Das sind die fairsten Kfz-Schutzbrief-Anbieter 2023

29.6.2023 – Servicevalue und Focus-Money wollten von den Verbrauchern wissen, welche Unternehmen sie als am fairsten ansehen. Bewertet wurden 40 Anbieter, 13 von ihnen konnten die Note „sehr gut“ mit nach Hause nehmen. Dabei sind drei neue Firmen in der Top-Liste, die DEVK, die Ergo und die WGV. Die am besten bewerteten Anbieter blieben in der Fünf-Jahres-Bewertung unverändert.

In einer Kooperation haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money ihre siebte Untersuchung zur Fairness von Kfz-Schutzbriefanbietern veröffentlicht.

So wurden die Anbieter von Kfz-Schutzbriefen untersucht

Die vorliegende Analyse basiert auf 3.957 Urteilen von insgesamt 3.406 Kunden zu 40 Anbietern. Die Befragten konnten bis zu zwei davon bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Das Konstrukt „Fairness“ wurde anhand von 27 branchenspezifischen Service- und Leistungsmerkmalen aus den folgenden sechs Dimensionen erfasst:

Produktangebot (unter anderem Vielfalt, Leistungsumfang, Familienfreundlichkeit),

Kundenberatung (Auskunftsbereitschaft, Fachkompetenz),

Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Informationsumfang),

Kundenservice (Erreichbarkeit, Reaktion, Kulanz),

Preis-Leistungs-Verhältnis (Beitragsstabilität, Preisstruktur) und

Schadenregulierung (Erreichbarkeit der Notruf-Hotline, Informationen und Reaktionszeit im Schadenfall).

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Anbieter lag, erhielt ein „sehr gut“.

Der Erhebungszeitraum für die online durchgeführte Umfrage war der Mai dieses Jahres.

13 Unternehmen bekommen die Bestnote

Von den 40 Anbietern, deren Fairness benotet wurde, erhielten 13 ein „sehr gut“. Im Vergleich zum vergangen Jahr (VersicherungsJournal 12.7.2022) ein Anbieter mehr. Das waren (in alphabetischer Reihenfolge):

Neue „sehr gute“ Firmen sind die Ergo, die DEVK und die WGV. Abgestiegen sind der Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS/Auxilia) und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Weitere neun Anbieter erreichten ein „gut“ als Note.

Fünf-Jahres-Ranking zeigt keine Veränderung in der Liste

Servicevalue führt auch eine fortlaufende Bewertung der „sehr guten“ Unternehmen über fünf Jahre hinweg. Die Aufstellung listet die Schutzbriefanbieter auf, die in den vergangenen fünf Jahren durchgängig in der Jahresbestenliste der Fairsten vertreten waren und dabei mindestens dreimal die Gesamtnote „sehr gut“ erhalten haben.

Diese Liste hat sich seit 2022 nicht verändert. Folgende Unternehmen sind auch in der diesjährigen Bewertung hoch dotiert:

ADAC,

Allianz,

ARCD,

ACE,

Cosmosdirekt,

DEVK,

Huk-Coburg,

Huk24,

LVM,

Provinzial und

VGH.

Weitere Infos zu der Untersuchung „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Schutzbrief-Anbietern 2022“ und ein Studienflyer finden sich auf der Webseite von Servicevalue.