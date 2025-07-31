Das sind die Hausratversicherer mit dem größten Kundenschwund

12.3.2026 – Bei 24 der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2019 und 2024 der Vertragsbestand in der Hausratversicherung. Die Gothaer büßte laut dem „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ nach absoluten Zahlen am stärksten ein, prozentual die Dialog.

Die Zahl der Verträge in der verbundenen Hausratversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2010 auf 2024 fast ein Elftel. Zuletzt summierte sich der Bestand auf 27,3 Millionen Verträge.

Nur im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums hatte die Branche mit minus 1,1 Prozent einen Rückgang zu verzeichnen. In den übrigen legte sie kontinuierlich zu. Die Zuwachsraten lagen zwischen 0,1 Prozent im Jahr 2014 und 1,4 Prozent in den Jahren 2015 und 2023. Von 2019 auf 2024 baute die Branche das Vertragsvolumen um etwa 2,6 Prozent aus.

26 Mal Zuwachs, 24 Mal Rückgang

Auf Unternehmensebene waren laut dem „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ riesige Unterschiede zu beobachten. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 92 Prozent Marktanteil.

So konnte angeführt von der Provinzial Versicherung AG (nach absoluten Zahlen) und der Rhion Versicherung AG (prozentual) nur gut die Hälfte der aufgelisteten Anbieter konform zum Branchentrend zulegen (VersicherungsJournal 12.3.2026). 24 Akteure hatten Bestandsverluste hinzunehmen.

Gothaer und HDI mit sechsstelligen Rückgängen

Diese fielen nach absoluten Zahlen bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG am größten aus (minus fast 118.300 auf unter 619.000 Kontrakte). Im sechsstelligen Bereich verlor auf Sechsjahressicht ansonsten nur noch die HDI Versicherung AG (auf rund 520.450).

Zwischen 69.600 und 42.900 Policen büßten die Dialog Versicherung AG (auf unter 222.500 Stück), die Generali Deutschland Versicherung AG (auf unter 1,66 Millionen), der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. (auf 348.200) und die Axa Versicherung AG (auf 1,18 Millionen) ein.

Um 30.500 bis 20.800 Verträge schrumpften die Bestände der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH; auf unter 448.000), der VHV Allgemeine Versicherung AG (auf unter 390.400), der Ergo Versicherung AG (auf unter 921.300) und der Provinzial Nord Brandkasse AG (auf 221.100).

Hausratversicherer mit Verminderungsraten von bis zu fast einem Viertel

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2019 auf 2024, so fiel das Minus bei der Dialog am größten aus. Der Bestand sank um fast ein Viertel. Um jeweils ein Sechstel verloren der HDI und die Gothaer, um ein Neuntel der DEVK VVaG und um ein Zehntel die VPV Allgemeine Versicherungs-AG (auf 133.200 Stück).

Hohe einstellige Schrumpfungsraten waren zu beobachten bei der Provinzial Nord, der Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (auf 245.400) und der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group (auf unter 185.200).

In der Folge gab es einige Positionsveränderungen in der Bestandsrangliste. Besonders deutlich nach unten ging es für die VPV (von 37 auf 41), für die Dialog (von 24 auf 29) sowie für den HDI (von 13 auf 19).

Details zu den hohen Verminderungen

Bis auf zwei Ausnahmen verloren alle der vorgenannten Unternehmen kontinuierlich. So wuchs die Concordia lediglich zu Beginn und die Interrisk nur in den letzten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums.

Die Gothaer büßte relativ gleichverteilt über die Jahre jeweils gut drei Prozent ein. Gleiches gilt auch für den DEVK VVaG, der ohne größere Schwankungen zwischen zwei und drei Prozent verlor.

Der HDI schrumpfte zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit über sechs Prozent deutlich stärker als in den Jahren danach mit jeweils um die drei Prozent. Ähnlich verlief die Entwicklung bei der Dialog, die nach anfänglichen Verlusten von fast neun Prozent zuletzt viermal zwischen fünf und vier Prozent verlor.

Der „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024).