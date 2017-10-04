Das sind die fairsten Rechtsschutzversicherer aus Kundensicht

15.8.2025 – Laut einer Umfrage von Servicevalue sind ADAC, Advocard, Allianz, Arag, DEVK, Ergo, Huk-Coburg, Auxilia, LVM, Örag und R+V die fairsten Rechtsschutzversicherer am Markt. Unter diesen elf Spitzenreitern sicherten sich acht Marktteilnehmer sogar in allen fünf Teildimensionen die Höchstnote.

Die Servicevalue GmbH hat wieder in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money untersucht, welche Rechtsschutzversicherer von Versicherungsnehmern als besonders fair bewertet werden.

Dazu wurden im Juni 2.393 Personen zu 27 Unternehmen online befragt. Die Teilnehmer der Erhebung sollten bis zu zwei Versicherer beurteilen, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen 2.794 Bewertungen zusammen.

Im Vorjahr (VersicherungsJournal 15.8.2024) waren 2.774 Kundenurteile zu ebenfalls 27 Anbietern eingeholt worden.

Servicevalue fragte 29 Leistungsmerkmale ab

Um den subjektiven Begriff „Fairness“ messbar zu machen, waren die Befragten erneut dazu aufgefordert, die Kundenbindung durch die Aspekte emotionale Bindung, Treue, Loyalität und Weiterempfehlung zu beurteilen. Ebenso 29 Leistungsmerkmale in fünf Teildimensionen. Diese waren:

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft, Fachkompetenz, Verbindlichkeit von Aussagen, proaktiv bessere Angebote);

fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität), unbürokratischer Kundenservice, Reaktion bei Problemen (Zeit und Qualität), telefonische Rechtsberatung, Auswahl des Rechtsanwaltes);

faire Kundenkommunikation (Verständlichkeit der Kommunikation, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessener Informationsumfang, Orientierung auf der Website);

faire Tarifleistung (Transparenz der Produkte und Leistungen, Produktauswahl, Qualität der Produkte und Leistungen, Zuverlässigkeit der Produkte und Leistungen, Flexibilität der Produkte, Sicherheit, Auslandsschutz, problemlose Deckung der Anwaltsgebühren, Mediationsverfahren);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität, Belohnung von Kundentreue, Fallbegrenzung bei telefonischer Rechtsberatung, Übernahme aller Kosten und Gebühren).

So wurden die Anbieter bewertet

Daraus wurde ein Gesamtergebnis ermittelt. Dieses „berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen. Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen“, heißt es.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene sowie in den Teildimensionen einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen die Note „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Gesellschaften lag, erhielt die Note „sehr gut“.

Die elf fairsten Rechtsschutzversicherer

Das Ergebnis: Von den 27 Marktteilnehmern sicherten sich elf (Vorjahr: zehn) Anbieter die Höchstnote „sehr gut“. Sieben Versicherer schafften die Note „gut“, neun blieben ohne Benotung. Die laut der Erhebung fairsten Rechtsschutzversicherer sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist damit in diesem Jahr die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die nun zu den „guten“ Anbietern gehört. Dafür kehrte die Auxilia in die Bestenliste zurück, in der jetzt auch die R+V neu vertreten ist.

Von den elf Spitzenreitern erzielten acht in allen fünf Teildimensionen die Höchstnote. Der Ergo (außer „faire Kundenkommunikation“) und der R+V (außer „faires Preis-Leistungs-Verhältnis“) gelang dies viermal. Die Örag (außer „faire Kundenberatung“ und „faires Preis-Leistungs-Verhältnis“) ist laut den Versicherungsnehmern in drei Teildimensionen „sehr gut“.

Zwei Marktgrößen erhalten die Note „gut“

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, drittgrößter Marktteilnehmer nach Prämienvolumen (20.1.2025), wurde für „gut“ befunden. Ebenso die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die an neunter Stelle nach Policenbestand liegt (20.1.2025).

Neben der Concordia gehören auch die Debeka Allgemeine Versicherung AG, die VGH Versicherungen, die WGV-Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG laut der Untersuchung zum Kreis der „guten“ Rechtsschutzversicherer.

Weitere Informationen zur Erhebungsmethode und zu den Gesamtergebnissen der 293-seitigen Wettbewerbsanalyse „Kundenurteil: Fairness von Rechtsschutzversicherern 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 462 KB) nachgelesen werden. Hier sind auch Angaben zu Bezugsmöglichkeiten und Preisen zu finden.