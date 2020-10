Das neue Versicherung-Steuerrecht – ein Bürokratiemonster?

29.10.2020 – Die Regierungskoalition will am Donnerstag die Gesetzesänderung durch den Bundestag bringen. Damit werden unter anderem Beiträge für Personenversicherungen, bei denen Versicherungsnehmer und versicherte Person nicht verwandt sind, steuerpflichtig. Die Einwände der Versicherungswirtschaft wurden kaum berücksichtigt. Die FDP sieht ein Bürokratiemonster auf die Versicherer zukommen. Bündnis 90/Die Grünen sprachen von einem handwerklich schlecht umgesetzten Reformvorhaben.

Das seit 1996 geltende Gesetz über das Versicherung-Steuerrecht soll nach dem Willen der Bundesregierung modernisiert und auch an die jüngste Rechtsprechung angepasst werden.

Geplant ist unter anderem, die Steuerbefreiung bei Personenversicherungen einzuschränken auf Policen, bei denen Versicherungsnehmer und versicherte Person verwandt sind. Dadurch werden zum Beispiel die Beiträge zu Berufsunfähigkeits-Versicherungen steuerpflichtig, die Unternehmen für ihre Mitarbeiter abschließen.

Die Versicherungswirtschaft bekommt einen Aufschub

Das sieht das „Gesetz zur Modernisierung des Versicherung-Steuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“ (Bundestagsdrucksache 19/21089, PDF – 687 KB) vor. Es soll am Donnerstagabend wird in zweiter und dritter Lesung von den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD beschlossen werden.

Die Versicherungswirtschaft hatte das Vorhaben in einer Anhörung am 5. Oktober harsch kritisiert. Doch nach den dem VersicherungsJournal vorliegenden Änderungsanträgen der Koalition gibt es lediglich in einem Punkt noch ein Entgegenkommen.

Der Stichtag für die Gesetzesänderungen wird vom 1. Juli 2021 auf den 1. Januar 2022 verschoben, um den Versicherern mehr Zeit zur Umstellung auf die Neuregelungen zu geben. Zudem wird es noch ein zwölf Seiten umfassendes Begleitschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) geben, das im Bundessteuerblatt veröffentlich werden soll.

Darin werden zahlreiche Anwendungsfälle zur Steuerbefreiung von Personenversicherungen aufgeführt und klargestellt, wann eine Steuerbefreiung vorliegt und wann nicht. An dieses Schreiben sollen sich die Finanzverwaltungen orientieren.

GDV sieht wegen neuer Bürokratie Zusatzkosten in Millionenhöhe

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erklärte nach den abschließenden Beratungen im Finanzausschuss gegenüber dem VersicherungsJournal: „Der Gesetzgeber hat aus unserer Sicht die Chance verpasst, das Versicherungsteuerrecht in Deutschland moderner zu gestalten.“

Statt das Gesetz für einen Bürokratieabbau im Versicherungsbereich zu nutzen, baue der Gesetzgeber neue bürokratische Hürden auf. „Dies wird nach unseren Schätzungen zu einem Umstellungsaufwand von über 100 Millionen Euro für die Branche führen.“

PKV-Verband: Marginale Mehreinnahmen rechtfertigen den Aufwand nicht

Der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) hatte in der Anhörung Anfang Oktober ebenfalls heftige Kritik geäußert und sich den Positionen des GDV zudem voll angeschlossen.

Allein schon die beabsichtigte erstmalige grundsätzliche Einbeziehung der Lebens- und Krankenversicherung in die Versicherungsteuer führe zu einem massiven bürokratischen Mehraufwand in mehrstelliger Millionenhöhe, argumentierte der GDV. Auf der anderen Seite verspreche sich der Fiskus nur marginale Steuermehreinnahmen.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hatte gefordert, von den Reformplänen Abstand zu nehmen. Die Zielsetzung, einzelne Steuerschlupflöcher zu schließen, rechtfertige nicht die Ausweitung der fiskalischen und bürokratischen Belastungen für Verbraucher (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.10.2020).

Die Koalitionsfraktionen schaffen ein Bürokratiemonster. Frank Schäffler, MdB

FDP: Erwartete Steuereinnahmen rechtfertigen den Aufwand nicht

Der FDP-Finanzpolitiker und Branchenkenner Frank Schäffler sagte dem VersicherungsJournal zum Ausgang der Beratungen: „Die Koalitionsfraktionen schaffen ein Bürokratiemonster.“ Nur weil man bestimmte Sportinvaliditäts-Versicherungen oder Filmausfall-Versicherungen der Versicherungsteuer unterwerfen wolle, werde die Branche insgesamt mit zusätzlicher Bürokratie belastet.

Dabei würden die zu erwartenden Steuermehreinnahmen lediglich sechs Millionen Euro betragen. „Das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand.“

Für Bündnis 90/Die Grünen erklärte Stefan Schmidt: „Wir finden das Gesetz inhaltlich weitgehend richtig, aber handwerklich schlecht umgesetzt.“ Es sei nur fair, die Steuerfreiheit bei den Personen-Versicherungen einzuschränken und an soziale Gründe zu knüpfen.

Es könne aber nicht sein, dass viele Regelungen außerhalb des Gesetzes in Durchführungs-Verordnungen und begleitende Ministeriumsschreiben geregelt würden. Laut Schmidt enthielten sich die Grünen in der Ausschusssitzung der Stimme.