (auf 102,5 Millionen Euro), der ADAC Versicherung AG (auf fast 122 Millionen Euro) und der Advocard Rechtsschutzversicherung AG (auf 164 Millionen Euro).

Eine Steigerung um ein gutes Sechstel (auf 62,7 Millionen Euro) stand für die Debeka Allgemeine Versicherung AG zu Buche. Bei der Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft a.G. nahm der Schadenaufwand um fast ein Siebtel (auf 18,4 Millionen Euro) zu, um jeweils rund ein Neuntel bei der Huk24 AG (auf 17,6 Millionen Euro) und der Arag SE (auf 439,2 Millionen Euro).

Steigerungsraten von je einem guten Zehntel werden für die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG (auf 18,1 Millionen Euro) und die Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung AG (auf 189 Millionen Euro) ausgewiesen.

Große Unterschiede beim Aufwand pro Vertrag

Die Schadenaufwendungen pro Versicherungsvertrag lagen zwischen 65,67 Euro (ADAC) und 198,87 Euro (Concordia). Über 180 Euro waren es bei der Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, knapp 170 Euro bei der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG. Während bei Letzterer die Kurve leicht nach unten zeigte, ging es beim Roland um sechs Prozent und bei der Concordia sogar um über ein Fünftel nach oben.

Zu den Anbietern mit vergleichsweise niedrigen Werten gehören neben der ADAC Versicherung auch die WGV mit 76,88 Euro sowie die Arag mit 85,26 Euro. Bei allen waren Steigerungen zu beobachten, bei der ADAC Versicherung sogar eine deutliche.

Die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben sechs der aufgeführten Versicherer nur für diesen Posten mehr als sieben Zehntel ihres Umsatzes aus. Die höchste Quote wird mit 85,5 Prozent für die Huk24 ausgewiesen.

Auf vergleichsweise hohe Werte kamen auch die Concordia, die Badische, die WGV-Versicherung AG und die DEVK. Von den vorgenannten fünf Anbietern konnte sich nur die DEVK verbessern.

Die Huk24 verschlechterte sich um über zehn Prozentpunkte. Dies wird im Geschäftsbericht 2023 (PDF, 814 KB) darauf zurückgeführt, dass bei gesunkenen Durchschnittsbeiträgen „die Schadenhäufigkeit und der Schadendurchschnitt aufgrund nun sichtbarer Teuerungen (RVG, erhöhte Streitwerte) anstiegen“.

Die Concordia führt zum Hintergrund für die sogar um über 13 Prozentpunkte erhöhte Schadenquote im Geschäftsbericht 2023 (PDF, zehn MB) neben einer Reservestärkung und einem deutlich schlechteren Abwicklungsergebnis an: „Nach der Corona-Pandemie zeigten unsere Kunden wieder eine höhere Inanspruchnahme (im Vergleich zum Vorjahr plus 2,3 Prozent) ihrer Rechtsschutzversicherung.“

Advocard mit der niedrigsten Schadenquote

Die Itzehoer schnitt mit einer Schadenquote von 47,8 Prozent am besten ab. Knapp über der Marke von 50 Prozent blieben der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Arag, die NRV und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Während sich beim LVM und bei der Arag die Quote leicht erhöhte, konnten sich die NRV und die R+V jeweils leicht verbessern. Bei der Itzehoer sank die Schadenquote um zehn Prozentpunkte. Sie profitierte bei gestiegenem Prämienaufkommen insbesondere von einem fast doppelt so hohen Abwicklungsergebnis (22 Millionen Euro), wird im Geschäftsbericht 2023 (PDF, 509 KB) erläutert.

Der „Branchenmonitor 2024: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Diese werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 654,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.