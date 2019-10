Das sind die Gewinner des Messequiz

28.10.2019 – In der vergangenen Woche hatte sich der Verlag auf der Messe DKM präsentiert. Angeboten wurde unter anderem ein Quiz. Zehn Besucher haben dabei ein E-Book des VersicherungsJournals gewonnen.

Am 23. und 24. Oktober hatte sich der Verlag in den Westfalenhallen in Dortmund auf der Messe DKM präsentiert. Am Stand des VersicherungsJournals konnten die Besucher an einem Quiz teilnehmen.

Wer eine Frage aus dem Vertriebsbereich richtig beantwortete, hatte die Chance, eines dieser beiden E-Books aus dem Verlagsprogramm gewinnen:

Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter" und

Praktikerhandbuch „Fondsverkauf einfach gemacht“.

Zehn Gewinner

Insgesamt wurden unter den Teilnehmern zehn Gewinner ausgelost:

Wolfgang Baitkamp

Mario Beckert

Katharina Ernst

Daniel Gröschner

Lothar Neumann

Werner Rosenbauer

Stefan Rosenberger

Rainer Schellhardt

Andreas Tenbrock

Björn Wolke

Die Glücklichen haben ihre elektronischen Bücher im PDF-Format bereits erhalten.

Neu: BVK-Strukturanalyse 2018/2019

Auf der Veranstaltung wurde das neueste Angebot im VersicherungsJournal-Verlagsprogramm vorgestellt, die Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2018/2019“. Sie gibt einen detaillierten Einblick in betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Erfolgsfaktoren von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Maklern (24.10.2019).

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) als Herausgeber hob auf der DKM die starke Verbreitung von Erfolgsvergütungen hervor (24.10.2019).

Volles Messeprogramm

Mit 17.500 Fachbesuchern und weit über 300 Ausstellern (VersicherungsJournal 25.10.2019) war die Messe besser besucht als im Vorjahr.

Stark besucht waren die Kongresse, Podiumsdiskussionen und Fortbildungen. Darüber berichtete das VersicherungsJournal ausführlich.

Rege nachgefragt wurde auch das VersicherungsJournal-Extrablatt mit dem Titel „Rollende Risiken – Effizienter Verkauf von immer mehr Mobilitäts-Absicherungen“. Es kann auch als E-Paper im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden. Zukünftige Hefte können hier online bestellt werden.