Das sind die Gewinner beim Fondspolicen Award 2024

21.3.2024 – Elf Marktteilnehmer wurden in vier Kategorien von F-fex und Asscompact mit einem „Fondspolicen Award 2024“ bedacht. Im Segment Rendite waren dies die Württembergische, Allianz und WWK, im Bereich Fondsqualität die Condor, Württembergische und Alte Leipziger. In Sachen Kosteneffizienz trugen sich die Hannoversche, Cosmos und Huk-Coburg in die Siegerlisten ein. Im Segment Nachhaltigkeit bilden die Generali, SV und Deutsche Ärzte das Spitzentrio.

Das Analysehaus F-fex AG hat zusammen mit der Zeitschrift Asscompact den „Deutschen Fondspolicen Award 2024“ ausgerichtet. Premiere hatte die Untersuchung im Vorjahr (VersicherungsJournal 28.3.2023).

Auszeichnungen wurden dabei in den vier Kategorien Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit vergeben, und zwar ohne Abstufungen an die jeweils drei besten Akteure. Die Top-Drei-Gesellschaften erhielten fünf Sterne.

Zudem wurden die „Expertenfavoriten“ auf Basis einer Befragung von 541 unabhängigen Vermittlern gekürt. Diese hatten die Produktgeber in acht unterschiedlichen Leistungskriterien zu bewerten. Die Favoriten der Vermittler stellt die Redaktion in einem separaten Artikel in einer der kommenden Ausgaben vor.

Details zu Methodik

Voraussetzung für die Aufnahme in die Gruppe der Testkandidaten war unter anderem, dass ein Akteur im deutschen Fondspolicenmarkt eine relevante Größe darstellt und seinen Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbietet. Nach Angaben der Studienautoren wurden für den Award etwa rund 98 Prozent des Markts erfasst.

Zur Methodik wird weiter mitgeteilt: „Untersucht wurden die Fondspolicen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von insgesamt 44 Anbietern. Einbezogen wurden dabei 5.400 Fonds von 160 Fondsgesellschaften. Basis der Bewertung waren Informationsquellen der Versicherer, verschiedene Fondsdatenbanken und Ratings sowie die Ergebnisse einer Maklerumfrage.“

Elf verschiedene Preisträger

Bei der Betrachtung der Ergebnislisten in den vier oben genannten Kategorien fällt auf, dass es mit der Württembergischen Lebensversicherung AG nur ein Akteur zwei Mal unter die Top Drei schaffte. Die Gesellschaft landete bei der Rendite auf dem Spitzenplatz und in Sachen Fondsqualität auf dem zweiten Rang. Jeweils einmal zu den drei Besten gehören

Die vier Lebensversicherer Allianz, Alte Leipziger, Deutsche Ärzte und SV gehörten im Vorjahr in keinem Bereich zu den Top-Drei-Anbietern. Aus der Riege der Preisträger herausgefallen sind neben der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die vor Jahresfrist sowohl bei der Fondsqualität als auch in Sachen Nachhaltigkeit zum Spitzentrio gezählt hatte, fünf weitere Marktteilnehmer.

Dazu gehören der Debeka Lebensversicherungsverein a.G., die Mylife Lebensversicherung AG, die Neue Leben Lebensversicherung AG, die Targo Lebensversicherung AG und die Universa Lebensversicherung a.G.

Die Sieger in Sachen Rendite, Fondsqualität und Nachhaltigkeit

Für die Rangliste im Segment Rendite wurde die volumengewichtete Anlagestockrendite der vergangenen drei Jahre (Stichtag jeweils 31. Dezember) herangezogen. Das Jahr 2023 ging dabei zu 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, das Jahr 2022 zu 33 Prozent und das Jahr 2021 zu 17 Prozent. Den Studienunterlagen zufolge setzte sich die Württembergische gegen die Allianz und die WWK durch.

In die Bewertung der Fondsqualität gingen zu gleichen Teilen die volumenbasierte Aggregation der Fondsratings des Anlagestocks und die ungewichtete Aggregation der Fondsratings der aktuellen Neugeschäftsliste ein. Hier hielt die Condor die Wettbewerber Württembergische und Alte Leipziger auf Distanz.

Bei Nachhaltigkeit wurde auf die ungewichtete Aggregation der ESG-Ratings der aktuellen Neugeschäftsliste abgestellt. Hier landete die Generali vor der SV und der Deutsche Ärzteversicherung.

Die Gewinner in Sachen Kosteneffizienz

In Sachen Kosteneffizienz hat F-fex zusammen mit dem Kooperationspartner Morgen & Morgen GmbH die Effektivkosten der aktuellen Angebote der Versicherer untersucht. „Hier wurde ein möglichst vergleichbarer Tarif mit niedrigen Fondskosten ausgewählt und verschiedene Laufzeiten und Wertentwicklungen wurden analysiert“, wird zur Methodik mitgeteilt.

Dabei verwies die Cosmos die Hannoversche und die Huk-Coburg auf die Plätze. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die damalige Unterteilung in die Kategorien „Direktversicherer“ und „Serviceversicherer“ aufgehoben.

Die Studiendokumentation (54 Seiten, PDF) mit den Einzelergebnissen der bewerteten Versicherer kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 käuflich erworben werden.