Das sind Deutschlands beste Dienstleister der Versicherungswirtschaft

18.7.2025 – Nach acht Siegen im Vorjahr musste sich die Allianz bei der aktuellen Servicevalue-Untersuchung „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ mit zwei ersten Plätzen begnügen. Hannoversche und ADAC schafften ebenfalls Doppelsiege. Die Ergo-Gruppe räumte dreimal ab.

Die Servicevalue GmbH hat wieder in Kooperation mit dem Handelsblatt die besten Dienstleister der Assekuranz ermittelt. Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 18.7.2024) wurden Kundenmeinungen zu 616 Gesellschaften eingeholt, die Produkte in 21 Versicherungssparten anbieten.

Kundenadressen der Anbieter wurden nicht genutzt, betonen die Analysten. Die untersuchten Gesellschaften seien nicht in die Studie eingebunden gewesen.

Für die repräsentativ ausgesteuerte Untersuchung wurden von Mai bis Juni Panelisten zu einer Onlinebefragung eingeladen. Diese erhielten jeweils eine überschaubare Auswahl an Unternehmen zur Bewertung.

Sechs Antwortmöglichkeiten für die Beurteilung vorgegeben

Zu beantworten war die Frage: „Wenn Sie alle Ihre Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende Unternehmen/Anbieter in Bezug auf andere Unternehmen/Anbieter der Kategorie [XYZ]? Nehmen Sie bitte auch eine Bewertung vor, falls Sie kein anderes Unternehmen/Anbieter der Kategorie [XYZ] kennen.“

Für die Beurteilung waren sechs Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Dies waren:

„der beste Anbieter“,

„besser als die meisten Anbieter“,

„ein guter Anbieter“,

„weder noch“,

„kann ich nicht beurteilen“ und

„ist mir nicht bekannt“.

WERBUNG

Servicevalue führte mehrere Befragungswellen durch

Jeder Anbieter wurde in mehreren Befragungswellen jeweils 1.000 Personen angezeigt. Ausgewertet wurden nur Antworten von Studienteilnehmern, die zuvor in den vergangenen 24 Monaten Leistungen vom bewerteten Dienstleister in Anspruch genommen hatten.

Für jedes Unternehmen wurde der ungewichtete Mittelwert über alle Antworten errechnet. Die Auszeichnung „Beste Dienstleister“ erhielten alle, deren Wert über dem Gesamtmittelwert der jeweiligen Sparte lag. Akteure mit dem besten Mittelwert wurden mit dem Titel „Bester Dienstleister“ prämiert.

Die Spitzenreiter bei den Versicherern …

Im vergangenen Jahr siegten die Allianz Versicherungen in acht Sparten. Diesen Erfolg konnten die Münchener jetzt nur in einem Segment, der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (Mittelwert: 2,74), wiederholen und mussten sieben erste Plätze abgeben. Neu hinzu gewannen sie die Vorrangstellung unter den Rechtsschutzversicherern (2,65).

Einen Doppelsieg fuhren auch die Hannoversche Versicherungen ein, die sich in der Lebens- (2,69) und in der Berufsunfähigkeitsversicherung (2,74) die Spitzenpositionen sichern. Zweimal schafften ebenso die ADAC Versicherungen den Titel. Sie setzten sich sowohl im Rennen der Kfz-Versicherer (2,59) als auch dem der Unfallversicherer (2,69) durch.

Die Ergo Krankenversicherung AG wurde bei der Zahnzusatzversicherung (2,75) auf den ersten Rang gewählt. Die Düsseldorfer Gruppe war zudem über die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die im Bereich Pflegezusatzversicherung (2,67) siegte, und die Ergo Reiseversicherung AG (2,70), die im Segment Reiseversicherung gewann, erfolgreich. Die weiteren Erstplatzierten in den jeweiligen Sparten sind:

... sowie bei Krankenkassen, Maklern und Portalen

Platz eins bei den Krankenkassen geht in diesem Jahr an die Barmer (2,65). Vorjahressieger Techniker Krankenkasse fällt auf die vierte Position zurück.

Unter den Portalen für den Versicherungsvergleich liegt die Check24-Gruppe (2,66) erneut auf Position eins. Auch bei den Maklern setzt sich wieder die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) (2,75) an die Spitze.

In den 21 Kategorien erhielten zahlreiche Gesellschaften die Auszeichnung „Beste Dienstleister“. Die Ergebnisse sind frei zugänglich auf der Homepage von Servicevalue einsehbar. Hier sind auch weitere Informationen zur Untersuchung „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ hinterlegt.